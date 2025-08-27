R Ashwin Retirement: IPL निवृत्तीनंतर काय करणार अश्विन? परदेशात खेळायचे असेल, तर BCCI चा नियम काय?

भारतीय फिरकीपटू आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे. आता त्याने जगभरातील लीग्समध्ये खेळण्याची तयारी करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. तो परदेशातील लीग्समध्ये खेळू शकतो का, यासाठी बीसीसीआयचा नियम काय आहे, जाणून घ्या..भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधून निवृत्तीची घोषणा केली. अश्विनने ८ महिन्यात दुसरा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने डिसेंबर २०२४ च्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर तो आयपीएल २०२५ स्पर्धा चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळला. पण त्याने आता बुधवारी आयपीएललाही रामराम केला आहे. पण याबरोबरच तो नवी सुरुवात करणार असल्याचेही त्याने म्हटले आहे..Ravichandran Ashwin IPL Retirement : रविचंद्रन अश्विनचा IPL ला देखील रामराम! 8 महिन्यात घेतला दुसरा मोठा निर्णय.अश्विनने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले की 'प्रत्येक शेवटावेळी एका नवी सुरुवात होते. आयपीएल क्रिकेटपटू म्हणून माझ्या शेवटाची वेळ आली आहे. पण आता विविध लीग्समधील अनुभव घेण्याची सुरुवात आज झाली आहे. मी सर्व फ्राँचायझींचे त्यांनी दिलेल्या शानदार आठवणींसाठी, निर्माण झालेल्या नात्यासाठी आभार मानतो. विशेषत: आयपीएल आणि बीसीसीआयचे मला आजपर्यंत जे काही दिले, त्यासाठी आभार. आता पुढील प्रवासाचा आनंद घेण्यास उत्सुक आहे.'.दरम्यान, अश्विनने त्याच्या आयपीएल निवृत्तीच्या पोस्टमधून तो आता आयपीएल व्यतिरिक्त लीगमध्ये खेळणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे तो परदेशातील विविध लीगमध्ये खेळताना किंवा इतर भूमिकेतही दिसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जगभरात आयपीएलशिवाय सध्या बीग बॅश लीग, SA20, कॅरेबियन प्रीमियर लीग, द हंड्रेड, मेजर लीग क्रिकेट अशा अनेक स्पर्धा होत असतात. दरम्यान बीसीसीआयच्या अंतर्गत खेळणाऱ्या खेळाडूंना जगभरातील टी२० लीग खेळता येत नाहीत. त्यामुळे अनेकांना हा प्रश्न पडला असेल की अश्विन परदेशात खेळू शकतो का?.काय आहे बीसीसीआयचा नियम?बीसीसीआयच्या नियमानुसार जर भारतीय खेळाडूला परदेशात खेळायचे असेल, तर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून, भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधून आणि आयपीएलमधून निवृत्ती घेणे आवश्यक आहे. जर भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, भारतीय देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएल यापैकी कोणत्याही एकामध्ये जरी सक्रिय असेल, तरी त्याला परदेशात टी२० लीगमध्ये खेळता येत नाही. या नियमामुळेच भारतीय खेळाडू परदेशात खेळताना फारसे दिसत नाहीत. किंवा जर परदेशात खेळायचे असेल, तर भारतीय खेळाडूंना बीसीसीआयची विशेष परवानगी घ्यावी लागले. बीसीसीआयने अशी विशेष परवानगी काही महिला खेळाडूंना दिली आहे.दरम्यान अश्विनने भारताच्या सर्व क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असल्याने तो आता परदेशात खेळू शकतो..Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विनने ८ महिन्यांनंतर सांगितलं निवृत्तीमागचं खरं कारण...राहुल द्रविड समोर झाला भावूक!.आत्तापर्यंत युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायुडू, इरफान पठाण, युसूफ पठाण असे अनेक भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्त झालेले खेळाडू परदेशात टी२० लीग खेळले आहेत.अश्विनची आयपीएल कारकिर्द३८ वर्षीय अश्विनने २००९ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून आयपीएल पदार्पण केले होते. तो १६ वर्षे आयपीएल खेळला. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सव्यतिरिक्त पुणे रायझिंग सुपरस्टार, पंजाब किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. अश्विनने २२१ आयपीएल सामने खेळले असून १८७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच ८३३ धावा केल्या आहेत..FAQsआर अश्विनने आयपीएलमधून कधी निवृत्ती घेतली?(When did Ravichandran Ashwin retire from IPL?)➤ २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी.आश्विनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती कधी घेतली होती?(When did Ashwin retire from international cricket?)➤ डिसेंबर २०२४ मध्ये.बीसीसीआयच्या नियमांनुसार भारतीय खेळाडू परदेशात टी२० लीगमध्ये कधी खेळू शकतात?(According to BCCI rules, when can Indian players play in overseas T20 leagues?)➤ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, भारतीय देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमधून निवृत्ती घेतल्यावर.आश्विनने आयपीएलमध्ये किती वर्षे खेळली?(How many years did Ashwin play in IPL?)➤ १६ वर्षे.आश्विनने आयपीएलमध्ये किती सामने खेळले आणि किती विकेट्स घेतल्या?(How many IPL matches did Ashwin play and how many wickets did he take?)➤ २२१ सामने खेळले, १८७ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.