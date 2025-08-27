Cricket

R Ashwin Retirement: IPL निवृत्तीनंतर काय करणार अश्विन? परदेशात खेळायचे असेल, तर BCCI चा नियम काय?

R Ashwin can play Global T20 Leagues: भारतीय फिरकीपटू आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने निवृत्तीची पोस्ट करत त्याची पुढची योजना काय असेल, याचे संकेत दिले आहेत. जर त्याला परदेशात खेळायचे असेल, तर नियम काय जाणून घ्या.
R Ashwin
R AshwinSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय फिरकीपटू आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे.

  • आता त्याने जगभरातील लीग्समध्ये खेळण्याची तयारी करत असल्याचे संकेत दिले आहेत.

  • तो परदेशातील लीग्समध्ये खेळू शकतो का, यासाठी बीसीसीआयचा नियम काय आहे, जाणून घ्या.

Loading content, please wait...
Cricket
Ravichandran Ashwin
IPL
Cricket News
BCCI
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
CSK
indian premier league
r ashwin
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com