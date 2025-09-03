इतिहास घडतोय... निवृत्तीनंतर R Ashwin चं आणखी एक 'Bold' पाऊल, असा निर्णय घेणारा ठरणार पहिलाच भारतीय

आर. अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर बिग बॅश लीग (BBL) खेळण्याची तयारी दर्शवली आहे.तो BBL खेळणारा पहिला भारतीय आंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटपटू ठरू शकतो.मेलबर्न स्टार्स किंवा मेलबर्न रेनेगेड्स या फ्रँचायझींमध्ये खेळण्याची शक्यता आहे..भारतीय संघाचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विन ( R Ashwin) याने नुकतीच इंडियन प्रीमिअर लीगमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला या वर्षाच्या सुरुवातीलाच रामराम केला होता आणि आता त्याच्याकडे क्रिकेट खेळण्यासाठी भारतात तरी कोणतंच व्यासपीठ नाही. त्यामुळे निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर त्यानं आणखी एक धाडसी पाऊल टाकण्याची तयारी दर्शवली आहे. अश्विन सध्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलियासोबत चर्चा करत आहे आणि तो बिग बॅश लीग ( BBL) खेळण्याच्या तयारीत आहे. जर सर्व बोलणी योग्य झाल्यास ऑस्ट्रेलियातील या ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळणारा तो पहिला भारतीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ठरेल. ही गोष्ट दोन्ही देशांसाठी मोठी असेल..Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार १५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या BBL च्या आगामी हंगामासाठी अश्विनची बोलणी सुरू आहे. सर्व संघांनी pre-season player drafts पैसाही खर्च केला आहे. तरीही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अश्विनच्या समावेशासाठी सकारात्मक आहेत. अश्विनने काही संघांशी चर्चाही केली आहे. वृत्तानुसार लीगमधील आठही संघ त्याला एकाच वेळी करारबद्ध करू शकतात, परंतु कोणत्या एका संघाची निवड करायची ही अश्विनच्या हातात आहे. अश्विन मेलबर्न फ्रँचायझीच्या मेलबर्न स्टार्स किंवा मेलबर्न रेनेगॅड्स यापैकी एकाची निवड करू शकतो..Virat Kohli ला स्पेशल ट्रिटमेंट! थेट परदेशात फिटनेस टेस्ट, बाकीच्यांची बंगळुरूत; कोण पास, कोण फेल... ते वाचा.क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे (CA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी वेबसाईटशी बोलताना सांगितले की, "आर अश्विनसारख्या खेळाडूला बीबीएलसाठी येथे आणणे अनेक स्तरांवर महत्त्वाचे ठरणार आहे. तो एक चॅम्पियन क्रिकेटर आहे, जो बिग बॅश लीग आणि आमच्या क्रिकेट संस्कृतीमध्ये खूप काही घेऊन येईल." .अश्विनसारख्या खेळाडूसाठी विशेष करार योग्यच ठरेल, कारण तो भारतातील सर्वात लोकप्रिय क्रिकेटपटूंपैकी एक असून त्याच्या उपस्थितीमुळे बिग बॅश लीगला (BBL) भारतातून प्रचंड प्रमाणात प्रेक्षक मिळतील. अश्विनमुळे नव्या स्पॉन्सरशिप डील्स मिळण्याची शक्यता वाढेल. त्याचबरोबर त्याच्या सहभागामुळे आणखी निवृत्त भारतीय खेळाडू परदेशी लीगमध्ये उतरण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. .Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक.महिला बिग बॅश लीगमध्ये हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज या खेळाडूंनी प्रतिनिधित्व केले आहे. मात्र बीबीएलमध्ये आतापर्यंत फक्त भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा माजी कर्णधार उन्मुक्त चंद (जो सिनियर संघात पोहोचू शकला नाही) खेळला आहे. बीसीसीआय सध्या सक्रिय भारतीय पुरुष क्रिकेटपटूंना आयपीएल व्यतिरिक्त अन्य लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी देत नाही. अश्विन बीबीएलमध्ये खेळण्याबरोबरच प्रशिक्षकाची भूमिकाही आजमावण्यास उत्सुक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.