R Ashwin: निवृत्तीनंतरही अश्विन रचणार इतिहास! पाँटिंग अन् वॉर्नरच्या संघांकडून आलीये ऑफर

R Ashwin Set to Feature in ILT20 and BBL: आर अश्विनने भारतातील सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून गेल्या महिन्यात निवृत्ती घेतली आहे. असे असतानाही तो आता अनोखा विक्रम क्रिकेटमध्ये करू शकतो.
  • आर अश्विनने भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर आता जगभरातील टी२० स्पर्धांमध्ये खेळण्याची तयारी केली आहे.

  • ILT20 आणि BBL या स्पर्धांमध्ये तो सहभागी होऊ शकतो.

  • अश्विन या दोन्ही स्पर्धांमध्ये खेळणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरू शकतो.

