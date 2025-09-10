Asia Cup 2025: 'आशिया चषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाला खेळवा; तेव्हा कुठे ही स्पर्धा आव्हानात्मक होईल'

आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघासमोर आज यूएईचे आव्हानअफगाणिस्तानने पहिल्या लढतीत हाँगकाँगवर मिळवला दणदणीत विजयआशिया चषक स्पर्धेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह.R Ashwin suggests India A or South Africa inclusion in Asia Cup : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेला कालपासून सुरूवात झाली आणि अफगाणिस्तानने दुबळ्या हाँगकाँगचा धुव्वा उडवला. आज भारतीय संघासमोर यजमान संयुक्त अरब अमिराती संघाचे आव्हान आहे. यासाठी चाहते उत्सुक आहेत, परंतु भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने या स्पर्धेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना अश्विनने आशिया चषक स्पर्धेबद्दल मोठं विधान केलं आहे. आशिया चषक स्पर्धेकडे तुम्ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची तयारी म्हणून पाहूच नका, असेही तो म्हणाला..आशिया चषक स्पर्धेत भारताचा ज्युनियर संघ किंवा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सहभागी झाल्यास, स्पर्धा आव्हानात्मक होईल, असे तो म्हणाला. त्याने सांगितले की, आयोजकांना दक्षिण आफ्रिका संघाचा समावेश करून घेऊन ही स्पर्धा अॅफ्रो -आशिया चषक म्हणून खेळवता येईल. सध्याच्या घडीला स्पर्धेचा दर्जा वाढवण्यासाठी भारत अ संघाचा समावेश करून घ्या. बांगलादेशचा संघाबद्दल मी बोलत नाही, कारण त्यांच्याविषयो बोलण्यासारखं काहीच नाही. हे संघ टीम इंडियाला कसे आव्हान देतील?.Asia Cup 2025: शुभमन गिलला नेट बॉलरने त्रिफळाचीत केले, अभिषेक शर्माने २५ Six ठोकले; संजू सॅमसनला मिळेल का संधी?.आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या १८८ धावांचा पाठलाग करताना हाँगकाँगला ९ बाद ९४ धावाच करता आल्या. ९४ धावांनी अफगाणिस्तानने बाजी मारली. अफगाणिस्तानच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतरही ते भारताला आव्हान देऊ शकत नाही, असे अश्विन म्हणाला. .'या स्पर्धेकडे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची तयारी म्हणून पाहता येणार नाही. आशिया चषक स्पर्धा तेवढी आव्हानात्मक नाही. अफगाणिस्तानचा संघ धोकादायक म्हणतोय, परंतु मला तसेही वाटत नाही. भारताने त्यांच्याविरुद्ध चांगली फलंदाजी केली आणि १७०+ धावा जरी केल्या, तुम्हाला वाटतंय का की अफगाणिस्तान धावांचा पाठलाग करू शकेल? हे जवळजवळ अशक्य आहे,' असे अश्विन म्हणाला. .Shreyas Iyer च्या एका पायाला अर्धांगवायू झाला होता, वेदना भयानक होत्या; धक्कादायक खुलासा, क्रिकेटविश्व हादरले.तो पुढे म्हणाला, भारताला हरवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांना १५५ धावांच्या आत रोखणे आणि त्यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करणे. ट्वेंटी-२० क्रिकेट हे साधारणता रोमांचक असते, परंतु भारतीय संघ आशिया चषकात एकहाती वर्चस्व गाजवणार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.