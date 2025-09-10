Cricket

Asia Cup 2025: 'आशिया चषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाला खेळवा; तेव्हा कुठे ही स्पर्धा आव्हानात्मक होईल'

R Ashwin feels Asia Cup lacks competition: टीम इंडियाचा अनुभवी फिरकीपटू आर. अश्विनने धक्कादायक विधान केले आहे. त्याच्या मते आशिया चषक स्पर्धा खऱ्या अर्थाने आव्हानात्मक राहिली नाही. काही निवडक आशियाई संघांपुरती मर्यादित राहिल्यामुळे सामन्यांची गुणवत्ता कमी झाली आहे.
Swadesh Ghanekar
  • आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघासमोर आज यूएईचे आव्हान

  • अफगाणिस्तानने पहिल्या लढतीत हाँगकाँगवर मिळवला दणदणीत विजय

  • आशिया चषक स्पर्धेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

R Ashwin suggests India A or South Africa inclusion in Asia Cup : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेला कालपासून सुरूवात झाली आणि अफगाणिस्तानने दुबळ्या हाँगकाँगचा धुव्वा उडवला. आज भारतीय संघासमोर यजमान संयुक्त अरब अमिराती संघाचे आव्हान आहे. यासाठी चाहते उत्सुक आहेत, परंतु भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने या स्पर्धेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना अश्विनने आशिया चषक स्पर्धेबद्दल मोठं विधान केलं आहे. आशिया चषक स्पर्धेकडे तुम्ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची तयारी म्हणून पाहूच नका, असेही तो म्हणाला.

