भाई, हा तर हार्दिक पांड्याची पोल खोलतोय! R Ashwin नं नाव न घेता Mumbai Indians च्या कर्णधाराला धुतले, Video Viral

R Ashwin viral video MI vs RCB captaincy analysis: मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातल्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सामन्यात धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला. RCB च्या २४० धावांच्या प्रत्युत्तरात MI ने २२२ धावांपर्यंत मजल मारली. रजत पाटीदारच्या संघाने १८ धावांनी हा सामना जिंकला आणि भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन याने मुंबई इंडियन्सच्या रणनीतीचे पोस्टमॉटर्म केले. .सामन्यानंतर हार्दिक काय म्हणाला?मधल्या षटकांतील MI ने भरपूर धावा दिल्या आणि या प्रश्नावर हार्दिक पांड्या म्हणाला,"हो, आम्ही खूप जास्त धावा दिल्या. गेल्या काही सामन्यांमध्ये, गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये आम्ही पिछाडी भरून काढत आहोत. आम्ही सर्वोत्तम काय करू शकतो आणि आम्हाला आवश्यक असलेली गती कशी मिळवू शकतो, यावर खरोखरच विचार करण्याची गरज आहे. अनेक गोष्टींवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. पण फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये आमच्याकडे असलेले इतर पर्याय आम्हाला पाहावे लागतील.".आऱ अश्विनने चूक दाखवली...अश्विनने MI vs RCB सामन्यानंतर त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर व्हिडीओ पब्लिश केला. त्यात त्याने मुंबई इंडियन्सच्या रणनीतीवर भाष्य केले. त्याने या व्हिडीओमध्ये एक स्क्रीनशॉट पोस्ट केला. त्यात रजत पाटीदारने मयांक मार्कंडेच्या षटकात ६,६,६,६ असे सलग चार षटकार मारले होते. तो सामना २०२४ चा SRH vs RCB असा होता आणि तेव्हा मयांक सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळत होता. तेव्हा रजतने हे दाखवून दिलं होतं की, तो फिरकी गोलंदाजीवर आक्रमक खेळतो, असे अश्विन म्हणाला...त्यानंतर त्याने कालच्या सामन्याचं स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यात पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेऊन विराट कोहलीने रजतला स्ट्राईक दिली. त्यात तो म्हणाला, या आणि आधीच्या स्क्रीनशॉटमध्ये एक कॉमन गोष्ट आहे, ती म्हणजे विराटने पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेत रजतला स्ट्राइक दिली होती. तेव्हा चार षटकार लगावले गेले होते आणि काल तीन... माझा मुद्दा असा आहे की, रजत पाटीदार हा फिरकीपटूंसमोर माँस्टर हिटर आहे... काल जेव्हा तो फलंदाजीला आला, तेव्हा तुम्ही मार्कंडेला गोलंदाजीला आणलं. रजतने त्याला चांगले चोपले... रजत त्यासाठीच आला होता आणि या एका षटकाने मॅच फिरली. हा २४ धावांचा फरक महत्त्वाचा ठरला...IPL 2026 Points TableRCB ने मुंबईला पराभूत करून तिसऱ्या विजयाची नोंद केली आणि त्यांचे आता ६ गुण झाले आहेत. ते तिसऱ्या क्रमांकावरच कायम आहेत. बंगळुरुच्या वर पहिल्या क्रमांकावर राजस्थान रॉयल्स ( ८) आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला संघ पंजाब किंग्सही अद्याप अपराजित आहेत. त्यांनी ४ पैकी ३ सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे त्यांचे ७ गुण आहेत.मुंबई इंडियन्स मात्र ८ व्या क्रमांकावर कायम आहेत.