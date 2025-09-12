Asia Cup 2025: गौतम गंभीर आल्यापासून हे असंच होतंय... Arshdeep Singh वर होणाऱ्या अन्याविरोधात R Ashwin ने उठवला आवाज

आशिया चषकात अर्शदीप सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान न मिळाल्याने चर्चा रंगली.आर. अश्विनने सांगितले की अर्शदीपला वगळणे ही गौतम गंभीर युगापासून सुरू असलेली बाब आहे.यूएईसारख्या संघाविरुद्ध अतिरिक्त फलंदाजाचा विचार करणे अनावश्यक असल्याचे त्याने म्हटले..Ashwin Raises Voice for Arshdeep Ahead of IND vs PAK Clash : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेत विजयी सुरूवात केली असली तरी अर्शदीप सिंगचं प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नसणं, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारताकडून ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाला असे बाकावर बसवल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. यूएईविरुद्धच्या सामन्यात जसप्रीत बुमराह हा एकमेव जलदगती गोलंदाज होता आणि त्याच्यासोबतीला शिवम दुबे व हार्दिक पांड्या होते. त्याशिवाय अक्षर पटेल हा फिरकीपटूचा पर्याय होता. .पण, भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन याने अर्शदीपला वगळणे ही काय नवीन गोष्ट नाही, असे म्हटले आहे. मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी गौतम गंभीरने हाती घेतल्यापासून तळाच्या क्रमांकापर्यंत फलंदाजाची फळी आणि फिरकीपटू असे प्लेइंग इलेव्हनमधील समीकरण बनले आहे. पुढच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत हिच रणनीती असेल, असे दिसतेय.आर अश्विन म्हणाला, ही आश्चर्याची गोष्ट आहे , परंतु गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक बनल्यापासून ही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफीतही खेळपट्टी कोरड्या होत्या, तरीही ते मध्यमगतीग गोलंदाजाकडे गेले. त्याना अर्शदीप सिंगला खेळवता आले असते. हेच आपण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत पाहणार आहोत..India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला.यूएईसारख्या संघाविरुद्ध भारताला अतिरिक्त फलंदाजाची गरज नव्हती. भारताने ५७ धावांचे लक्ष्य ४.३ षटकांत पार केले. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी न मिळाल्याने अर्शदीपही निराश झाला असेल, असे अश्विनला वाटते. ."गंभीर आणि सूर्यकुमार यादव हे दोघंही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अतिरिक्त फलंदाजाचा विचार करत आहेत. खरंच यूएईसारख्या संघाविरुद्ध तुम्हाला एक अतिरिक्त फलंदाजाची गरज आहे का? शिवम दुबेचा पाचव्या गोलंदाज म्हणून वापर करायचा? मी जर अर्शदीपच्या जागी असतो तर मला नक्कीच वाईट वाटले असते. त्याने सर्व ठिकाणी चांगली कामगिरी केली आहे आणि काही काळापूर्वी तो जगातील क्रमांक एक ट्वेंटी-२० गोलंदाज होता. भारताने जिंकलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती,''असे तो म्हणाला. .Duleep Trophy Final: रजत पाटीदारचे खणखणीत शतक! भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा; श्रेयसच्या मार्गात ठरणार अडथळा."संघात एक मध्यमगती गोलंदाज ठेवण्याची रणनीती मला मान्य नाही. भारताने आणखी एक वेगवान गोलंदाज संघात घ्यायला हवा. भारत स्पिनवर भर देणार असेल आणि फिरकीपटूंना पोषक अशा परिस्थितीत खेळणार असेल, तर ते खूप धोकादायक ठरू शकते. भारतात खेळताना आणि रात्रीच्या परिस्थितीत हा कॉम्बिनेशन नेहमीच काम करेल असं नाही. त्यामुळे एक अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज हवा," असे अश्विन म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.