Cheteshwar Pujara शिवाय विराट कोहली एवढ्या धावा करूच शकला नसता, आर अश्विनचा मोठा दावा; म्हणाला, तो व्हाईट वॉकर...

चेतेश्वर पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.आर. अश्विनच्या मते पुजाराचे योगदान विराट कोहली आणि रोहित शर्माएवढेच मौल्यवान आहे.तिसऱ्या क्रमांकावर पुजाराच्या धीरगंभीर फलंदाजीमुळे विराट कोहलीला मोकळेपणाने खेळता आले. .R Ashwin credited Cheteshwar Pujara for Virat Kohli's success : भारताच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासातील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक असलेल्या चेतेश्वर पुजाराने रविवारी सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. विराट कोहलीसोबत बराच काळ कसोटी क्रिकेट खेळणारा पुजारा आता टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूमचा सदस्य नसणार आहे. विराटने कसोटीत ९२३० धावा केल्या आहेत, तर पुजाराच्या नावावर ७१९५ धावा आहेत. भारताच्या माजी कर्णधाराने पुजारापेक्षा २००० धावा जास्त केल्या असल्या तरी भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विनने मोठा दावा केला आहे. .पुजाराशिवाय विराट कोहली एवढ्या धावा करू शकला नसता, असा दावा अश्विनने केला. त्याने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आणि त्यात त्याने पुजाराचे भारतीय क्रिकेटमधील योगदान हे विराट कोहली किंवा रोहित शर्मा यांच्याएवढेच मौल्यवान असल्याचे म्हटले. पुजाराने तिसऱ्या क्रमांकावर जी कामगिरी करून दाखवली, त्यामुळेच विराटला धावांचा पाऊस पाडण्यात मदत झाली, असेही अश्विनचे म्हणणे आहे. .Cheteshwar Pujara: मला फार काही बोलायचे नाही! चेतेश्वरने 'निवृत्ती' घेण्यामागचं खरं कारण सांगितलं, म्हणाला....तो पुढे म्हणाला, "भारतीय क्रिकेटमध्ये चेतेश्वर पुजाराचे स्थान कुठे आहे? मी सांगतो, त्याचं योगदान विराट कोहली आणि रोहित शर्मापेक्षा कमी नाही. लोक नेहमी त्यांच्या योगदानाबद्दल बोलतात, पण पुजाराकडे लक्ष जात नाही. प्रत्येक खेळाडूला तितकं लक्ष मिळत नाही, पण याचा अर्थ असा नाही की त्याचं योगदान कमी आहे. पुजाराचं तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणं विराट कोहलीला धावा करण्यासाठी मोलाचं ठरलं. पुजाराच्या धीरगंभीर फलंदाजीमुळेच विराटला मोकळेपणाने खेळता आलं." .रवींद्रन अश्विनने चेतेश्वर पुजाराला गेम ऑफ थ्रोन्समधील प्रसिद्ध पात्राशी तुलना केली आहे. त्याने पुजाराला भारतीय संघाचा "व्हाईट वॉकर" म्हटलं. तो म्हणाला, "क्रिकेटप्रेमींना नक्कीच चेतेश्वर पुजाराचं योगदान माहीत आहे. तुम्ही जर गेम ऑफ थ्रोन्स पाहिलं असेल, तर त्यात एक व्हाईट वॉकर नावाचं पात्र आहे. मी पुजाराला व्हाईट वॉकर म्हटलं. तो हळूहळू चालतो, पण कधीही मैदान सोडत नाही." .टीम इंडियासोबत १५ वर्ष असलेल्या सदस्याने साथ सोडली; BCCI चा निर्णय.अश्विनच्या या विधानामागे पुजाराची कसोटी फलंदाजीतील चिकाटी अधोरेखित होते. पुजारा अनेकदा संथ गतीने धावा करतो, पण एकदा क्रीजवर आला की त्याला हलवणं जवळपास अशक्य असतं. त्याने कसोटीत १९ शतकं व ३५ अर्धशतकं झळकावली आहेत.