भारताच्या आर. प्रज्ञानंदने Norway Chess चे विजेतेपद जिंकून घडवला इतिहास! १४ वर्षांत अशी कामगिरी करणारा पहिलाच भारतीय

भारताचा ग्रँडस्लॅम आर. प्रज्ञानंद (R Praggnanandhaa) याने इतिहास घडवला आहे. त्याने नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेचे (Norway Chess) विजेतेपद जिंकून इतिहास घडवला आहे. अंतिम फेरीत त्याने जर्मनीच्या विन्सेंट किमरला पराभूत करत हे विजेतेपद जिंकले. तो नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. .Chess Grandmaster Bobby Fischer Historic Match : खेळ की शास्त्र? अमेरिकेची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी जेव्हा बॉबी फिशरने रशियाला नमवले!.२० वर्षीय प्रज्ञानंदने शेवटच्या दिवश १५ गुणांसह तिसऱ्या स्थानापासून सुरुवात केली होती. पण त्याने सामन्यात विजय मिळवत पूर्ण ३ गुण मिळवले, त्यामुळे त्याने १८ गुण मिळवत विजेतेपदाला गवसणी घातली. २०१३ मध्ये या स्पर्धेला सुरुवात झाली होती, पण गेल्या १४ वर्षात एकदाही भारतीय खेळाडूला ही स्पर्धा जिंकता आली नव्हती. दिग्गज विश्वनाथ आनंद आणि डी गुकेश यांनीही ही स्पर्धा खेळली, पण त्यांनाही विजेतेपद मिळवता आले नव्हते. मात्र अखेर प्रज्ञानंदाने ही किमया साधली आहे..प्रज्ञानंद दुसऱ्यांदाच ही स्पर्धा खेळत होता. ६ खेळाडूंमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत त्याची सुरुवात धीमी होती, पण उत्तरार्धात त्याने चांगले पुनरागमन केले. विशेष म्हणजे त्याने या स्पर्धेत माजी विश्वविजेत्या मॅग्नस कार्लसन याला नॉर्वे बुद्धिबळ क्लासिकल स्पर्धेमध्ये दोन वेळा पराभूत करण्याचा पराक्रम केला. या वर्षी अशी कामगिरी करणारा तो पहिलाच खेळाडू ठरला आहे..या स्पर्धेत अमेरिकेच्या वेस्ली सो १५.५ गुणांसह आघाडीवर होता, पण त्याचा एलिरेझा फिरॉझासोबतचा क्लासिकल सामना अनिर्णित राहिला. त्यामुळे प्रज्ञानंदासाठी किमरवरील विजय विजेतेपदासाठी महत्त्वाचा होता. वेल्सी सोने आर्मागेडन टायब्रेकर जिंकला, पण त्यामुळे त्याला १.५ गुण मिळाल्याने तो १७ गुणांपर्यंतच पोहचला. एलिरेझा फिरॉझा १५.५ गुणासंह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला..Chess Prodigy Anvi Hinge: आंबेगावची अन्वी हिंगे जागतिक बुद्धिबळ रंगमंचावर अव्वल: फिडे अंडर-९ विश्वक्रमांक १, सर्वात लहान डब्ल्यूसीएम बनून भारताचा मान उंचावला.दरम्यान, भारताचे दोन्ही विश्वविजेते डी गुकेश आणि दिव्या देशमुख यांच्यासाठी मात्र ही स्पर्धा निराशाजनक होती. डी. गुकेशला मात्र एलिरेझा फिरॉझा याच्याकडून हार पत्करावी लागल्यानंतर त्याचे आव्हान संपुष्टात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.