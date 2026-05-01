"शाहरुख खानने राडा कर दिया"; २०१२ मध्ये वानखेडेवर नेमकं काय घडलं? माजी ACP नी सर्व सांगितलं; म्हणाले, मी त्याला म्हटलंही, सर प्लीज...

What happened at Wankhede Stadium 2012 Shah Rukh Khan incident? कोलकाता नाइट रायडर्स जेव्हा जेव्हा वानखेडे स्टेडियमवर खेळायला आले, तेव्हा बॉलिवूड सुपर स्टार शाहरुख खान याची आठवण काढली गेलीय.. २०१२ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर शाहरुख खानसोबत झालेला बहुचर्चित वाद हा इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त घटनांपैकी एक मानला जातो. या घटनेनंतर शाहरुख खानवर वानखेडे स्टेडियमवर पाच वर्षांची बंदी घातली गेली आणि तेव्हापासून ते आजपर्यंत तो या मैदानावर फिरकलाही नाही. त्यावेळी नेमकं काय घडलं असेल, याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या. पण, आज तेव्हाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) इक्बाल शेख यांनी हा वाद गैरसमजातून घडल्याचे म्हटले. .सुभोजित घोष यांच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना इक्बाल शेख यांनी सांगितले की, "सुरक्षा कर्मचारी आणि शाहरुख खानच्या ताफ्यामध्ये सुरू झालेला एक किरकोळ वाद झपाट्याने वाढला. हा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) अधिकाऱ्यांशी संबंधित गैरसमज होता. वानखेडे स्टेडियमच्या भागाचा मी विभागीय एसीपी होतो, त्यामुळे मी तिथे उपस्थित होतो. जेव्हा मी मुख्य गेटवर पोहोचलो, तेव्हा MCA च्या एका सहकाऱ्याने मला सांगितले की 'शाहरुखने राडा कर दिया'. तोपर्यंत सामना संपला होता, बहुतेक लोक निघून गेले होते आणि काही फ्लडलाइट्ससुद्धा बंद करण्यात आले होते." .त्याने पुढे सांगितले की,"शाहरुख एका बाजूला काही मुलांसोबत खेळत होता, तेव्हा एका सुरक्षा रक्षकाने आक्षेप घेतला आणि शिट्टी वाजवली. ज्यामुळे तो अभिनेता नाराज झाल्याचे दिसले आणि त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली, ज्यानंतर MCAच्या अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला. मात्र, परिस्थिती झपाट्याने चिघळली, वाद विकोपाला गेला आणि वातावरण अधिकाधिक तणावपूर्ण बनले, अखेरीस मी हस्तक्षेप करून ती नियंत्रणात आणली." ."परिस्थिती आणखी चिघळू नये म्हणून मी शाहरुखला तात्काळ स्टेडियमच्या बाहेर नेले. मी त्याला म्हणालो, 'सर, कृपया बाहेर या.' नाहीतर, गोष्टी विनाकारण आणखी बिघडल्या असत्या," असेही इक्बाल यांनी पुढे सांगितले. .मात्र, शाहरूखने 'आप की अदालत'मध्ये काही वर्षांपूर्वी या प्रकरणावर भाष्य केले होते. त्याने सांगितले होते की, त्याची मुले तिथे उपस्थित होती आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्याने त्याला आक्षेपार्ह व धार्मिकदृष्ट्या अनुचित वाटणारा शब्द वापरल्यामुळे मी खूप अस्वस्थ झालो होतो.