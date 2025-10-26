INDW vs BANW: राधा यादवसह भारतीय गोलंदाजांचा बांगलादेशविरुद्ध तिखट मारा, वर्ल्ड कप सेमीफायनलपूर्वी सोप्या विजयाची संधी

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. पावसामुळे सामना २७-२८ षटकांचा करण्यात आला आहे. बांगलादेशने २७ षटकात ९ बाद ११९ धावा केल्या. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील शेवटचा साखळी सामना भारत आणि बांगलादेश महिला संघात नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये सुरू आहे. या सामन्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाचा अडथळा आला. सामन्याला सुरुवातही उशीरा झाली होती. त्यामुळे आधी ४३ - ४३ षटकांचा सामना खेळवण्याचा निर्णय घेतला होता, पण नंतर पु्न्हा १३ व्या षटकानंतर पावसामुळे सामना थांबला. अखेर पुन्हा सामना सुरू झाल्यानंतर २७-२७ षटकांचा सामना खेळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार भारतासमोर विजयासाठी १२० धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारताचा हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सेमीफायनल खेळण्यापूर्वीचा हा शेवटचा समना आहे. .INDW vs ENGW : लढूनही हरल्या...! वर्ल्ड कपमधील पराभव स्मृती मानधनाच्या जिव्हारी लागला; अश्रू आलेच होते, पण... .या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बांगलादेश प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. बांगलादेशकडून सुमय्या अख्तर आणि रुबया हैदर झेलिक यांनी डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्या षटकात सुमय्याला रेणुका सिंग ठाकूरने २ धावांवर बाद केले. त्यानंतर दीप्ती शर्माने १० व्या षटकात सुबयालाही १३ धावांवर बाद केले. .दोन विकेट्सनंतर आणि पावसाच्या अडथळ्यानंतर शर्मिन अख्तरने कर्णधार निगर सुलतानासोबत डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांना मोठे शॉट्स मारता आले नाही. त्यातच राधा यादवच्या अफलातून थ्रोमुळे निगर सुलताला २४ चेंडूत ९ धावा करून धावबाद झाली. पण नंतर शोफना मुस्तरी आणि शर्मिन अख्तर यांनी डाव सावरला होता. त्यांच्यात भागीदारीही रंगत होती. पण अखेर २२ व्या षटतात शोभनाला राधा यादवने २६ धावांवर माघारी धाडले. .त्यानंतर मात्र शोरना अख्तर (२) आणि नाहिदा अख्तर (३) हे स्वस्तात बाद झाल्या. तसेच २५ व्या षटकात एक बाजू सांभाळलेल्या शर्मिन अख्तरला श्री चरणीने ३६ धावांवर बाद केले. रबेया खानही २६ व्या षटकात ३ धावांवर बाद झाली. अखेरच्या षटकात रितू मोनीही ११ धावांवर बाद झाली. त्यामुळे बांगलादेशने २७ षटकात ९ बाद ११९ धावा केल्या..INDW vs NZW: स्मृती मानधनापाठोपाठ प्रतिका रावलचंही न्यूझीलंडविरुद्ध खणखणीत शतक! वर्ल्ड रेकॉर्ड्ससह रचली ८ मोठे विक्रम.भारताकडून गोलंदाजी करताना राधा यादवने ३ विकेट्स घेतल्या. श्री चरणीने २ विकेट्स घेतल्या. याशिवाय अमनजोत कौर, दीप्ती शर्मा आणि रेणुका सिंग ठाकूर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.