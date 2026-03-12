Rahul Dravid

Rahul Dravid

Sakal

Cricket

BCCI Awards: राहुल द्रविडला जीवनगौरव, तर टी२० संघातून वगळलेल्या खेळाडूला सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार

BCCI Awards 2025-26: बीसीसीआयचा वार्षिक पुरस्कार सोहळा १५ मार्च रोजी दिल्लीत पार पडणार आहे. या सोहळ्यात राहुल द्रविडला जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
Published on

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (BCCI) १५ मार्च रोजी वार्षिक पुरस्कार सोहळा दिल्ली येथे पार पडणार आहे. या २०२५-२६ वर्षाचा पुरस्कार (Awards) सोहळा असेल. या सोहळ्यात भारतीय संघाचा दिग्गज फलंदाज आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविड (Rahul Dravid) आकर्षण ठरेल.

त्याच्या कारकि‍र्दीचा या सोहळ्यात गौरव करण्यात येणार आहे. त्याला जीवनगौरव पुरस्काराने (Lifetime Achievement Award) सन्मानित करण्यात येईल. याशिवाय शुभमन गिललाही (Shubman Gill) मोठा पुरस्कार मिळणार आहे.

<div class="paragraphs"><p>Rahul Dravid</p></div>
'आज वडिलांना खूप आनंद होईल...', Rahul Dravid भावूक; अनिल कुंबळेसह भारताच्या 'द वॉल'चं नाव चिन्नास्वामीवर कायमचं कोरलं जाणार
Loading content, please wait...
Cricket
award
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Rahul Dravid
cricket news today
Shubman Gill