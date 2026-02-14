'आज वडिलांना खूप आनंद होईल...', Rahul Dravid भावूक; अनिल कुंबळेसह भारताच्या 'द वॉल'चं नाव चिन्नास्वामीवर कायमचं कोरलं जाणार

Rahul Dravid & Anil Kumble Gets Stand Named After them at Chinnaswamy Stadium: भारतीय क्रिकेटच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात अनेक खेळाडूंनी मोलाचा वाटा उचलला आहे. यामध्ये माजी कर्णधार राहिलेल्या राहुल द्रविड, अनिल कुंबळे आणि शांता रंगस्वामी यांचाही मोठा राहिला आहे. राहुल द्रविडचे नाव आज भारताच्या महान फलंदाजांमध्ये घेतले जाते, तर अनिल कुंबळेने भारतासाठी सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. शांता रंगस्वामी (Shantha Rangaswamy) भारताच्या महिला संघाचे नेतृत्व सांभाळले आहे. विशेष म्हणजे कुंबळे आणि द्रविड (Anil Kumble & Rahul Dravid) दोघांनीही भारताचे प्रशिक्षकपदही सांभाळले आहे. आता या कर्नाटकच्या तिन्ही खेळाडूंना मोठा सन्मान करण्यात येणार आहे. या तिघांचे नाव बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील (M Chinnaswamy Stadium) स्टँड्सला देण्यात येणार आहे. .Anil Kumble : आता माजी क्रिकेटपटू अनिल कुंबळे दिसणार नव्या भूमिकेत; कर्नाटक सरकार देणार 'ही' मोठी जबाबदारी!.आजपर्यंत अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंची नावं देशातील विविध स्टेडियममधील स्टँड्सला देण्यात आले आहे. आता यात द्रविड, कुंबळे आणि शांता रंगस्वामी यांचाही समावेश झाला आहे. याबाबत कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने घोषणा केली असुन नुकताच त्यासंदर्भात कार्यक्रमही पार पडला. कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने (KSCA) माजी क्रिकेटपटू वेंकटेश प्रसादच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेतला. या कार्यक्रमावेळी तिन्ही क्रिकेटपटूंनी आपल्या प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या. द्रविडने बोलताना काहीसा भावूकही झाला होता. त्याने यावेळी त्याच्या वडिलांना खूप आनंद होईल, अशा भावनाही व्यक्त केल्या..राहुल द्रविड वेंकटेश प्रसादचे आभार मानताना म्हणाला, 'मला माहित आहे माझ्या कुटुंबासाठी याचे महत्त्व खूप मोठे आहे. तुम्हाला सर्वांनाच माहित आहे, माझ्या वडिलांना हा खेळ खूप आवडायचा. माझ्यात खेळाची आवड रुजवण्यात त्यांनी खरोखर मोठी भूमिका निभावली. ते मला इथे खूप सामने पाहण्यासाठी घेऊन यायचे.''केवळ कसोटी सामनेच नाही, तर रणजी ट्रॉफी सामन्यांसाठीही घेऊन यायचे. जेव्हा मी लहान होतो, तेव्हा त्यांना जेव्हाही सुट्टी मिळायची तेव्हा ते किमान एका दिवसासाठी तरी क्रिकेटचा सामना पाहाण्यासाठी मला घेऊन यायचे. मला वाटतं आज त्यांना खूप अभिमान वाटत असेल की त्यांच्या मुलाचे नाव स्टँडला देण्यात आले आहे.'.याशिवाय द्रविडने म्हटले की चिन्नास्वामी स्टेडियम हे दुसरे घर होते. तो आणि अनिल कुंबळे त्यांच्या घरापेक्षा इथे जास्त वेळ घालवायचे. या जागेने खूप आनंद आणि कधीकधी निराशाही दिली, पण आज जे काही आहे, ते या जागेने दिले. याशिवाय द्रविडने कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनचेही आभार मानले. द्रविडने शांता रंगस्वामी यांचेही कौतुक केले. त्यांच्यासोबत स्टँडला नाव मिळणे हा मोठा सन्मान असल्याचे त्यांनी म्हटले. भारतीय महिला क्रिकेटच्या यशाचा पाया रचणाऱ्या क्रिकेटपटूंपैकी त्या एक आहेत, असंही त्याने म्हटले..अनिल कुंबळे म्हणाला, 'असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही की आपल्या सर्वांच्या योगदानामुळे कर्नाट क्रिकेटला बनवले आहे, खरंतर कर्नाटक क्रिकेटने आपल्याला बनवले आहे. कोणत्या स्टँडला कोणाचे नाव, हे फार महत्त्वाचे नाही. योगदानाचा सन्मान केला जात आहे, हे अधिक खास आहे आणि ते योगदान कायमस्वरुपी स्टेडियमवर कोरले जाणार आहे.' कुंबळेने द्रविड व शांता रंगस्वामी यांचेही नाव स्टँडला मिळणार असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत त्यांनाही शुभेच्छा दिल्या..Rahul Dravid Son: द्रविडचा धाकटा लेक गाजवतोय मैदान; BCCI च्या वनडे स्पर्धेसाठी झाली संघात निवड.राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे कर्नाटककडूनही एकत्र खेळले आहेत. राहुल द्रविडने ५०९ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांतील ६०५ डावात २४२०८ धावा केल्या. यामध्ये ४८ शतकांचा समावेश आहे. अनिक कुंबळेने ४०३ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ९५६ विकेट्स घेतल्या आहेत. सध्या ७२ वर्षांच्या असलेल्या शांत रंगस्वामी यांनी भारतीय महिला संघासाठी १९७६ ते १९९१ दरम्यान १६ कसोटी आणि १९ वनडे सामने खेळले. त्यांनी १००० हून अधिक धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.