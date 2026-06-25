Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षीय वैभवबाबत राहुल द्रविडचं मोठं विधान; म्हणाला, तुम्ही कोणत्याही मुलाला...

Rahul Dravid on Vaibhav Sooryavanshi unique talent: अल्पावधीत आपल्या कामगिरीच्या जोरावर जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या घराघरात पोहोचलेल्या वैभव सूर्यवंशीसाठी उद्याचा दिवस ( २६ जून) महत्त्वाचा ठरणार आहे. India vs Ireland यांच्यातल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून त्याचे पदार्पण अपेक्षित आहे आणि असे झाल्यास तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरले. १५ वर्ष व ९१ दिवसांचा वैभव महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडले. १९८९ मध्ये सचिनने १६ वर्ष व २०५ दिवसांचा असताना पाकिस्तानविरुद्ध पदार्पण केले होते. .आयपीएल, १९ वर्षांखालील मालिका, देशांतर्गत स्पर्धा गाजवल्यानंतर वैभवला भारत अ संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली. श्रीलंकेत झालेल्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेतील शेवटच्या लढतीत त्याने आक्रमक खेळ केला. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने २३७.३०च्या स्ट्राईक रेटने ७७६ धावा चोपून ऑरेंज कॅप नावावर केली. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंका अ विरुद्धच्या फायनलमध्ये त्याने ११ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करून लिस्ट ए क्रिकेटमधील वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम नावावर केला..India vs Ireland सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार आणि कुठे पाहता येणार.भारतीय संघाचा माजी मुख्य प्रशिक्षक व राजस्थान रॉयल्सचा मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याने या युवा स्टार खेळाडूबद्दल आपले मत मांडताना भरभरून कौतुक केले. BBC ला दिलेल्या मुलाखतीत 'खरोखरच अद्वितीय प्रतिभा' अशा शब्दात वैभवचे कौतुक केले. तो म्हणाला, "माझ्या मते, गोलंदाजाचा वेग ओळखण्याची क्षमता, क्रिकेटमधील चातुर्य आणि निर्भयता यांचा हा एक अविश्वसनीय मिलाफ आहे. ही अनेक गोष्टींची एकत्रित बेरीज आहे.".द्रविड पुढे म्हणाला, "'सूर्यवंशी' घडवण्यासाठी असा काही ठरलेला फॉर्म्युला असेल मला वाटत नाही किंवा तुम्ही कोणत्याही मुलाला घेऊन, 'हे कर' असं सांगून वैभव इतकी चांगली कामगिरी करायला लावू शकत नाही. काही गोष्टी उपजतच मिळालेल्या असतात. पण त्याने खूप मेहनतही केली आहे, त्यामुळे ही केवळ देणगी नाही. लहानपणापासूनच त्याने खूप चेंडू मारले आहेत. मी ते राजस्थानमध्ये पाहिलं.".FIFA World Cup Round of 32: अर्जेंटिना, फ्रान्स, ब्राझीलसह १२ संघ बाद फेरीत पोहोचले; पोर्तुगालचे गणित बिघडले, जाणून घ्या Scenario.आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला सुरुवात करणाऱ्या वैभवच्या विकासाचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करण्याच्या महत्त्वावरही द्रविडने भर दिला. "मला आशा आहे की, त्याला त्याच्या क्षमतेनुसार कामगिरी करता यावी, यासाठी या प्रवासात त्याला पाठिंबा आणि मदत मिळेल. त्याच्यासारख्या व्यक्तीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, पण त्यात नेहमीच एक नाजूक संतुलन साधावे लागते, कारण कधीकधी एखाद्याला भरारी घेऊ देणे गरजेचे असते," असे तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.