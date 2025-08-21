Cricket

Rohit Sharma कर्णधार म्हणून कसा आहे? राहुल द्रविडने स्पष्टच सांगितले; म्हणाला, 'मला नेहमीच जाणवलं तो...'

Rahul Dravid on Rohit Sharma Captaincy: रोहित कर्णधार म्हणून कसा आहे, याबाबत राहुल द्रविडने प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित - द्रविड भारताच्या यशस्वी कर्णधार - प्रशिक्षकांच्या जोड्यांपैकी एक राहिले आहेत.
Rahul Dravid - Rohit Sharma
Rahul Dravid - Rohit SharmaSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • राहुल द्रविडने रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाच्या शैलीचे कौतुक केले आहे.

  • द्रविडच्या मते, रोहितला संघाची काळजी आहे.

  • रोहितच्या नेतृत्वात आणि द्रविडच्या मार्गदर्शनात भारतीय संघाने २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
coach
Rahul Dravid
cricket news today
Best Captain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com