Rohit Sharma कर्णधार म्हणून कसा आहे? राहुल द्रविडने स्पष्टच सांगितले; म्हणाला, 'मला नेहमीच जाणवलं तो...'

राहुल द्रविडने रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाच्या शैलीचे कौतुक केले आहे. द्रविडच्या मते, रोहितला संघाची काळजी आहे. रोहितच्या नेतृत्वात आणि द्रविडच्या मार्गदर्शनात भारतीय संघाने २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता..भारतीय क्रिकेटमधील काही कर्णधार - प्रशिक्षकांच्या जोड्या गाजल्या आहेत, यातील एक म्हणजे रोहित शर्मा आणि राहुल द्रविड. द्रविड भारतीय संघाचा प्रशिक्षक असताना बराच काळ रोहित शर्मा भारताचा कर्णधार होता. आता नुकतेच द्रविडने रोहितच्या कर्णधारपदाच्या शैलीबद्दल भाष्य केले आहे. तसेच त्याच्यासोबतचे त्याची भागीदारी यशस्वी का राहिली, हे देखील त्याने सांगितले आहे. .'Rohit Sharma ला रोज १० किमी पळवा, तो वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत खेळू शकतो', वाचा कोण म्हणतंय असं.रोहितच्या नेतृत्वात आणि द्रविडच्या मार्गदर्शनात भारतीय संघाने २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. तसेच त्यापूर्वी २०२३ वनडे वर्ल्ड कपचे आणि टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२३ स्पर्धांचे उपविजेताही भारतीय संघ ठरला होता. राहुल द्रविड २०२१ ते जून जून २०२४ पर्यंत भारताचा प्रशिक्षक होता.द्रविड रोहितबद्दल आर अश्विनच्या युट्यूब चॅनेलवरील पॉडकास्टमध्ये म्हणाला, 'खूप छान कार्यकाळ होता. पहिली गोष्ट म्हणजे मला रोहितबद्दल नेहमीच जाणवलं की तो संघाची खूप काळजी करतो आणि त्याबद्दल त्याला स्पष्टता आहे. '.द्रविड पुढे रोहितच्या नेतृ्त्वाबद्दल म्हणाला, 'पहिल्या दिवसापासूनच रोहितला स्पष्ट कल्पना होती त्याला कशा प्रकारे संघाला पुढे न्यायचे आहे आणि त्याच्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे. मला वाटतं की कर्णधार-प्रशिक्षकाच्या नात्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं होतं, विशेषत: मी त्याप्रकारचा प्रशिक्षक आहे त्यासाठी.'.द्रविड पुढे म्हणाला, 'माझा नेहमीच हा विश्वास राहिला आहे की एखादा संघ हा त्या कर्णधाराचा असायला हवा. मी खेळाडूही होतो आणि मी कर्णधारही होतो. पण कर्णधाराने हे ठरवायला हवं की संघाला कोणत्या दिशेला न्यायचे आहे आणि तुम्ही त्याला साथ द्यायला हवी आणि पाठिंबा द्यायला हवा.'.Shubman Gill ला कसोटी कर्णधार करण्यासाठी घेण्यात आलेला द्रविडचा सल्ला; माजी कोच काय म्हणाला?.याशिवाय रोहितमुळे काम सोपे झाल्याचेही द्रविड म्हणाला, 'नक्कीच, तुम्हाला कर्णधाराला काय हवे आहे, हे समजायला आणि त्याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी मदत करण्याची गरज असते. पण रोहितबाबत सांगायचे झाले, तर मला वाटते की तो त्याला संघाकडून काय हवे आहे, याबाबत स्पष्ट होता. त्याला संघाचे वातावरण कसे हवे आहे, गोष्टी कशा पुढे न्यायचे आहेत, हे स्पष्टपणे माहित होते.' द्रविडने रोहितचा अनुभवही महत्त्वाचा होता, ज्याचा फायदा झाल्याचेही म्हटले.२०२४ टी२० वर्ल्ड कप संपल्यानंतर द्रविडच्या भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा कार्यकाळ संपला होता. त्यानंतर त्याने राजस्थान रॉयल्स या आयपीएल संघाचे प्रशिक्षकपद सांभाळण्याचा निर्णय घेतला..FAQs१. राहुल द्रविडने रोहित शर्माबद्दल काय म्हटले?(What did Rahul Dravid say about Rohit Sharma?)➤ राहुल द्रविडने सांगितले की रोहित नेहमीच संघाची काळजी घेतो आणि त्याला काय हवे आहे याबाबत तो स्पष्ट असतो.२. राहुल द्रविडच्या मार्गदर्शनाखाली रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने कोणते विजेतेपद पटकावले?(Which title did India win under Rohit’s captaincy with Dravid as coach?)➤ राहुल द्रविडच्या मार्गदर्शनाखाली रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला.३. राहुल द्रविडने भारतीय संघाचे प्रशिक्षकपद कोणत्या कालावधीत सांभाळले?(When did Rahul Dravid serve as India’s head coach?)➤ नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ पर्यंत राहुल द्रविडने भारतीय संघाचे प्रशिक्षकपद४. राहुल द्रविडच्या कार्यकाळात भारत कोणत्या आयसीसी स्पर्धांत उपविजेता ठरला?(Which ICC tournaments did India finish runners-up under Dravid?)➤ राहुल द्रविडच्या कार्यकाळात भारत २०२३ वनडे वर्ल्ड कप आणि टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२३ या आयसीसी स्पर्धांत उपविजेता ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.