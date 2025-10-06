Cricket

Rahul Dravid Son: ४८ ब्राऊंड्री अन् ४५९ धावा... द्रविडच्या धाकट्या लेकाच्या कारनामा; KSCA कडून झाला मोठा सन्मान

KSCA Felicitates Anvay Dravid: राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविडही वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत क्रिकेटमध्ये करियर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याना नुकतेच KSCA च्या वार्षिक बक्षीस समारंभात गौरविण्यात आले आहे.
Rahul Dravid - Anvay Dravid

Rahul Dravid - Anvay Dravid

Summary

  • राहुल द्रविडची दोन्ही मुले क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

  • त्याचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविडला १६ वर्षांखालील विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्ये कर्नाटकसाठी सर्वाधिक धावा करण्याबद्दल सलग दुसऱ्या वर्षी गौरविण्यात आले.

  • KSCA च्या वार्षिक समारंभात त्याचा गौरव करण्यात आला.

