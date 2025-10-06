Rahul Dravid Son: ४८ ब्राऊंड्री अन् ४५९ धावा... द्रविडच्या धाकट्या लेकाच्या कारनामा; KSCA कडून झाला मोठा सन्मान

राहुल द्रविडची दोन्ही मुले क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविडला १६ वर्षांखालील विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्ये कर्नाटकसाठी सर्वाधिक धावा करण्याबद्दल सलग दुसऱ्या वर्षी गौरविण्यात आले. KSCA च्या वार्षिक समारंभात त्याचा गौरव करण्यात आला..राहुल द्रविडने भारत आणि कर्नाटक संघासाठी खेळाडू म्हणून मोठे पराक्रम केले आहेत. त्याने खोऱ्याने धावा करताना क्रिकेट इतिहासात त्याने नाव कायमसाठी कोरले आहे. आता त्याच्या पावलावर पाऊल टाकत त्याची दोन्ही मुलंही क्रिकेटमध्ये त्यांना सिद्ध करू पाहत आहेत. राहुल द्रविडचा मोठा मुलगा समित १९ वर्षांखालील संघाकडूनही खेळला आहे, तर त्याचा धाकटा मुलगा अन्वय सध्या १६ वर्षांखालील कर्नाटक संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना दिसतो. नुकताच अन्वयचा कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) तर्फे गौरव करण्यात आला आहे..Rahul Dravid Son: समित द्रविड U19 टीम इंडियातील निवडीनंतर झाला व्यक्त; म्हणाला, 'मी या क्षणासाठी...'.रविवारी (५ ऑक्टोबर) KSCA चा वार्षिक बक्षीस समारंभ पार पडला. या समारंभात विविध विभागांमध्ये वर्षभर चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये मयंक अगरवाल, अन्वय द्रविड, आर स्मरण अशा काही खेळाडूंचा समावेश आहे..अन्वय द्रविडला पुरस्कारअन्वय द्रविडला १६ वर्षांखालील विजय मर्चंट ट्रॉफी स्पर्धेत कर्नाटकसाठी सर्वाधिक धावा करण्याबद्दल सलग दुसऱ्या वर्षी गौरविण्यात आले आहे. अन्वय एक चांगला फलंदाज असून राहुल द्रविडप्रमाणेच शांत आहे. त्याने गेल्या हंगामात १६ वर्षांखालील विजय मर्चंट ट्रॉफी स्पर्धेत ६ सामन्यांतील ८ डावात ९१.८० च्या सरासरीने ४५९ धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने ४६ चौकार आणि २ षटकार मारले. यामध्ये त्याच्या दोन शतकांचाही समावेश आहे..या खेळाडूंनाही पुरस्कारअनुभवी फलंदाज मयंक अगरवालला विजय हजारे ट्रॉफी २०२४-२५ मध्ये कर्नाटकसाठी सर्वाधिक धावा करण्याबद्दल गौरविण्यात आले. त्याने या स्पर्धेत ९३ च्या सरासरीने ६५१ धावा चोपल्या होत्या. आर स्मरण याला रणजी ट्रॉफी २०२४-२५ मध्ये सर्वाधिक धावा करण्याबद्दल पुरस्कार देण्यात आला. त्याने ७ सामन्यांत ६४.५० च्या सरासरीने दोन शतकांसह ५१६ धावा केल्या. याशिवाय गोलंदाजांमध्ये वासुकी कौशिकला रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक २३ विकेट्स घेण्याबद्दल गौरविण्यात आले, तर केएल श्रीजीतला सईद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक २१३ धावा करण्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. लेग स्पिन श्रेयस गोपळाला सईद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक १४ विकेट्स घेण्याबद्दल पुरस्कार मिळाला..Rahul Dravid and Son : द्रविड पिता-पुत्र एकत्र खेळण्याचा योग; बापासमोर लेकाने ठोकली फिप्टी.तसेच १९ वर्षांखालील महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२५ विजेत्या भारतीय संघाचा भाग असलेल्या कर्नाटकमधील निकी प्रसाद, मिथिला विनोद या खेळाडूंचाही गौरव करण्यात आला. तसेच या संघाची परफॉर्मन्स ऍनालिस्ट माला रंगास्वामी यांचाही गौरव करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.