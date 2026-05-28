IPL 2027 मध्ये राहुल द्रविड CSK चा मुख्य प्रशिक्षक, स्टीफन फ्लेमिंगची हकालपट्टी? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स...

Kasi Viswanathan statement on CSK coach Stephen Fleming: चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमिअर लीगच्या मागील काही पर्वांत साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. संघातील मोठं नाव, महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni) हा दुखापतीमुळे पूर्ण हंगाम खेळू शकला नाही. तो पुढील वर्षी तरी खेळेल का, हेही अद्याप सांगता येत नाही. त्यात मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या हकालपट्टीची चर्चा रंगली आहे आणि त्यांच्या जागी टीम इंडियाचा माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड ( Rahul Dravid) याचे नाव पुढे येत आहे. या सर्व घडामोडींवर CSK चे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी मोठे अपडेट्स दिले आहेत.CSK ला यंदाच्या पर्वात शेवटच्या टप्प्यात सूर गवसला, परंतु तो प्ले ऑफसाठी पुरेसा ठरला नाही. त्यांना १४ सामन्यांत ६ विजय मिळवता आले आणि त्यांनी आठव्या क्रमांकावर स्पर्धेचा निरोप घेतला. पण, CSK ने मुख्य प्रशिक्षक म्हणून स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या भवितव्याबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार,धोनीसोबत लीगमध्ये CSKच्या पाच विजेतेपदांच्या प्रवासात सहभागी होता. मात्र, गेल्या काही हंगामांपासून CSK मागे पडत आहे. फ्लेमिंगने आपली चूक मान्य केली आणि आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी CSK ने आपला दृष्टिकोन बदलला..FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?.सध्याचा संघ अधिक सुसज्ज दिसत होता, पण दुखापतींमुळे त्यांची वाटचाल विस्कळीत झाली. गेल्या ३ हंगामांमध्ये CSK ने अनुक्रमे ५वे, १०वे आणि ८वे स्थान पटकावले आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांनी केवळ १७ सामने जिंकले असून २५ गमावले आहेत. त्यामुळे चाहत्यांनी फ्लेमिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. फ्लेमिंग यांच्या जागी मुख्य प्रशिक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारण्यासाठी राहुल द्रविड CSK सोबत बोलणी करत आहे, अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. द्रविडने २०२६ च्या हंगामापूर्वी राजस्थान रॉयल्स संघ सोडला होता..महत्त्वाचे अपडेट्स : IPL आता मार्च-मे मध्ये नव्हे, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार? दोन टप्प्यातही होऊ शकतं आयोजन; नेमकं कारण काय?. मात्र, CSK आणि द्रविड यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. CEO काशी विश्वनाथन यांनी या अफवा फेटाळून लावल्या. “आम्ही कोणत्याही क्रिकेटविषयक बाबींवर निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही योग्य वेळी आढावा घेऊ,” असे विश्वनाथन यांनी क्रिकबझला सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.