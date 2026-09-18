Cricket

राहुल द्रविडच्या पोराची २११ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी,ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांची धुलाई! आर्यवीर सेहवागच्या पदार्पणात २८ धावा

Aaryavir Sehwag- Anvay Dravid sixes against Australia U19 : राहुल द्रविड आणि वीरेंदर सेहवाग यांच्या मुलांनीही क्रिकेटच्या मैदानावर आपली छाप पाडण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा सामना ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध झाला आणि त्यात हे दोघं चमकले.
Anvay Dravid 211 strike rate India U19

Anvay Dravid 211 strike rate India U19

Swadesh Ghanekar
Updated on

India U19 vs Australia U19 first unofficial ODI : अन्वय द्रविड आणि आर्यवीर सेहवाग यांनी त्यांचे वडील राहुल द्रविड व वीरेंद्र सेहवाग यांच्या पावलावर पाऊल टाकत भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९ वर्षांखालील भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वन डे सामन्यात दोघंही चमकले आणि भारताला विजय मिळवून दिला. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या लढतीत यष्टिरक्षक-फलंदाज अन्वय सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि त्याने १८ चेंडूंत ३८ धावांची खेळी केली. त्याने २११.११ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी करताना २ चौकार व ३ षटकार खेचले.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Rahul Dravid
ind vs aus
virender Sehwag
cricket news today
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com