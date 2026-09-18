राहुल द्रविडच्या पोराची २११ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी,ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांची धुलाई! आर्यवीर सेहवागच्या पदार्पणात २८ धावा

India U19 vs Australia U19 first unofficial ODI : अन्वय द्रविड आणि आर्यवीर सेहवाग यांनी त्यांचे वडील राहुल द्रविड व वीरेंद्र सेहवाग यांच्या पावलावर पाऊल टाकत भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९ वर्षांखालील भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वन डे सामन्यात दोघंही चमकले आणि भारताला विजय मिळवून दिला. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या लढतीत यष्टिरक्षक-फलंदाज अन्वय सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि त्याने १८ चेंडूंत ३८ धावांची खेळी केली. त्याने २११.११ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी करताना २ चौकार व ३ षटकार खेचले. .तेच दुसरीकडे आर्यवीरने १९ वर्षांखालील संघाकडून पदार्पण करताना सलामीला २६ चेंडूंत २८ धावांची खेळी केली. आर्यवीरने पाच चौकार खेचले. भारताने २० षटकांत ६ बाद १८२ धावा केल्या आणि यात सर्वाधिक धावा यशवर्धन चौहाणने केल्या. त्याने ३४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ५४ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाच्या स्पेन्सर ग्रीन व एली ब्रेन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाला ७ बाद १७५ धावाच करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून नील पटेल ( ४५), हेडन बार्बूलोव्हिक ( ४०), कर्णधार जॅक झोस्नेक ( ५५) यांनी चांगला खेळ केला..रोहित शर्माचा Mumbai Indians मधील 'सहकारी' Ajit Agarkar ची जागा घेणार; आता हिटमॅन २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणारच....१७ वर्षीय उजव्या हाताचा फलंदाज अन्वयने जुलै २०२६ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून दोन युवा वन डे सामनेही खेळले आहेत. पहिल्या युवा वन डे सामन्यात त्याने १४ धावा केल्या आणि त्यानंतर ६ जुलै रोजी हंबनटोटा येथे ६७ चेंडूंमध्ये ८७ धावांची शानदार खेळी केली. पण, त्याच्या चांगल्या कामगिरीनंतरही भारताला आठ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला होता..भारत-ऑस्ट्रेलिया ( १९ वर्षांखालील संघ) यांच्यातले उर्वरित दोन वन डे सामने २१ व २३ सप्टेंबरला खेळवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दोन कसोटी सामने होतील. पहिली कसोटी २७ ते ३० सप्टेंबरला राजकोट येथे होईल, तर दुसरी कसोटी ५ ते ८ ऑक्टोबरला अहमदाबाद येथे खेळवली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.