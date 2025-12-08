SMAT 2025: ५ चौकार...५ षटकार...CSK ने टीममधून बाहेर केलेल्या खेळाडूने दाखवली ताकद; महाराष्ट्रासाठी ठोकली स्फोटक फिफ्टी

चेन्नई सुपर किंग्सने रिलीज केलेल्या राहुल त्रिपाठीने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये महाराष्ट्रासाठी स्फोटक खेळी केली. गोव्याविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ४४ चेंडूत ८३ धावा करत ५ चौकार आणि ५ षटकार मारले. महाराष्ट्राने हा सामना १५ धावांनी जिंकला..चेन्नई सुपर किंग्सने मागच्या महिन्यात आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी संघातून काही खेळाडूंना रिलीज केले. यामध्ये महाराष्ट्राच्या राहुल त्रिपाठीचाही समावेश आहे. पण चेन्नईने रिलीज केल्यानंतर आता राहुल त्रिपाठीने सोमवारी स्फोटक खेळी केली आहे. सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीतील शेवटचे सामने सोमवारी (८ डिसेंबर) खेळले जात आहेत. महाराष्ट्राचा सामना कोलकातामध्ये गोव्याविरद्ध झाला. या सामन्यात महाराष्ट्राने १५ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. या विजयात राहुल त्रिपाठीसह जलज सक्सेना आणि विकी ओत्सवाल यांनी मोलाचा वाटा उचलला..भारताच्या स्टार खेळाडूंचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची पुणेकरांना संधी; 'या' दोन मैदानांवर रंगणार T20 चा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.गोवा संघ लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात अपयशीमहाराष्ट्राने गोव्यासमोर १६२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गोव्याचा संघ १९.३ षटकात १४६ धावांवरच सर्वबाद झाला. महाराष्ट्राकडून जलज सक्सेनाने सुरुवातीलाच गोव्याची वरची फळी बाज करत चांगली सुरुवात दिली होती. त्याने कश्यप बाकले, अभिनव तेजराणा आणि कर्णधार सुयश प्रभुदेसाई यांना स्वस्तात बाद केले होते. .त्यानंतर विकी ओत्सवाल आणि तयन सांघवी यांच्या गोलंदाजीपुढे गोव्याची मधली आणि तळातली फळी कोलमडली. तरी ललित यादव आणि दर्शन मिसाळ यांनी झुंज दिली. पण ते दोघेही विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत. ललितने ३८ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली, ज्यात ५ चौकार आणि १ षटकार मारला. दर्शनने १८ चेंडूत ३१ धावा फटकावल्या, ज्यात २ चौकार आणि २ षटकारांचा समावेश आहे. मात्र हे दोघे बाद झाल्यानंतर २० षटकांच्या आतच गोव्याचा डाव संपला.महाराष्ट्राकडून जलद सक्सेना, तनय सांघवी आणि विकी ओत्सवाल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर राजवर्धन हंगारगेकरने १ विकेट घेतली..राहुल त्रिफाठीची वादळी खेळीप्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या महाराष्ट्राचीही सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. १० षटकांच्या आतच महाराष्ट्राने ६१ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. कर्णधार पृथ्वी शॉ (४), अर्शिन कुलकर्णी (१४), साहिल पारेख आणि यश नाहर (१८) यांनी स्वस्तात विकेट गमावली होती. पण नंतर राहुल त्रिपाठीने जबाबदारी खांद्यावर घेतली आणि त्याने आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. त्याला दुसऱ्या बाजूने रणजीत निकमने साथ दिली. या दोघांनी ५० धावांची भागीदारी करत संघाला ११० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. .SMAT 2025: ८ चौकार, ३ षटकार अन् अर्धशतक... संजू सॅमसन - अभिषेक शर्मा यांची द. आफ्रिकेचा सामना करण्याआधी स्फोटक फलंदाजी.पण १६ व्या षटकात निकम १४ धावांवर बाद झाला. विकी ओत्सवालही २ धावांवर आणि जलज सक्सेना ६ धावांवर बाद झाला. पण या विकेट जात असताना दुसऱ्या बाजूला उभा असलेला राहुल त्रिपाठी गोव्याच्या गोलंदाजांवर आक्रमण करत होता. अखेर त्याच्या खेळीमुळे महाराष्ट्राला २० षटकात ७ बाद १६१ धावांपर्यंत पोहचता आले. राहुल त्रिपाठीने ४४ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद ८३ धावांची खेळी केली.गोव्याकडून वासुकी कौशिकने ३ विकेट्स घेतल्या. हेरंब परबने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच दर्शन मिसाळ आणि दीपराज गोवनकर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.