SMAT 2025: ५ चौकार...५ षटकार...CSK ने टीममधून बाहेर केलेल्या खेळाडूने दाखवली ताकद; महाराष्ट्रासाठी ठोकली स्फोटक फिफ्टी

Rahul Tripathi Smashes 83 off 44 Balls: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत आज महाराष्ट्राने रोमांचक विजय मिळवला. या सामन्यात काही दिवसांपूर्वीच चेन्नई सुपर किंग्सने संघातून बाहेर केलेल्या खेळाडूने महाराष्ट्रासाठी दमदार अर्धशतक ठोकले.
  • चेन्नई सुपर किंग्सने रिलीज केलेल्या राहुल त्रिपाठीने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये महाराष्ट्रासाठी स्फोटक खेळी केली.

  • गोव्याविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ४४ चेंडूत ८३ धावा करत ५ चौकार आणि ५ षटकार मारले.

  • महाराष्ट्राने हा सामना १५ धावांनी जिंकला.

