Sakal

Cricket

World Cup 2025 Final: पाऊस असाच सुरू राहिला तर २०-२० षटकांची होईल फायनल! जाणून घ्या कधी व किती वाजता लागू होईल हा नियम...

India vs South Africa Women's World Cup Final Cut off Time: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला आहे. हा सामना सुरू होण्यासाठी किती वाजेपर्यंत प्रतिक्ष केली जाणार, हे जाणून घ्या.
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रविवारी होणार आहे.

  • परंतु नवी मुंबईत पाऊस सुरू असल्याने सामना सुरू होण्यास उशीर होत आहे.

  • नियमानुसार, विजेता ठरवण्यासाठी किमान २०-२० षटकांचा सामना होणे आवश्यक आहे.

