Cricket

IPL 2025: ब्रेव्हिस नाही, तर सॅमसनच्या बदल्यात CSK रवींद्र जडेजासह आणखी एक तगडा ऑलराऊंडरही राजस्थानला सोपवणार?

RR and CSK Set for Biggest IPL Trade : चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील संभाव्य ट्रेडिंगवर क्रिकेट वर्तुळात चर्चा आहे. चेन्नई, संजू सॅमसनसाठी रवींद्र जडेजासह आणखी एका अष्टपैलू खेळाडूला राजस्थानला देण्याची तयारी करत आहे.
Sanju Samson | Chennai Super Kings

Sanju Samson | Chennai Super Kings

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील संभाव्य ट्रेडिंगवर चर्चा सुरू आहे.

  • चेन्नई, संजू सॅमसनसाठी रवींद्र जडेजासह सॅम करनला राजस्थानला देण्याची तयारी करत आहे.

  • हा करार जवळपास पक्का झाला असून, दोन्ही संघांनी खेळाडूंशी चर्चा केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rajasthan Royals
IPL
Cricket News
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
CSK
Sam Curran
cricket news today
CSK vs RR
IPL Auction
Ravindra Jadeja
IPL 2026

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com