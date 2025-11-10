IPL 2025: ब्रेव्हिस नाही, तर सॅमसनच्या बदल्यात CSK रवींद्र जडेजासह आणखी एक तगडा ऑलराऊंडरही राजस्थानला सोपवणार?

आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील संभाव्य ट्रेडिंगवर चर्चा सुरू आहे. चेन्नई, संजू सॅमसनसाठी रवींद्र जडेजासह सॅम करनला राजस्थानला देण्याची तयारी करत आहे. हा करार जवळपास पक्का झाला असून, दोन्ही संघांनी खेळाडूंशी चर्चा केली आहे..IPL 2025 Trade : इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत फ्रँचायझींना रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. पण त्यापूर्वीच सध्या क्रिकेट वर्तुळात आयपीएलमधील मोठ्या ट्रेडिंगबद्दल चर्चा सुरू आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स हे दोन्ही संघ तळात राहिले होते. त्यामुळे हे दोन्ही संघ आगामी हंगामासाठी संघात बदल करतील, अशी सर्वांनाच अपेक्षा आहे. पण यातच आता या दोन संघात संजू सॅमसनच्या ट्रेडवरून गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे समजत आहे. राजस्थानचा कर्णधार असलेल्या सॅमसनसाठी चेन्नई त्यांचा अनुभवी खेळाडू रवींद्र जडेजाची किंमत मोजणार असल्याचीही चर्चा आहे, पण आता केवळ जडेजाच नाही, तर आणखी एका दमदार अष्टपैलू खेळाडूलाही चेन्नई गमावण्याची शक्यता आहे..संजू सॅमसन CSK मध्ये येणार, पण चेन्नई लाडक्या 'थलापती'ची किंमत मोजणार? IPL 2026 लिलावापूर्वी चर्चेला उधाण.खरंतर चेन्नईसाठी पहिल्या हंगामापासून एमएस धोनीने यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. पण आता धोनी ४४ वर्षांचा असून त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे चेन्नईला एका चांगल्या यष्टीरक्षक फलंदाजाची गरज आहे. अशात संजू सॅमसनलाही राजस्थान रॉयल्समधून बाहेर पडायचे असल्याचे समजले होते. त्यामुळे चेन्नई सॅमसनला घेण्यात उत्सुक आहेत. परंतु, सॅमसनला आयपीएल २०२५ वेळी राजस्थानने १८ कोटी रुपयांना रिटेन केले होते. त्यामुळे त्याला ट्रेडिंग मार्फत घेण्यासाठी मोठी किंमत चुकवावी लागणार हे सहाजिक आहे..दरम्यान, राजस्थानने सॅमसनच्या ट्रेडिंगसाठी चेन्नईकडून रवींद्र जडेजासह डेवाल्ड ब्रेव्हिसची मागणी केल्याचे समजत होते. पण ब्रेव्हिसला सोडण्यास चेन्नई तयार नाही. आता ईएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या वृत्तानुसार संजू सॅमसनला संघात घेण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स जडेजासह अष्टपैलू सॅम करनलाही राजस्थानसोबत ट्रेड करणार आहेत. हा करार आता जवळपास पक्का झाला आहे. यासाठी फ्रँचायझींनी तिन्ही खेळाडूंशी चर्चा केली आहे. जडेजालाही चेन्नईने २०२५ हंगामासाठी चेन्नईने १८ कोटींनी संघात कायम केले होते. मात्र अद्याप दोन्ही फ्रँचायझींकडून आत्तापर्यंत याबाबत कोणतेच अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आता हे ट्रेडिंग खरंच होणार का, हा देखील प्रश्न अनेकांना पडला आहे..जडेजा २०१२ पासून चेन्नई सुपर किंग्सचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. चेन्नईने जिंकलेल्या ५ पैकी ३ आयपीएल ट्रॉफीवेळी जडेजा संघाचा भाग होता. इतकेच नाही, तर २०२३ साली चेन्नईला आयपीएलचे पाचवे विजेतेपद जिंकून देण्यात जडेजाने सर्वात मोलाची भूमिका पार पाडली होती. त्यामुळे चाहत्यांकडून मात्र जडेजा चेन्नई संघातच रहावा याची मागणी होत आहे.दुसरीकडे सॅमसनने राजस्थानसाठी ११ हंगाम खेळले असून गेल्या काही हंगामांपासून तो संघाचा कर्णधारही होता. त्याच्या नेतृत्वात २०२२ मध्ये राजस्थान अंतिम सामन्यातही पोहोचले होते. मात्र गेल्या हंगामात त्याचे आणि फ्रँचायझीमध्ये काहीतरी बिनसल्याचे समजले होते. त्यानंतर त्याने या संघापासून मार्ग वेगळा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले होते..IPL 2026 साठी कधी होणार खेळाडूंचा लिलाव, रिटेंशनची अंतिम तारीख काय? समोर आली महत्त्वाची अपडेट्स.ट्रेडिंगचे काय आहेत नियम?आयपीएलमधील ट्रेडिंग नियमानुसार खेळाडूंची लेखी संमती मिळाल्यानंतरच फ्रँचायझी आपापसात पुढील चर्चा करून अंतिम करारावर सहमती देऊ शकतात. हा करार नंतर आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलकडे मंजूरीसाठी सादर केला जातो. त्यानंतर मंजूरी मिळाल्यानंतर हा करार पूर्ण होऊन, ट्रेडिंगची प्रक्रिया पूर्ण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.