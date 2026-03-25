IPL 2026 Marathi News: राजस्थान रॉयल्स १५,२९० कोटीला विकला गेला, शेन वॉर्नच्या कुटुंबियांना ४६० कोटींचा फायदा झाला...

How Shane Warne earned from Rajasthan Royals? इंडियन प्रीमिअर लीगमधील दोन संघ राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, यांना नवीन मालक मिळाले आहेत. या दोन्ही संघांनी जवळपास १६ हजार कोटीची कमाई केली आहे आणि आयपीएल इतिहासातील सर्वात महागड्या संघांमध्ये RR व RCB ने अन्य ८ फ्रँचायझींना मागे सोडले आहे. Kal Somani यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाला १.६३ अब्ज डॉलरमध्ये म्हणजेच जवळपास १५,२९० कोटींत विकण्यात आला आहे. पण, RR या डिलचा फायदा ऑस्ट्रेलियाचा महान फिरकीपटू शेन वॉर्न याच्या कुटूंबियांना झाला आहे. दिवंगत वॉर्नने २००८ मध्ये घेतलेल्या एका निर्णयामुळे आता त्याच्या कुटुंबाला ४६० कोटी मिळणार आहेत. .अमेरिकेत स्थायिक असलेले उद्योजक कल सोमानी यांना वॉलमार्ट परिवारातील अमेरिकन उद्योगपती रॉब वॉल्टन आणि एनएफएलच्या डेट्रॉइट लायन्स संघात बहुसंख्य हिस्सेदारी असलेल्या हॅम्प परिवाराचा पाठिंबा मिळाला आहे. शीला फोर्ड हॅम्प यादेखील फोर्ड परिवाराचा भाग आहेत, ज्यांची फोर्ड मोटर कंपनीमध्ये मोठी हिस्सेदारी आहे. २००८ मध्ये RR चे मालकी हक्क ६७ मिलियन डॉलरमध्ये खरेदी करण्यात आले होते आणि तो जगातील सर्वात श्रीमंत फ्रँचायझींपैकी एक बनली होती..IPL 2026 : 1,52,85,09,99,296.. राजस्थान रॉयल्सचा सौदा झाला! अमेरिकेतील उद्योजकाने खरेदी केला संघ, IPL मधील सर्वात मोठी डिल.पण, आता RR च्या नव्या डिलमुळे शेन वॉर्नच्या मास्टरस्ट्रोकची चर्चा सूरू झाली आहे. हाती आलेल्या वृत्तानुसार २००८ मध्ये शेन वॉर्नने एक डिल केली होती. त्यानुसार त्याला प्रतीवर्ष ६५७००० डॉलर दिले गेल आणि त्याला ०.७५ टक्के मालकी हक्क दिले गेले. शेन वॉर्नने आयपीएलची चार पर्व राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व केले आणि त्यामुळे त्याचे एकूण मालकी हक्क ३ टक्के झाले..२०१९ मध्ये जेव्हा संघाचे बाजारमुल्य ४०० मिलियन डॉलर होते, तेव्हा वॉर्नने ३ टक्के मालकी हक्क फायद्याचे ठरेल, असे म्हटले होते. आता फ्रँचायझी जवळपास १५ हजार कोटी रुपयांत विकली गेली आहे आणि त्याचे ३ टक्के म्हणजे ४५०-४६० कोटी होतात. शेन वॉर्नचा तेव्हा गुंतवणुकीचा निर्णय आता फायद्याचा ठरला आहे. शेन वॉर्नने आयपीएलमध्ये ५५ सामन्यांत ५७ विकेट्स घेतल्या. २००८ मध्ये त्याने आयपीएल जेतेपद पटकावले आणि तेव्हा १९ विकेट्स घेतल्या होत्या.