PAK vs SA Test: 'आता हा ड्रामा करणार!' बाबर आझमच्या DRS वेळी रमीज राजाने लाईव्ह सामन्यात काढली लाज? पाहा Video

पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या कसोटी सामन्यात बाबर आझमच्या डीआरएस निर्णयावर रमिज राजाने ऑन एअर टीका केली. बाबरने डीआरएस घेतल्यानंतर रमिजने 'हा आऊट होणार, हा आता ड्रामा करणार' असे वक्तव्य केले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..रविवारपासून (१२ ऑक्टोबर) पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना लाहोर येथे सुरू झाला आहे. या सामन्यात पहिल्या दिवशी पाकिस्तानकडून चौघांनी अर्धशतके केली. मात्र या सामन्यातही पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम फारशी चांगली कामगिरी करू शकला नाही. पण त्याने एक खास विक्रम केला. परंतु, असं असलं तरी तो फलंदाजी करत असताना दक्षिण आफ्रिकेने घेतलेल्या डीआरएस रिव्ह्यूवेळी पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू रमिज राजा यांनी ऑन एअर त्याच्यावर टीका करतानाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..Babar Azam : पाकिस्तानचा 'किंग' प्रदर्शनीय सामन्यातही क्लिनबोल्ड, नेटिझन्सनी घेतली मजा; Video viral.पाकिस्तान संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना बाबर आझम ४८ व्या षटकात कर्णधार शान मसूद ७६ धावांवर बाद झाल्यानंतर फलंदाजीला आला. त्यावेळी इमाम-उल-हक फलंदाजी करत होता. बाबर आझम नुकताच फलंदाजीला आलेला असताना ४९ व्या षटकात सेनुरन मुथूसामी पहिल्या चेंडू शानदार टाकला, ज्यावर बाबर आझमने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. त्यावर चेंडू त्याच्या बॅट जवळून मागे गेला आणि यष्टीरक्षकाने झेलला. त्यावर पंचांनीही त्याला बाद दिले, पण बाबार आझमने डीआरएस घेतला. त्यामध्ये त्याच्या बॅटला चेंडू लागला नसल्याचे दिसले. त्यामुळे पंचांना आपला निर्णय बदलावा लागला..दरम्यान, बाबर आझमने डीआरएस घेतल्यानंतर तिसरे पंच त्याची विकेट तपासत असताना रमीज राजा समालोचन करत होते. यावेळी व्हायरल व्हिडिओनुसार म्हणाले, 'हा आऊट होणार, हा आता ड्रामा करणार.' दरम्यान कदाचित चुकून त्यावेळी माईक ऑन राहिसल्याने त्यांचा आवाज कैद झाल्याची शक्यता आहे. मात्र, यावर अद्याप रमीज राजा यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. त्यामुळे या व्हायरल व्हिडिओमधील दाव्याची पुष्टी सकाळ करत नाही..दरम्यान, बाबर आझम त्यानंतर काही काळ मैदानात राहिला. मात्र ५७ व्या षटकात इमाम-उल-हक ९३ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर लगेचच सौद शकिलही शून्यावर बाद झाला. या दोघांनाही मुथूसामीनेच बाद केले. त्यानंतर ६० व्या षटकात सिमॉन हार्मरने बाबर आझमला पायचीत पकडले. त्यामुळे बाबर आझमला ४८ चेंडूत २३ धावा करून माघारी जावे लागले. दरम्यान, या खेळीवेळी त्याने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप स्पर्धेत ३००० धावा पूर्ण केल्या. तो या स्पर्धेत ३००० धावा करणारा पहिला आशियाई खेळाडू ठरला..IND vs PAK : B@#@# मुझे आंख दिखाती है! पाकिस्तानच्या फिरकीपटूने 'डोळे वटारले', हरमनप्रीत कौरने बघा काय केले? Video Viral.तथापि, बाबर आझम बाद झाल्यानंतर पाकिस्तानकडून मोहम्मद रिझवान आणि सलमान आघा यांनी पहिला दिवस संपेपर्यंत विकेट गमावली नाही. दोघांनीही शतकी भागीदारी करताना वैयक्तिक अर्धशतकेही केली. पाकिस्तानने पहिल्या दिवस अखेर ९० षटकात ५ बाद ३१३ धावा केल्या आहेत. मोहम्मद रिझवान ६२ धावांवर आणि आघा ५२ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.