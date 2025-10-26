Cricket

Ranji Trophy: अंजिंक्य रहाणेचं दीडशतक, मुंबई ४०० धावा पार; महाराष्ट्रासाठी विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्स, मिळवून दिली मोठी आघाडी

Chandigarh vs Maharashtra and Mumbai vs Chhattisgarh: मुंबई विरुद्ध छत्तीसगढ सामन्यात अजिंक्य रहाणेने दीडशतकी खेळी केली. दुसरीकडे, महाराष्ट्राने चंदिगढविरुद्ध विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्सच्या मोठी आघाडी घेतली आहे.
Ajinkya Rahane | Ranji Trophy

Ajinkya Rahane | Ranji Trophy

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत मुंबई आणि महाराष्ट्र संघांनी दुसऱ्या फेरीत दमदार कामगिरी केली आहे.

  • मुंबईच्या अजिंक्य रहाणेने दीडशतक करत संघाला ४०० धावा पार करून देण्यात योगदान दिले.

  • महाराष्ट्राने विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्सच्या जोरावर चंदिगढविरुद्ध मोठी आघाडी घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Chhattisgarh
Ajinkya Rahane
maharashtra
Cricket News
Cricket News in Marathi
Chandigarh
mumbai cricket
Ranji Trophy
cricket news today
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com