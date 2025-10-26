Ranji Trophy: अंजिंक्य रहाणेचं दीडशतक, मुंबई ४०० धावा पार; महाराष्ट्रासाठी विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्स, मिळवून दिली मोठी आघाडी

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत मुंबई आणि महाराष्ट्र संघांनी दुसऱ्या फेरीत दमदार कामगिरी केली आहे. मुंबईच्या अजिंक्य रहाणेने दीडशतक करत संघाला ४०० धावा पार करून देण्यात योगदान दिले. महाराष्ट्राने विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्सच्या जोरावर चंदिगढविरुद्ध मोठी आघाडी घेतली आहे. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत दुसऱ्या फेरीत मुंबई आणि महाराष्ट्र संघ दमदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. मुंबईचा सामना छत्तीसगढविरुद्ध मुंबईतील बीकेसी ग्राऊंडव सुरू असून महाराष्ट्राचा सामना चंदिगढविरुद्ध चंदिगढमध्ये सुरू आहे. दरम्यान, रविवारी दुसऱ्या फेरीतील सामन्यांच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबई विरुद्ध छत्तीसगढ सामन्यात पावसाचा सर्वाधिक व्यत्यय आला. पण तरी माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने दीडशतक केल्याने मुंबई संघाला दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्राने मात्र दुसऱ्या सामन्यात विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्सच्या जोरावर चांगली आघाडी घेतली आहे..Ranji Trophy: अजिंक्य रहाणे - ऋतुराज गायकवाडचा शतकी धमाका; मुंबई - महाराष्ट्र संघांना सावरलं.रहाणेचे दीडशतकमुंबई विरुद्ध छत्तीसगढ सामन्यात अजिंक्य रहाणे पहिल्या दिवशी शतक केल्यानंतर ११८ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट झाला होता. पण दुसऱ्या दिवशी तो शम्स मुलानी ३९ धावांवर बाद झाल्यानंतर पुन्हा फलंदाजीला आला. त्याने फलंदाजीला आल्यानंतर त्याचे दीडशतक पूर्ण केले. मात्र, दीडशतकानंतर त्याला आदित्य सरवटेने शशांक चंद्रकरच्या हातून झेलबाद केले. रहाणेने ३०३ चेंडूत २१ चौकारांसह १५९ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर शार्दुल ठाकुरलाही आदित्यने २९ धावांवर बाद केले. आकाश आनंदने अर्धशतक पूर्ण केले. तो तुषार देशपांडेसोबत फलंदाजी करत असताना पुन्हा पावसाला सुरुवात झाल्याने सामना थांबला. त्यामुळे दुसऱ्या दिवसाचा खेळही थांबवण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी खेळ थांबला तेव्हा मुंबईने १३० चेंडूत ८ बाद ४०६ धावा केल्या होत्या. आकाश आनंद ६० धावांवर नाबाद आहे, तर तुषार देशपांडे ४ धावांवर नाबाद आहे. मुंबईकडून पहिल्या दिवशी सिद्धेश लाडनेही ८० धावांची खेळी केली होती. छत्तीसगढकडून आदित्य सरवटेने ४ विकेट्स घेतल्या..महाराष्ट्राकडे आघाडीमहाराष्ट्राचा पहिला डाव पहिल्या दिवशी ८५.५ षटकात ३१३ धावांवर संपला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी चंदिगढ पहिल्या डावातील फलंदाजीसाठी उतरला. त्यांच्याकडून शिवम भाम्ब्री आणि अर्जुन अझाद यांनी सलामीला ६८ धावांची भागीदारी केली. पण त्यानंतर त्यांनी नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. रामकृष्ण घोषने शिवमला ३३ धावांवर बाद केले, तर कर्णधार मनन वोहराला विकी ओत्सवालने १ धावेवर बाद केले. त्यानंतर रामकृष्णने अर्जुन अझादला २९ धावांवर बाद केले. त्यानंतर रमन बिष्नोईने एक बाजू लढवली, पण विकी ओत्सवाल आणि महाराष्ट्राच्या इतर गोलंदाजांच्या माऱ्यासमोर चंढीगडचे फलंदाज संघर्ष करताना दिसले. .तरी ९ व्या विकेटसाठी रमणसोबत निशुंक बिर्लाने ७५ धावांची भागीदारी केल्याने चंदिगढने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला.पण अखेर रमणला विकीने ५४ धावांवर बाद करत ही भागीदारी तोडली. नंतर अभिषेक सैनीलाही विकीने ३ धावांवर बाद करत चंदिगढचा डाव संपवला. निशुंक बिर्लाने ९९ चेंडूत ५६ धावांची नाबाद खेळी केली. दरम्यान, चंदिगढचा डाव ७३ षटकात २०९ धावांवर संपला. त्यामुळे महाराष्ट्राला १०४ धावांची आघाडी मिळाली.महाराष्ट्राकडून गोलंदाजी करताना विकी ओत्सवालने ६ विकेट्स घेतल्या. तसेच रामकृष्ण घोषने २ विकेट्स घेतल्या. मुकेश चौधरी आणि पीसी दधे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Ranji Trophy, Video: W,W,W,W,W,W... दोन भारतीय गोलंदाजांनी एकाच डावात घेतल्या दोन हॅटट्रिक! ९० वर्षात पहिल्यांदाच घडलं असं.महाराष्ट्राकडून दुसऱ्या डावात पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी यांनी आक्रमक सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दुसरा दिवस संपला, तेव्हा महाराष्ट्राच्या ११ षटकात बिनबाद ६६ धावा झाल्या होत्या. पृथ्वी ३६ चेंडूत ४१ धावा करून नाबाद आहे, तर अर्शिन ३० चेंडूत २५ धावांवर नाबाद आहे. महाराष्ट्र दुसऱ्या दिवसअखेर १७० धावांनी आघाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.