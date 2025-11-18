Ranji Trophy: महाराष्ट्राचा एकाच डावाने दणदणीत विजय; विकी ओत्सावल अन् राजवर्धन हंगारगेकरच्या मिळून ११ विकेट्स

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्राने पाचव्या फेरीत पंजाबला एक डाव आणि ९२ धावांनी पराभूत केले. महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांनी दोन्ही डावात चमक दाखवली, ज्यात राजवर्धन हंगारगेकरने ५ आणि विकी ओत्सवालने ६ विकेट्स घेतल्या. या विजयामुळे महाराष्ट्राला ७ गुण मिळाले आहेत..रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या पाचव्या फेरीनंतरही महाराष्ट्राचा संघ अपराजीत राहिला आहे. पाचव्या फेरीत महाराष्ट्राने पंजाबला एक डाव आणि ९२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे महाराष्ट्राला महत्त्वाचे ७ गुण मिळाले आहेत. आत्तापर्यंत झालेल्या ५ सामन्यांपैकी महाराष्ट्राने २ सामने जिंकले आहेत, तर ३ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. हा सामना न्यू चंदिगढ येथे पार पडला..Ranji Trophy: "मुंबईचा रणजीत धडाका! सहाशे धावांचा डोंगर; सिद्धेशचे दीडशतक, सर्फराझ, शार्दुलचीही अर्धशतके.या सामन्यात महाराष्ट्राचे गोलंदाज दोन्ही डावात चमकले. पंजाबला दिलेल्या फॉलोऑननंतरही त्यांना पुनरागमन करता आले नाही. पंजाबच्या पहिल्या डावात महाराष्ट्राकडून राजवर्धन हंगारगेकरने ५ विकेट्स घेतल्या, तर पंजाबच्या दुसर्या डावात विकी ओत्सवालने ६ विकेट्स घेतल्या. म्हणजेच पंजाबच्या २० विकेट्सपैकी ११ विकेट्स हंगारगेकर आणि ओत्सावाल या दोघांनी मिळून घेतल्या..या सामन्यात महाराष्ट्राने प्रथम फलंदाजी करताना ११३.३ षटकात सर्वबाद ३५० धावा केल्या होत्या. महाराष्ट्राकडून अर्शिन कुलकर्णीने २२९ चेंडूत १३३ धावा केल्या होत्या, ज्यात १५ चौकार आणि २ षटकार मारले होते. पृथ्वी शॉ याने ११७ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली होती. त्याने ४ चौकार आणि २ षटकार मारले होते. याशिवाय रामकृष्ण घोषने ५८ चेंडूत ३२ धावांची खेळी केली. याशिवाय कर्णधार अंकित बावणे (२३) आणि जलज सक्सेना (नाबाद २०) यांनीच २० धावांचा टप्पा पार केला.पंजाबकडून या डावात गुरनूर ब्रारने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच आयुष गोयल, हरप्रीत ब्रार यांनी मयंक मार्कंडे प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर पंजाबला पहिल्या डावात ५८.४ षटकात सर्वबाद १५१ धावा केल्या. त्यामुळे १९९ धावांची आघाडी घेत महाराष्ट्राने पंजाबला फॉलोऑन दिला होता. पंजाबच्या पहिल्या डावात अनमोल मल्होत्राने सर्वाधिक ३५ धावा केल्या. त्याशिवाय सलील अरोराने २५ आणि हरनूर सिंगने २६ धावा केल्या. बाकी कोणालाही २० धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही.महाराष्ट्राकडून या डावात हंगारगेकरने १७.४ षटकात ४४ धावा देत ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच रजनीश गुरबानीने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जलज सक्सेनाने १ विकेट घेतली..Ranji Trophy: महाराष्ट्राकडे २२५ धावांची आघाडी; रणजी करंडक : पंजाबच्या चार बाद १२५ धावा.त्यानंतर पंजाबचा दुसरा डाव ४०.५ षटकात १०७ धावांवर संपला. या डावात सलील अरोराने नाबाद २२ धावा केल्या, तर अभिनव शर्माने २३ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. महाराष्ट्राकडून विकी ओत्सवालने १२ षटकातच २६ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. रामकृष्ण घोषने २ विकेट्स घेतल्या. अर्शिन कुलकर्णी आणि जलज सक्सेना यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.