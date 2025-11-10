Ranji Trophy 4th Round: मुंबईचे गोलंदाज चमकले, डावानेच जिंकला सामना; विदर्भही विजयाच्या उंबरठ्यावर, मात्र महाराष्ट्र संघ...

मुंबईने रणजी ट्रॉफीच्या चौथ्या फेरीत हिमाचल प्रदेशविरुद्ध एक डाव आणि १२० धावांनी विजय मिळवला. विदर्भ संघालाही ओडीशाविरुद्ध विजयाची संधी आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक संघात रोमांचक सामना सुरू असून शेवटचा दिवस निर्णायक असेल..रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत मुंबईने तिसऱ्याच दिवशी (सोमवारी, १० नोव्हेंबर) हिमाचल प्रदेशविरुद्ध एक डाव आणि १२० धावां विजयाची नोंद केली. तसेच तिसरा दिलस संपला, तेव्हा विदर्भ संघही ओडिशाविरुद्ध विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. मात्र महाराष्ट्राला कर्नाटकविरुद्ध पिछाडीचा सामना करावा लागला आहे.मुंबईचा विजयबीकेसी ग्राऊंडवर झालेल्या सामन्यात मुंबईने हिमाचलविरुद्ध पहिल्याच डावात १३७.२ षटकात ४४६ धावांचा डोंगर उभा केला होता. मुशीर खानने ११२ धावांची शतकी खेळी केली होती, तर सिद्धेश लाडने १२७ धावांची शतकी खेळी केली होती. तसेच शम्स मुलानीने ६९ धावांचे योगदान दिले होते. हिमाचलकडून मयंक डागरने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..Ranji Trophy, Video: ६,६,६,६,६,६,६,६.... सलग ८ षटकार अन् वेगवान अर्धशतक; २५ वर्षीय भारतीय फलंदाजाने घडवला इतिहास.त्यानंतर हिमाचल प्रदेश संघाला पहिल्या डावात ६५.५ षटकात १८७ धावाच करता आल्या, त्यामुळे मुंबईने २५९ धावांची आघाडी घेतली आणि हिमाचल प्रदेशला फॉलोऑन दिला. हिमाचलकडून पहिल्या डावात एनआर गांगटाने ६४ धावांची नाबाद खेळी केली, तसेच वैभव अरोरानेही ५१ धावांची खेळी केली होती.मुंबईकडून या डावात सर्वच गोलंदाजांनी विकेट्स घेतल्या. हिमांशु सिंगने ३ विकेच्स घेतल्या. शम्स मुलानी आणि तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर शार्दुल ठाकूर, सिलवस्टर डिसोजा आणि मुशीर खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्यानंतर फॉलोऑनमुळे पुन्हा फलंदाजीला उतरलेला हिमाचल प्रदेशचा दुसरा डाव ४९.१ षटकातच १३९ धावांवर संपला. दुसऱ्या डावात पुखराज मन याने ६५ धावा केल्या. पण काही कोणी खास काही करू शकले नाहीत.मुंबईकडून शम्स मुलानीने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. मुशीर खानने २ विकेट्स घेतल्या, तर शार्दुल ठाकूर, तुषार देशपांडे आणि आयुष म्हात्रे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. या विजयामुळे ड गटात मुंबई आता १७ गुणांसह अव्वल क्रमांकावर आहेत..विदर्भालाही विजयाची संधीनागपूरमध्ये विदर्भाचा सामना ओडिशाविरुद्ध सुरू आहे. या सामन्यात ओडिशासमोर विदर्भाने ३४५ धावांचे लक्ष्य ठेवले असून या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तिसर्या दिवस अखेर ओडिशाने १२ षटकात बिनबाद ४४ धावा केल्या आहेत. स्वस्तिक समाल २५ धावांवर आणि गौरव चौधरी १७ धावांवर नाबाद आहेत. आता चौथ्या आणि अखेरच्या दिवशी ओडिशाला विजयासाठी ३०१ धावा करायच्या आहेत, तर विदर्भाला १० विकेट्सची गरज आहे.या सामन्यात विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करताना ११८.४ षटकात २८६ धावा केल्या होत्या. या डावात विदर्भाकडून ध्रुव शोरेने १४४ धावांची मोठी खेळी केली होती. तसेच समर्थ आरने ४९ धावा केल्या होत्या. ओडिशातडून संबित बरालने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर ओडिशाचा पहिला डाव ७३.२ षटकातच १६० धावांवर संपला. त्यामुळे विदर्भाला १२६ धावांची मोठी आघाडी मिळाली. ओडिशाकडून पहिल्या डावात कर्णधार सुब्रांशू सेनापतीने सर्वाधिक ४१ धावांची खेळी केली. विदर्भाकडून गौरव फारडेने ४ आणि पार्थ रेखाडेने ३ विकेट्स घेतल्या.दरम्यान, विदर्भाने दुसरा डाव तिसर्याच दिवशी २ बाद २१८ धावांवर घोषित करत पहिल्या डावातील आघाडीमुळे ओडिशासमोर ३४५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या डावात विदर्भाकडून ध्रुव शोरने पुन्हा एकदा शतक ठोकले. त्याने १६१ चेंडूत १०१ धावांची खेळी केली. तसेच अमन मोखाडेनेही नाबाद १०१ धावांची खेळी केली..महाराष्ट्र मात्र पिछाडीवरपुण्यात महाराष्ट्राचा सामना कर्नाटकविरुद्ध सुरू आहे. या सामन्यात महाराष्ट्राला पहिल्या डावात केवळ १३ धावांनी पिछाडीचा सामना करावा लागला आहे. पण हा सामना रोमांचक वळणावर असून जर शेवटच्या दिवशी कर्नाटकचा दुसरा डाव लवकर संपवला, तर महाराष्ट्राला धावांचा पाठलाग करून सामना जिंकण्याची संधी आहे. तिसऱ्या दिवस अखेर कर्नाटकने दुसऱ्या डावात ४९.४ षटकात ५ बाद १४४ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे १५७ धावांची आघाडी आहे. तसेच कर्णधार मयंक अगरवाल अद्यापही ६४ धावांवर नाबाद आहे. मात्र बाकी चारही फलंदाज लवकर बाद झाले. मुकेश चौधरीने तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्रासाठी चांगली गोलंदाजी करताना दुसऱ्या डावात ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. जलज सक्सेना आणि विकी ओत्सवाल यांनीही प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Ranji Trophy: विदर्भाला पहिल्या डावात आघाडीची संधी; रणजी करंडक, विदर्भाच्या २८६ धावांना ओडिशाचे ६ बाद १२२ असे उत्तर.तत्पुर्वी, कर्नाटकने पहिल्या डावात १११ षटकात ३१३ धावा केल्या होत्या. मयंक अगरवालने ८० धावांची खेळी केली होती. तसेच श्रेयस गोपाळने ७१ धावांची आणि स्मरण आरने ५४ धावा केल्या होत्या, तरअभिनव मनोहरने ४७ धावा केल्या होत्या. या डावात महाराष्ट्राक़डून जलज सक्सेनाने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर मुकेश चौधरीने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर विकी ओत्सवालने २ विकेट्स घेतल्या आणि रामकृष्ण घोषने १ विकेट घेतली.त्यानंतर महाराष्ट्राला पहिल्या डावात ९९.२ षटकात ३०० धावाच करता आल्या. या डावात पृथ्वी शॉ याने ७१ धावांची खेळी केली, तर जलज सक्सेनाने ७२ धावांची खेळी केली. रामकृष्ण घोषने ३६ धावा आणि अर्शिन कुलकर्णीने ३४ धावांची खेळी केली. कर्नाटककडून श्रेयस गोपाळने ४ विकेट्स घेतल्या, तर मोहसिन खानने ३ विकेट्स घेतल्या, तर विद्वथा कावरेअप्पाने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.