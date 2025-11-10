Cricket

Ranji Trophy 4th Round: मुंबईचे गोलंदाज चमकले, डावानेच जिंकला सामना; विदर्भही विजयाच्या उंबरठ्यावर, मात्र महाराष्ट्र संघ...

Ranji Trophy 4th Round, Mumbai, Maharashtra and Vidarbha Match Report: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत चौथ्या फेरीत मुंबईने डावाने विजय मिळवला आहे. तर विदर्भालाही मंगळवारी विजयाची संधी आहे, तर महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक सामना रोमांचक वळणावर आहे.
  • मुंबईने रणजी ट्रॉफीच्या चौथ्या फेरीत हिमाचल प्रदेशविरुद्ध एक डाव आणि १२० धावांनी विजय मिळवला.

  • विदर्भ संघालाही ओडीशाविरुद्ध विजयाची संधी आहे.

  • महाराष्ट्र आणि कर्नाटक संघात रोमांचक सामना सुरू असून शेवटचा दिवस निर्णायक असेल.

