Ranji Trophy: ५ विकेट्स १८ धावांवर पडल्या, पण ऋतुराज गायकवाड लढला, शतकाची थोडक्यात हुलकावणी; महाराष्ट्राचे दमदार पुनरागमन

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या हंगामात महाराष्ट्र संघाने त्रिरुअनंतपुरम येथे केरळविरुद्ध पहिल्या सामन्यात सुरुवात केली. सुरुवातीला मोठे धक्के बसल्यानंतर ऋतुराज गायकवाडने ९१ धावांची शानदार खेळी केली. जलज सक्सेनासोबत १२२ धावांची भागीदारी करून महाराष्ट्राच्या डावाला आकार दिला..रणजी ट्रॉफी २०२५ -२६ हंगामाला बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) दणक्यात सुरुवात झाली असून अनेक सामन्यांमध्ये रोमांच पाहायला मिळत आहे. यंदा महाराष्ट्र संघावरही अनेकांचे लक्ष आहे. महाराष्ट्र संघाचा पहिला सामना त्रिरुअनंतपुरमला केरळविरुद्ध खेळवला जात आहे. पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या संघाला सुरुवातीला मोठे धक्के बसले, पण ऋतुराज गायकवाड खंबीरपणे उभा राहिला होता. त्याने शानदार खेळी केली, पण त्याचं शतक थोडक्यात हुकलं. पण त्याच्या खेळीमुळे महाराष्ट्र संघाला पहिल्या दिवशी समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचला आले असून आता दुसऱ्या दिवशी २०० धावांचा टप्पा पार करण्याची संधी आहे..Maharashtra Ranji Squad: पृथ्वी शॉची महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड; कर्णधारपदाची ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूकडे जबाबदारी.या सामन्यात केरळने नाणेफेक जिंकून महाराष्ट्राला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी बोलावले होते. मात्र महाराष्ट्राची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. पहिल्याच षटकात पृथ्वी शॉ आणि सिद्धीश वीर यांना लागोपाठच्या चेंडूवर एमडी निधीशने बाद केले. त्यानंतर दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर अर्शिन कुलकर्णीलाही नेदुमांकुझी बासीलने शून्यावर बाद केले. त्यामुळे महाराष्ट्राची अवस्था ३ बाद शून्य धावा अशी दयनीय झाली होती. ऋतुराज गायकवाड चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता..त्याने नंतर कर्णधार अंकित बावणेला साथीला घेण्याचा प्रयत्न केला. पण अंकितही चौथ्या षटकात शून्यावरच नेदुमांकुझी बासीलकडून पायचीत झाला. पाठोपाठ सौरभ नवलेही १२ धावांवर बाद झाला. पाच प्रमुख फलंदाजांच्या विकेट्स महाराष्ट्राने १८ धावांवरच गमावल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र संघ अत्यंत संकटात होता. पण यावेळी एका बाजूला ऋतुराज उभा राहिला, त्याला अनुभवी अष्टपैलू जलज सक्सेनाची साथ मिळाली. या दोघांनी एकमेकांना भक्कम साथ दिली आणि ६ व्या विकेटसाठी २१४ चेंडूत १२२ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, ऋतुराजने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. .Ranji Trophy 2025: रणजी करंडक क्रिकेट आजपासून; सीनियर नवोदित सर्वांच्या कामगिरीकडे लक्ष.पण अखेर त्यांची भागीदारी निधीशनेच तोडली. त्याने जलज सक्सेनाला ४९ धावांवर पायचीत केले. त्याचं अर्धशतक केवळ एका धावेने हुकले. पण या भागीदारीने महाराष्ट्राच्या डावाला आधार दिला. त्यानंतर ऋतुराजला विकी ओत्सवालने साथ देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ऋतुराज शतक करेल, असं चित्र दिसत होतं. पण तिसरे सत्र सुरू झाल्यानंतर ऋतुराजला एडेन ऍपल टॉर्न याने पायचीत केले. त्यामुळे ऋतुराजला १५१ चेंडूत ११ चौकारांसह ९१ धावांवर बाद होत माघारी जावे लागले. ऋतुराज सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, त्याने बुची बाबू स्पर्धा आणि दुलीप ट्रॉफीमध्येही शतक केले होते. आता तो संकटात अडकलेल्या महाराष्ट्र संघाच्याही मदतीला धावला आणि शानदार खेळी केली. मात्र त्याचं शतक अगदी थोडक्यात हुकलं. .दरम्यान तो बाद झाला, तेव्हा महाराष्ट्राने १६० धावांचा टप्पा पार केला होता. त्यानंतर पहिला दिवस संपेपर्यंत विकी ओत्सवाल आणि रामकृष्ण घोष यांनी विकेट्स गमावल्या नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने ५९ षटकात ७ बाद १७९ धावा केल्या आहेत. विकी ओत्सवाल १० धावांवर आणि रामकृष्ण घोष ११ धावांवर नाबाद आहे.केरळकडून गोलंदाजी करताना निधीशने ४ विकेट्स घेतल्या, तर बासिलने २ विकेट्स घेतल्या. १ विकेट एडेन ऍपल टॉर्नने घेतली.