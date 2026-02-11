Ranji Trophy: मुंबईचं स्पर्धेतून बाहेर, तर जम्मू-काश्मीरने रचला इतिहास; सेमीफायनलचे चार संघ निश्चित, पाहा वेळापत्रक

Ranji Trophy 2025-26 Semi-Final Schedule: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. ३८ संघात खेळवल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत ३२ संघ मुख्य स्पर्धेत (Elite) सहभागी होतात. यातील आता अंतिम ४ संघ निश्चित झाले आहेत. ६ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान या स्पर्धेतील उपांत्य फेरी पार पडली. या उपांत्य फेरीतून अंतिम ४ संघ मिळाले असून आता १५ ते १९ फेब्रुवारी दरम्यान उपांत्य फेरीचे सामने रंगणार आहेत. उपांत्य फेरीत बंगाल, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि कर्नाटक हे चार संघ पोहचले आहेत. उपांत्यपूर्व फेरीत मुंबई, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि झारखंड यांचे आव्हान संपले. .मुंबईचा पराभवरणजी स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबईचेही आव्हान यंदा उपांत्यपूर्व फेरीत संपले. मुंबईतील बीकेसी ग्राऊंडवर झालेल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात मुंबईला कर्नाटक संघाने ४ विकेट्सने पराभूत केले. त्यामुळे मुंबईचे यंदा विजेतेपदाचे स्वप्न भंगले आहे. याशिवाय मुंबई बाहेर पडल्याने महाराष्ट्रातील तिन्ही संघांचेही आव्हान संपले. महाराष्ट्र आणि विदर्भ या दोन्ही संघांचे आव्हान साखळी फेरीनंतरच संपले होते..जम्मू - काश्मीर पहिल्यांदाच उपांत्य फेरीतजम्मू-काश्मीर संघाने यंदा इतिहास घडवला आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये जम्मू आणि काश्मीर संघ पहिल्यांदाच उपांत्य फेरीत पोहचले आहेत. यापूर्वी त्यांना इथपर्यंत पोहचता आले नव्हते. पारस डोगराच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या जम्मू-काश्मीरने उपांत्यपू्र्व फेरीत मध्यप्रदेशविरुद्ध ५६ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे मध्यप्रदेशचे आव्हान संपले.बंगाल आणि झारखंड यांनीही गाठली उपांत्य फेरीबंगालने उपांत्यपूर्व फेरीत आंध्रप्रदेशविरुद्ध एक डाव आणि ९० धावांनी विजय मिळवला, तर उत्तराखंडनेही एक डाव आणि ६ धावांनी झारखंडला पराभूत केले. त्यामुळे बंगाल आणि उत्तराखंड यांनी उपांत्य फेरी गाठली, तर आंध्रप्रदेश आणि झारखंड संघांचे आव्हान संपले. .उपांत्य फेरीउपांत्य फेरीमध्ये आता बंगालचा सामना जम्मू-काश्मीरविरुद्ध होईल. हा सामना कल्याणीमधील बंगाल क्रिकेट ऍकडमी ग्राऊंडवर होणार आहे. तसेच उत्तराखंडचा सामना कर्नाटकविरुद्ध लखनौमधील एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. या दोन सामन्यांमधील विजेते संघ अंतिम सामना गाठतील. उपांत्य फेरीच्या सामन्यांना १५ ते १९ फेब्रुवारी दरम्यान सकाळी ९.३० वाजता सुरू होईल..Ranji Trophy: अंतिम ८ संघ ठरले; महाराष्ट्र, विदर्भ स्पर्धेतून बाहेर, तर मुंबईची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक(१५ ते १९ फेब्रुवारी, वेळ - स. ९.३० वाजता)बंगाल विरुद्ध जम्मू-काश्मीर- बंगाल क्रिकेट ऍकेडमी ग्राऊंड, कल्याणीउत्तराखंड विरुद्ध कर्नाटक - भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनौअंतिम सामना - २४ ते २८ फेब्रुवारी (वेळ - स. ९.३० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.