Ranji Trophy 4th Round: विदर्भाचा दणदणीत विजय; तर महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या मयंक अगरवालचं शतक अन्...

Vidarbha vs Odisha and Maharashtra vs Karnataka Report: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत विदर्भाने मोठ्या विजयाची नोंद केली. मात्र महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकचा कर्णधार मयंक अगरवालने शतक केला आणि सामना अनिर्णित राहिला.
Mayank Agarwal | Dhruv Shorey | Ranji Trophy 2025-26

Mayank Agarwal | Dhruv Shorey | Ranji Trophy 2025-26

  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील चौथी फेरी मंगळवारी संपली.

  • चौथ्या फेरीत शेवटच्या दिवशी विदर्भाने ओडिशावर १०० धावांनी विजय मिळवला.

  • महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक सामना मात्र अनिर्णित राहिला.

