Cricket

MAH vs KEL : 0,0,0,0 ! पृथ्वी शॉचा 'भोपळा'; महाराष्ट्राच्या संघाच्या गटांगळ्या, २० चेंडू, शून्य धावा, ४ विकेट्स... ऋतुराज गायकवाडवर भीस्त

Maharashtra Loses 4 Wickets In 20 Balls: रणजी ट्रॉफी २०२५ मध्ये महाराष्ट्र आणि केरळ यांच्यातील सामन्यात पृथ्वी शॉच्या पदार्पणाची खूप उत्सुकता होती. मात्र त्याने निराशा केली. शॉ चार चेंडूत शून्यावर बाद झाला आणि महाराष्ट्राचा डाव पूर्णपणे कोसळला.
Prithvi Shaw walks back for a duck as Kerala bowlers dominate Maharashtra in Ranji Trophy 2025 clash

Prithvi Shaw walks back for a duck as Kerala bowlers dominate Maharashtra in Ranji Trophy 2025 clash

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Prithvi Shaw duck, Maharashtra collapse vs Kerala Ranji Trophy 2025 : पृथ्वी शॉ मुंबईसोडून महाराष्ट्र संघासोबत खेळण्यासाठी गेला, तेव्हापासून त्याच्या पदार्पणाची प्रतिक्षा होती. मुंबईविरुद्धच्या सराव सामन्यात त्याने जुन्या सहकाऱ्यांना झोडून काढताना शतकी खेळी केली आणि मुशीर खानवर बॅटही उचलली. त्यामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला. पण, आजपासून रणजी करंडक स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्राकडून पदार्पण करणारा पृथ्वी ४ चेंडूंत भोपळ्यावर माघारी परतला. केरळच्या गोलंदाजांसमोर महाराष्ट्राच्या फलंदाजांनी गटांगळ्या खाल्ल्या आणि ४ फलंदाज शून्यावर बाद झाले.

Loading content, please wait...
Kerala
maharashtra
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Prithvi Shaw
Ranji Trophy
cricket news today
Prithvi Shaw exclusion
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com