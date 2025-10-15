MAH vs KEL : 0,0,0,0 ! पृथ्वी शॉचा 'भोपळा'; महाराष्ट्राच्या संघाच्या गटांगळ्या, २० चेंडू, शून्य धावा, ४ विकेट्स... ऋतुराज गायकवाडवर भीस्त

Prithvi Shaw duck, Maharashtra collapse vs Kerala Ranji Trophy 2025 : पृथ्वी शॉ मुंबईसोडून महाराष्ट्र संघासोबत खेळण्यासाठी गेला, तेव्हापासून त्याच्या पदार्पणाची प्रतिक्षा होती. मुंबईविरुद्धच्या सराव सामन्यात त्याने जुन्या सहकाऱ्यांना झोडून काढताना शतकी खेळी केली आणि मुशीर खानवर बॅटही उचलली. त्यामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला. पण, आजपासून रणजी करंडक स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्राकडून पदार्पण करणारा पृथ्वी ४ चेंडूंत भोपळ्यावर माघारी परतला. केरळच्या गोलंदाजांसमोर महाराष्ट्राच्या फलंदाजांनी गटांगळ्या खाल्ल्या आणि ४ फलंदाज शून्यावर बाद झाले..भारतीय संघात पुनरागमनासाठी प्रयत्नशील असलेला पृथ्वी त्याची फिटनेस आणि गैरवर्तवणुकीने चर्चेत राहिला. त्यामुळेच मुंबई संघानेही त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आणि त्याने महाराष्ट्राकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. पृथ्वीने देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे. त्याने ५८ प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामन्यांत १३ शतकं व १८ अर्धशतकांसह ४६.०२ च्या सरासरीने ४५५६ धावा केल्या आहेत. ६५ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ६५ सामन्यांत १० शतकं व १४ अर्धशतकांसह ३३९९ धावा आहेत..IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका....त्यामुळे महाराष्ट्राकडून पदार्पणात तो काय कमाल करतो याची उत्सुकता होती. पण, मोहम्मद नधीशच्या गोलंदाजीवर तो पायचीत झाला. चार चेंडू खेळून त्याला एकही धाव करता आली नाही. नधीशने पुढच्याच चेंडूवर सिद्धेश वीरला झेलबाद करून माघारी पाठवले. त्यानंतर बसील एनपीने पुढील षटकात अर्शीन कुलकर्णीला झेलबाद केले. महाराष्ट्राला ७ चेंडूंत ३ धक्के बसले. या तिघांनी मुंबईविरुद्धच्या सराव सामन्यात उल्लेखनीय खेळी केली होती..कर्णधार अंकित बावणेही ७ चेंडू खेळून शून्यावर त्रिफळाचीत झाला. बसीलने ही विकेट मिळवली आणि महाराष्ट्राची अवस्था ४ बाद ५ धावा अशी दयनीय केली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या पाचही धावा अवांतर आहेत. ऋतुराज गायकवाड व सौरभ नवळे दोघंही शून्यावर खेळत आहेत..Ranji Trophy 2025: रणजी करंडक क्रिकेट आजपासून; सीनियर नवोदित सर्वांच्या कामगिरीकडे लक्ष.महाराष्ट्राचा संघ - अंकित बावणे, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड, अर्शीन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, सौरभ नवळे, जलाज सक्सेना, विकी ओस्तवाल, रामाकृष्णा घोष, मुकेश चौधरी, रंजीश गुरबानी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.