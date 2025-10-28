Cricket

Ranji Trophy : मोहम्मद शमीने टप्पात कार्यक्रम केला; MS Dhoni चा पठ्ठ्या शतक झळकावून एकटा नडायला गेला, पण...

MOHAMMED SHAMI SHINES WITH NEW BALL: रणजी ट्रॉफी २०२५ मध्ये मोहम्मद शमीने जबरदस्त सुरुवात केली. बंगालने गुजरातसमोर ३२७ धावांचे आव्हान ठेवले आणि शमीने पहिल्याच चेंडूवर गुजरातचा सलामीवीर अभिषेक देसाईला बाद करून बंगालला आघाडी मिळवून दिली. मात्र त्यानंतर सामन्याचे चित्र बदलले
RANJI TROPHY : MOHAMMED SHAMI’S take 4 wickets

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammed Shami 4 wickets Ranji Trophy Gujarat vs Bengal : रणजी करंडक स्पर्धेत बंगाल विरुद्ध गुजरात सामना रोमांचक वळणावर आली आहे. बंगालने विजयासाठी ठेवलेल्या ३२७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातला मोहम्मद शमीने ( Mohammed Shami) पहिल्याच चेंडूवर धक्का दिला. पण, अनुभवी गोलंदाजांची फौज असलेल्या बंगालच्या समोर MS Dhoni चा भीडू उभा राहिला. त्याने खणखणीत शतक झळकावले आणि एकतर्फी वाटणाऱ्या लढतीत चुरस निर्माण झाली आहे. पण, शमीने टप्प्यात कार्यक्रम केला आणि बंगालला विजय मिळवून दिला.

