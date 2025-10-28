Ranji Trophy : मोहम्मद शमीने टप्पात कार्यक्रम केला; MS Dhoni चा पठ्ठ्या शतक झळकावून एकटा नडायला गेला, पण...

Mohammed Shami 4 wickets Ranji Trophy Gujarat vs Bengal : रणजी करंडक स्पर्धेत बंगाल विरुद्ध गुजरात सामना रोमांचक वळणावर आली आहे. बंगालने विजयासाठी ठेवलेल्या ३२७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातला मोहम्मद शमीने ( Mohammed Shami) पहिल्याच चेंडूवर धक्का दिला. पण, अनुभवी गोलंदाजांची फौज असलेल्या बंगालच्या समोर MS Dhoni चा भीडू उभा राहिला. त्याने खणखणीत शतक झळकावले आणि एकतर्फी वाटणाऱ्या लढतीत चुरस निर्माण झाली आहे. पण, शमीने टप्प्यात कार्यक्रम केला आणि बंगालला विजय मिळवून दिला. .यजमान बंगालचा पहिला डाव गुजरातच्या गोलंदाजांनी २७९ धावांवर गुंडाळला. एस देसाईने ४, तर सी गजा व पी जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. बंगालकडून सुदीप कुमार घरमी ( ५६), अभिषेक पोरेल ( ५१) व सुमांता गुप्ता ( ६३) यांनी अर्धशतकं झळकावली. गुजरातचा पहिला डाव १६७ धावांवर गडगडला. कर्णधार एम हिंगराजियाच्या नाबाद ८० धावा सोडल्यास गुजरातचे अन्य फलंदाज अपयशी ठरले..ऐकावं ते नवलंच! तब्बल १२ दिवस चाललेला कसोटी सामना, शेवटी एका संघाला परतीची बोट पकडायची होती म्हणून मॅच थांबली अन्यथा....बंगालकडून शाहबाजने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. त्याला मोहम्मद शमीने ३ विकेट्स घेत साथ दिली. बंगालने दुसरा डाव ८ बाद २१४ धावांवर घोषित करून गुजरातसमोर ३२७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. बंगालसाठी दुसऱ्या डावात सलामीवीर सुदीप घरमी ( ५४) व अनुस्तूप मजुमदार ( ५८) यांनी अर्धशतकं झळकावली. .मोहम्मद शमीने पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक देसाईला बाद करून गुजरातला मोठा धक्का दिला. त्यानंतर आकाश दीपने दुसरा सलामीवीर आर्य देसाईला ( १३) बाद केले. शाहबाजच्या गोलंदाजीवर कर्णधार हिंगराजिया भोपळ्यावर कॉट अँड बोल्ड झाला. ३ बाद ५० अशी धावसंख्या असताना उर्विल पटेल व जयमीत पटेल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली..श्रेयस अय्यरला झालेली ‘spleen laceration’ दुखापत नेमकी काय आहे? ती किती गंभीर आहे, त्यामुळे जीवाला धोका उद्भवू शकतो का?.जयमीत १०५ चेंडूंत ५ चौकारांसह ४५ धावांवर बाद झाला आणि त्याची मोहम्मद शमीने विकेट घेतली. त्यानंतर शाहबाजने गुजरातच्या उमंग व सी गजा यांना भोपळ्यावर बाद केले. मोहम्मद शमीने विश्वा जयस्वाल ( १) व एस देसाई ( ०) यांचा अडथळा दूर करून गुजरातला ८ बाद १७७ असे धक्के दिले. रिटायर्ड हर्ट झालेला उर्विल पुन्हा फलंदाजीला आला.हे वृत्त लिहिले तेव्हा गुजरातच्या ८ बाद १८१ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांना विजयासाठी आणखी १४६ धावा करायच्या आहेत. उर्विल व नागवस्वाल्ला मैदानावर उभे होते. पण, शमीने नागवस्वाल्ला याला बाद करून पाच विकेट्स पूर्ण केल्या. गुजरातचा दुसरा डाव १८५ धावांवर गुंडाळून बंगालने १४२ धावांनी विजय मिळवला. उर्विल १०९ धावांवर नाबाद राहिला. शमीने ३८ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. तर शाहबाजने ३ बळी टिपले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.