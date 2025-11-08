Cricket

Ranji Trophy 4th Round: मुंबईची दणक्यात सुरुवात, मुशीर खान, सिद्धेश लाडची शतकं; महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या अडीचशे धावा पार

Maharashtra vs Karnataka and Mumbai vs Himachal Pradesh: मुंबईने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध रणजी ट्रॉफीच्या चौथ्या फेरीत दमदार सुरुवात केली. मुशीर खान आणि सिद्धेश लाड यांच्या शतकांनी मुंबईचा डाव सावरला. तसेच महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकने पहिल्या दिवशी अडीचशे धावा पार केल्या आहेत.
  • रणजी ट्रॉफीच्या चौथ्या फेरीत मुंबईने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध दमदार सुरुवात केली.

  • मुशीर खान आणि सिद्धेश लाड यांनी शतकं ठोकत मुंबईचा डाव सावरला.

  • दुसरीकडे, महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकने पहिल्या दिवशी ५ बाद २५७ धावा करत चांगली कामगिरी केली.

