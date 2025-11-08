Ranji Trophy 4th Round: मुंबईची दणक्यात सुरुवात, मुशीर खान, सिद्धेश लाडची शतकं; महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या अडीचशे धावा पार

रणजी ट्रॉफीच्या चौथ्या फेरीत मुंबईने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध दमदार सुरुवात केली. मुशीर खान आणि सिद्धेश लाड यांनी शतकं ठोकत मुंबईचा डाव सावरला.दुसरीकडे, महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकने पहिल्या दिवशी ५ बाद २५७ धावा करत चांगली कामगिरी केली. .रणजी ट्ऱॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत चौथ्या फेरीला शनिवारपासून (८ नोव्हेंबर) सुरुवात झाली आहे. या फेरीत मुंबईचा सामना हिमाचल प्रदेशविरुद्ध बीकेसी ग्राऊंड, मुंबई येथे होत आहे. तसेच महाराष्ट्राचा सामना कर्नाटकविरुद्ध महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, गहुंजे येथे होत आहे..Ranji Trophy 2025 : यशस्वी जैस्वालने झळकावले शतक; मुंबईचा पराभव टाळण्यासाठी ठोकला शड्डू, मुशीरची फिफ्टी, अजिंक्य अपयशी.मुशीर खान, सिद्धेश लाडची शतकंहिमाचल प्रदेशविरुद्ध मुंबईने नाणेफेर जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण मुंबईने आयुष म्हात्रेच्या रुपात दुसऱ्याच षटकात पहिली विकेट गमावली. त्याला ९ धावांवर विपिन शर्माने त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर ७ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अजिंक्य रहाणेलाही २ धावांवर अर्पित गुलेरियाने बाद केले. तर ९ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर हिमांशु सिंगलाही शून्याव गुलेरियाने बाद केले. त्यामुळे मुंबईची अवस्था ३ बाद ३५ धावा अशी झाली होती. पण नंतर एक बाजू सांभाळणाऱ्या सलामीवीर मुशीर खानला काही काळ त्याचा मोठा भाऊ सर्फराज खानने साथ दिली. पण सर्फराजही फार काळ टिकू शकला नाही. त्याला वैभव अरोराने ५७ चेंडूत १६ धावांवर असताना पायचीत केले. .पण नंतर मुशीरला साथ मिळाली ती सिद्धेश लाड याची. या दोघांनी मात्र नंतर मुंबईला फार मोठे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेताना डाव सावरण्यास सुरुवात केली. एकीकडे मुशीरने आक्रमक शॉट खेळत असताना सिद्धेश संयमी खेळ करत होता. बघता बघता दोघांमध्ये दीडशे धावांची भागीदारीही झाली. मुशीरचे शतकही पूर्ण झाले. हे त्याचे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील चौथे शतक ठरले. पण शतकानंतर त्याला ६६ व्या षटकात मयंक डागरने त्रिफळाचीत केले आणि मुंबईला पाचवा धक्का दिला. मुशीरने १६२ चेंडूत १४ चौकारांसह ११२ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतरही सिद्धेशने त्याचा फॉर्म कायम ठेवताना आकाश आनंदला साथीला घेतले. सिद्धेशनेही त्याचे शतक पूर्ण केले. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा मुंबईच्या ८८ षटकात ५ बाद २८९ धावा झाल्या होत्या. सिद्धेश लाडने २०७ चेंडूत नाबाद १०० धावा केल्या आहेत, तर त्याच्यासोबत आकाश ७६ चेंडूत २६ धावा करून नाबाद खेळत आहे..मयंक अगरवालचं शतक हुकलंमहाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्नाटककडून कर्णधार मयंक अगरवाल आणि अनिश केव्ही यांनी चांगली सुरुवात करताना ६६ धावांची सलामी भागीदारीही केली. पण १९ व्या षटकात अनिशला ३४ धावांवर जलज सक्सेनाने पायचीत करत कर्नाटकला पहिला धक्का दिला. जलजने २३ व्या षटताच केएल श्रीजितलाही १० धावांवरच त्रिफळाचीत केले. करुण नायरही फार काही करू शकला नाही. त्याला ४ धावांवर रामकृष्ण घोषने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे कर्नाटकने ८९ धावांवर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र एका बाजूने मयंक अगरवाल खेळत होता, त्याला स्मरण आरची साथ मिळाली. या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी ९९ धावांची भागीदारी करत कर्नाटकला १८० धावांचा टप्पा पार करून दिला. या दरम्यान दोघांनीही अर्धशतके केली. .Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचा मनाचा मोठेपणा! सामनावीर पुरस्कार Prithvi Shaw सोबत केला शेअर; पाहा Video.मयंक शतकाकडे आगेकूचही करत होता. पण स्मरणला ५७ व्या षटकात विकी ओत्सवालने कर्णधार अंकित बावणेच्या हातून झेलबाद करत त्याची मयंकसोबतची भागीदारी तोडली. स्मरणने ८४ चेंडूत ७ चौकारांसह ५४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर लगेचच ६२ व्या षटकात मयंकही १८१ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ८० धावा करून बाद झाला. त्यालाही जलज सक्सेनानेच सौरभ नवलेच्या हातून झेलबाद केले. पण त्याच्या विकेटनंतरही अभिनव मनोहर आणि श्रेयस गोपाल यांनी दिवस संपेपपर्यंत नाबाद अर्धशतकी भागीदारी केली होती. त्यामुळे कर्नाटकने पहिल्या दिवशी ८९ षटकात ५ बाद २५७ धावा केल्या आहेत. अभिनव १०२ चेंडूत ३१ धावांवर नाबाद आहे, तर श्रेयस गोपाळ ३२ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.