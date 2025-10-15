Ranji Trophy 2025: रणजी करंडक क्रिकेट आजपासून; सीनियर नवोदित सर्वांच्या कामगिरीकडे लक्ष

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात प्रतिष्ठेची ९१ व्या मोसमाची रणजी क्रिकेट स्पर्धा उद्यापासून सुरू होत आहे. सीनियर खेळाडूंना खेळण्यासाठी करण्यात आलेला आग्रह आणि नवोदित खेळाडूंची कामगिरी याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..गतविजेत्या विदर्भाने यंदा इराणी करंडकही जिंकून दुहेरी यश मिळवले. आता विजेतेपद राखण्यासाठी त्यांना सातत्य दाखवावे लागणार आहे. तसेच सर्वाधिक ४२ वेळा रणजी करंडक जिंकणाऱ्या मुंबईचे आव्हान गतवर्षी उपांत्य फेरीत संपुष्टात आले होते. यंदा शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली त्यांनाही नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे..भारतीय संघात स्थान नसेल किंवा कसोटी सामने नसतील, तर सर्वांनी रणजी सामन्यात खेळण्याचा आग्रह निवड समितीने केलेला आहे. त्याचबरोबर १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीसारखे नवोदितही आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत..त्यानुसार सध्या भारतीय संघातून बाहेर असलेला रिषभ पंत दुसऱ्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. इंग्लंड दौऱ्यात ख्रिस वोक्सचा चेंडू त्याच्या पायाला लागला होता. फ्रॅक्चर झाल्यामुळे तो क्रिकेटपासून दूर आहे. परिणामी नुकत्याच संपलेल्या वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या मालिकेत त्याची निवड झाली नाही. पंत आता तंदुरुस्त होत असून, दिल्लीकडून तो दुसऱ्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..या नवोदितांवर असणार लक्षआर समरन (कर्नाटक), अंद्रे सिद्धार्थ (तमिळनाडू), यश धुल (दिल्ली), प्रियांश आर्या (दिल्ली), वैभव सूर्यवंशी (बिहार), आयुष म्हात्रे (मुंबई), दानिस मालेवार (विदर्भ)हर्ष दुबे (विदर्भ), इधेन ॲपल टॉम (केरळ), मावन सुथार (राजस्थान), गुरजपनीत सिंग (तमिळनाडू).या सीनियर खेळाडूंकडून अपेक्षाइशान किशन, पृथ्वी शॉ, सर्फराझ खान, अभिमन्यू इस्वरन, ऋतुराज गायकवाड, रजत पाटीदार..पुन्हा सिद्ध करणार?रोहित शर्मासह विराट कोहलीही निवृत्त झाल्यामुळे कसोटी संघात करुण नायरवर भरवसा ठेवण्यात आला होता. विदर्भकडून रणजीतून खेळताना त्याने धावांचा पाऊस पाडला होता, परंतु इंग्लंड दौऱ्यात अपयशी ठरल्यामुळे त्याला वगळण्यात आले होते. त्याच्यासह वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी तंदुरुस्तीच्या नावाखाली दुर्लक्षित आहे. या दोघांना पुन्हा स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी ही चांगली संधी आहे..Basketball: सोलापूर अजिंक्यपद स्पर्धा, पुणे जिल्हाच्या दोन्ही संघांचा अंतिम फेरीत प्रवेश; उपांत्य लढतीत नागपूर व साताऱ्याचा पराभव.असा आहे रणजी फॉरमॅटएलिट गटात ३२ संघ ः त्यांची चार गटांत विभागणी. प्रत्येक गटात आठ संघ. प्रत्येकाला सात सामने खेळावे लागणार.प्लेट गटात सहा संघपहिला टप्पा १५ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर (त्यानंतर मर्यादित षटकांच्या स्पर्धा)दुसरा टप्पा २२ जानेवारीपासूनअंतिम सामना २४ फेब्रुवारीपासून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.