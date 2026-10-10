Ranji Trophy 2026-27: बीडच्या ३ खेळाडूंची महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड! मैदानात कधी उतरणार? जाणून घ्या...

Beed players in Maharashtra Ranji team: भारतीय क्रिकेटमधील डोमेस्टिक क्रिकेटमधील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणजे रणजी ट्रॉफीला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. यासाठी महाराष्ट्राच्या बीडमधून तीन खेळाडूंची निवड महाराष्ट्राच्या संघाकडून झाली आहे. त्यामुळे रणजी ट्रॉफीमध्ये निवड झाल्यामुळे बीड जिल्ह्याचं नाव चांगलंच चर्चेत आलं आहे. अशातच आता हे खेळाडू मैदानावर कधी सामने खेळायला उतरतील, याची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेणार आहोत..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.बीडच्या तीन खेळाडूंची महाराष्ट्राच्या संघात निवडसचिन धस, सौरभ नवले आणि ऋषिकेश सोनवणे या बीडच्या तीन खेळाडूंना महाराष्ट्राच्या रणजी संघात संधी मिळाली आहे. बीड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव आमेर सलीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीडमधील तीन खेळाडूंची एकाच वेळी महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या निवडीमुळे जिल्ह्यातील क्रिकेटप्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे..रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यासाठी महाराष्ट्राच्या संघाचं नेतृत्व पृथ्वी शॉकडे सोपवण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राचा पहिला सामना ११ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान सर्व्हिसेस संघाविरुद्ध नवी दिल्ली येथे होणार आहे. नियमित कर्णधार ऋतुराज गायकवाड भारत ‘अ’ संघाच्या सामन्यांमुळे पहिल्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसणार आहे..महाराष्ट्राचे रणजी ट्रॉफीतील सुरुवातीचे सामनेपहिला सामना: ११ ते १४ ऑक्टोबर २०२६ — सर्व्हिसेस विरुद्ध महाराष्ट्रदुसरा सामना: १८ ते २१ ऑक्टोबर २०२६तिसरा सामना: २६ ते २९ ऑक्टोबर २०२६चौथा सामना: २ ते ५ नोव्हेंबर २०२६या सामन्यांमध्ये सचिन धस, सौरभ नवले आणि ऋषिकेश सोनवणे यांना अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये संधी मिळते का, याकडे बीडमधील क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष असेल..India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.महाराष्ट्राचा पहिल्या सामन्यासाठीचा संघपृथ्वी शॉ (कर्णधार), सचिन धस, दिग्विजय पाटील, अंकित बावणे, हर्षल केट, सिद्धेश वीर, सौरभ नवले (यष्टिरक्षक), विक्की ओस्तवाल, राजवर्धन हंगरगेकर, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, तनय सांघवी, वैभव दरकुंडे, हितेश वालुंज, ऋषिकेश सोनवणे आणि अथर्व धर्माधिकारी..सचिन धसने यापूर्वी १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत आपल्या कामगिरीने लक्ष वेधलं होतं. आता सौरभ नवले आणि ऋषिकेश सोनवणे यांच्यासह त्याला महाराष्ट्राच्या रणजी संघात संधी मिळाली आहे. या तिन्ही खेळाडूंच्या निवडीमुळे बीड जिल्ह्यातील नव्या क्रिकेटपटूंनाही मोठ्या स्तरावर खेळण्याची प्रेरणा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.