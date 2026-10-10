Ranji Trophy 2026: ठरलं तर मग ! उद्यापासून रणजी ट्रॉफीचा थरार सुरू; ३८ संघांमध्ये चुरस, तुमच्या आवडीच्या टीमचा सामना कधी? वाचा संपूर्ण शेड्युल!

RANJI TROPHY 2026-27 SCHEDULE: भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील महत्त्वाची स्पर्धा असलेल्या रणजी ट्रॉफीच्या २०२६-२७ हंगामाला रविवार, ११ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. रणजी ट्रॉफीचा हा ९२वा हंगाम असून, यंदा एकूण ३८ संघ विजेतेपदासाठी मैदानात उतरणार आहेत. या स्पर्धेत ३२ संघांचा समावेश एलिट गटात, तर सहा संघ प्लेट गटात करण्यात आला आहे. एलिट गटातील संघांची चार गटांत विभागणी करण्यात आली आहे..यंदाच्या हंगामात भारतीय क्रिकेटमधील काही अनुभवी आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूही आपल्या राज्याच्या संघाकडून खेळताना दिसू शकतात. दरम्यान, विदर्भाकडून सुमारे १८ वर्षे खेळल्यानंतर उमेश यादव पंजाबच्या संघात दाखल झाल्याची चर्चा आहे. केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल आणि मोहम्मद शमी यांसारखे खेळाडूही पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांमध्ये खेळण्याची शक्यता आहे..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.यंदाची रणजी ट्रॉफी स्पर्धा दोन टप्प्यांत खेळवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील सामने ११ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान होतील. त्यानंतर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफी या देशांतर्गत स्पर्धांमुळे रणजी ट्रॉफीला विश्रांती असेल. दुसऱ्या टप्प्यातील सामने १७ जानेवारी २०२७ पासून सुरू होतील. साखळी फेरी संपल्यानंतर बाद फेरीचे सामने खेळवले जातील..यंदाच्या स्पर्धेत कोणत्या गटात कोणते संघ आहेत, साखळी फेरीतील सामने कधी होणार, प्रत्येक फेरीचे वेळापत्रक काय आहे आणि उपांत्यपूर्व फेरीपासून अंतिम सामन्यापर्यंतचे सामने कधी खेळवले जाणार, याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया..रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ : कोणत्या गटात कोणते संघ?गट अ (एलिट ग्रुप ए)बिहारबडोदागोवाजम्मू आणि काश्मीरमध्य प्रदेशपुद्दुचेरीउत्तर प्रदेशविदर्भगट ब (एलिट ग्रुप बी)कर्नाटकआंध्रसौराष्ट्रछत्तीसगडहैदराबादत्रिपुरापंजाबआसामगट क (एलिट ग्रुप सी)बंगालदिल्लीगुजरातझारखंडकेरळमहाराष्ट्रसर्व्हिसेसओडिशागट ड (एलिट ग्रुप डी)मुंबईराजस्थानहरियाणातामिळनाडूहिमाचल प्रदेशउत्तराखंडरेल्वेचंदीगडप्लेट ग्रुपमिझोराममणिपूरनागालँडसिक्कीममेघालयअरुणाचल प्रदेश.एलिट गटातील प्रत्येक संघ साखळी फेरीत आपल्या गटातील इतर सात संघांविरुद्ध खेळेल. प्रत्येक गटातील गुणतालिकेत अव्वल दोन स्थानांवर राहणारे संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील. प्लेट गटातील संघांची स्वतंत्र साखळी फेरी असेल आणि त्यानंतर प्लेट अंतिम सामना खेळवला जाईल.रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ : संपूर्ण वेळापत्रकपहिला टप्पापहिली फेरी : ११ ते १४ ऑक्टोबर २०२६सिक्कीम विरुद्ध मेघालय — रंगपो (प्लेट)आंध्र विरुद्ध कर्नाटक — मुळापाडूअरुणाचल प्रदेश विरुद्ध नागालँड — अहमदाबाद (प्लेट)बंगाल विरुद्ध दिल्ली — कल्याणीबिहार विरुद्ध उत्तर प्रदेश — राजगीरगोवा विरुद्ध बडोदा — पणजीगुजरात विरुद्ध ओडिशा — अहमदाबादहरियाणा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश — रोहतकहैदराबाद विरुद्ध त्रिपुरा — हैदराबादजम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध मध्य प्रदेश — श्रीनगरझारखंड विरुद्ध केरळ — जमशेदपूरमिझोराम विरुद्ध मणिपूर — नडियाद (प्लेट)मुंबई विरुद्ध चंदीगड — मुंबईपंजाब विरुद्ध आसाम — मुल्लानपूररेल्वे विरुद्ध उत्तराखंड — मुंबईराजस्थान विरुद्ध तामिळनाडू — जयपूरसौराष्ट्र विरुद्ध छत्तीसगड — राजकोटसर्व्हिसेस विरुद्ध महाराष्ट्र — नवी दिल्लीविदर्भ विरुद्ध पुद्दुचेरी — नागपूर.ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.दुसरी फेरी : १८ ते २१ ऑक्टोबर २०२६गट अ : बडोदा विरुद्ध बिहार; पुद्दुचेरी विरुद्ध मध्य प्रदेश; जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध विदर्भ; उत्तर प्रदेश विरुद्ध गोवा.गट ब : आसाम विरुद्ध त्रिपुरा; पंजाब विरुद्ध छत्तीसगड; आंध्र विरुद्ध हैदराबाद; कर्नाटक विरुद्ध सौराष्ट्र.गट क : केरळ विरुद्ध ओडिशा; सर्व्हिसेस विरुद्ध बंगाल; दिल्ली विरुद्ध गुजरात; महाराष्ट्र विरुद्ध झारखंड.गट ड : तामिळनाडू विरुद्ध उत्तराखंड; हिमाचल प्रदेश विरुद्ध मुंबई; हरियाणा विरुद्ध चंदीगड; राजस्थान विरुद्ध रेल्वे.प्लेट : मेघालय विरुद्ध मणिपूर; नागालँड विरुद्ध मिझोराम; अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध सिक्कीम..तिसरी फेरी : २६ ते २९ ऑक्टोबर २०२६गट अ : बडोदा विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर; मध्य प्रदेश विरुद्ध बिहार; विदर्भ विरुद्ध गोवा; पुद्दुचेरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश.गट ब : छत्तीसगड विरुद्ध आंध्र; हैदराबाद विरुद्ध पंजाब; कर्नाटक विरुद्ध त्रिपुरा; सौराष्ट्र विरुद्ध आसाम.गट क : महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात; केरळ विरुद्ध बंगाल; ओडिशा विरुद्ध सर्व्हिसेस; झारखंड विरुद्ध दिल्ली.गट ड : मुंबई विरुद्ध हरियाणा; उत्तराखंड विरुद्ध राजस्थान; तामिळनाडू विरुद्ध रेल्वे; चंदीगड विरुद्ध हिमाचल प्रदेश.प्लेट : सिक्कीम विरुद्ध नागालँड; मिझोराम विरुद्ध मेघालय; मणिपूर विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश.चौथी फेरी : २ ते ५ नोव्हेंबर २०२६गट अ : उत्तर प्रदेश विरुद्ध बडोदा; गोवा विरुद्ध बिहार; विदर्भ विरुद्ध मध्य प्रदेश; जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध पुद्दुचेरी.गट ब : छत्तीसगड विरुद्ध हैदराबाद; आसाम विरुद्ध कर्नाटक; पंजाब विरुद्ध आंध्र; त्रिपुरा विरुद्ध सौराष्ट्र.गट क : गुजरात विरुद्ध केरळ; दिल्ली विरुद्ध सर्व्हिसेस; बंगाल विरुद्ध महाराष्ट्र; ओडिशा विरुद्ध झारखंड.गट ड : उत्तराखंड विरुद्ध हरियाणा; हिमाचल प्रदेश विरुद्ध राजस्थान; रेल्वे विरुद्ध मुंबई; चंदीगड विरुद्ध तामिळनाडू.प्लेट : मणिपूर विरुद्ध सिक्कीम; मेघालय विरुद्ध नागालँड; मिझोराम विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश..रणजी ट्रॉफीतील मध्यंतरपहिल्या टप्प्यातील सामने ५ नोव्हेंबरला संपल्यानंतर रणजी ट्रॉफीला काही काळ विश्रांती असेल. या काळात देशांतर्गत क्रिकेटमधील मर्यादित षटकांच्या स्पर्धा खेळवल्या जातील. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ही टी-२० स्पर्धा नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये, तर विजय हजारे ट्रॉफी ही एकदिवसीय स्पर्धा डिसेंबर आणि जानेवारीत होईल. या स्पर्धा संपल्यानंतर रणजी ट्रॉफीचा दुसरा टप्पा सुरू होईल.दुसरा टप्पापाचवी फेरी : १७ ते २० जानेवारी २०२७गट अ : बडोदा विरुद्ध विदर्भ; बिहार विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर; मध्य प्रदेश विरुद्ध उत्तर प्रदेश; गोवा विरुद्ध पुद्दुचेरी.गट ब : आंध्र विरुद्ध सौराष्ट्र; आसाम विरुद्ध हैदराबाद; कर्नाटक विरुद्ध छत्तीसगड; त्रिपुरा विरुद्ध पंजाब.गट क : गुजरात विरुद्ध बंगाल; ओडिशा विरुद्ध दिल्ली; महाराष्ट्र विरुद्ध केरळ; झारखंड विरुद्ध सर्व्हिसेस.गट ड : रेल्वे विरुद्ध हरियाणा; मुंबई विरुद्ध उत्तराखंड; राजस्थान विरुद्ध चंदीगड; तामिळनाडू विरुद्ध हिमाचल प्रदेश.प्लेट : नागालँड विरुद्ध मणिपूर; मेघालय विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश; सिक्कीम विरुद्ध मिझोराम..सहावी फेरी : २४ ते २७ जानेवारी २०२७गट अ : पुद्दुचेरी विरुद्ध बडोदा; बिहार विरुद्ध विदर्भ; मध्य प्रदेश विरुद्ध गोवा; उत्तर प्रदेश विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर.गट ब : त्रिपुरा विरुद्ध आंध्र; हैदराबाद विरुद्ध कर्नाटक; पंजाब विरुद्ध सौराष्ट्र; आसाम विरुद्ध छत्तीसगड.गट क : सर्व्हिसेस विरुद्ध गुजरात; केरळ विरुद्ध दिल्ली; महाराष्ट्र विरुद्ध ओडिशा; झारखंड विरुद्ध बंगाल.गट ड : राजस्थान विरुद्ध हरियाणा; हिमाचल प्रदेश विरुद्ध उत्तराखंड; चंदीगड विरुद्ध रेल्वे; तामिळनाडू विरुद्ध मुंबई.सातवी फेरी : १ ते ४ फेब्रुवारी २०२७गट अ : बडोदा विरुद्ध मध्य प्रदेश; पुद्दुचेरी विरुद्ध बिहार; विदर्भ विरुद्ध उत्तर प्रदेश; जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध गोवा.गट ब : सौराष्ट्र विरुद्ध हैदराबाद; कर्नाटक विरुद्ध पंजाब; आंध्र विरुद्ध आसाम; छत्तीसगड विरुद्ध त्रिपुरा.गट क : दिल्ली विरुद्ध महाराष्ट्र; बंगाल विरुद्ध ओडिशा; केरळ विरुद्ध सर्व्हिसेस; गुजरात विरुद्ध झारखंड.गट ड : हरियाणा विरुद्ध तामिळनाडू; उत्तराखंड विरुद्ध चंदीगड; मुंबई विरुद्ध राजस्थान; हिमाचल प्रदेश विरुद्ध रेल्वे..बाद फेरीचे वेळापत्रकप्लेट अंतिम सामना : २४ ते २८ जानेवारी २०२७उपांत्यपूर्व फेरी : ९ ते १३ फेब्रुवारी २०२७उपांत्य फेरी : १८ ते २२ फेब्रुवारी २०२७अंतिम सामना : २७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२७एलिट गटातील प्रत्येक गटातून अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत जातील. त्यानंतर उपांत्यपूर्व फेरीतील विजेते उपांत्य फेरी खेळतील. या फेरीतील विजेत्या संघांमध्ये रणजी ट्रॉफीच्या विजेतेपदासाठी अंतिम सामना होईल..रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ : प्रमुख संघ आणि खेळाडूखालील याद्या उपलब्ध वृत्तातील प्रमुख संघांच्या खेळाडूंवर आधारित आहेत. या सर्व संघांच्या संपूर्ण आणि अंतिम अधिकृत याद्या आहेत, असा दावा करता येणार नाही.मध्य प्रदेशयश दुबे, हर्ष गवळी, हिमांशू मंत्री, शुभम शर्मा, चंचल राठोड, हिमांशू शिंदे, अथर्व महाजन, सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय, शिवांग कुमार, आर्यन पांडे, अनुभव अग्रवाल, रोशन केवट, अक्षय शर्मा, आवेश खान, कुलदीप सेन आणि रवी किरण.कर्नाटकमयंक अग्रवाल, केएल राहुल, अनीश्वर गौतम, करुण नायर, स्मरण आर, अनीश केव्ही, श्रेयस गोपाल, क्रुथिक कृष्णा, शिखर शेट्टी, प्रसिद्ध कृष्णा, अभिलाष शेट्टी, मानवंत कुमार एल, कुमार एलआर, रितेश भटकळ आणि श्रीजीत केएल.आंध्ररिकी भुई, अभिषेक रेड्डी, एम. हेमंत रेड्डी, एसके रशीद, एसव्ही राहुल, के. करण शिंदे, के. रेवंत रेड्डी, टी. विजय, केव्ही शशिकांत, सौरभ कुमार, पीव्हीएसएन राजू, के. साई तेजा, ए. ललित मोहन, सीएच स्टीफन आणि यूएमएस गिरिनाथ.हैदराबादमोहम्मद सिराज, सी.व्ही. मिलिंद, तन्मय अग्रवाल, एम. अभिरथ रेड्डी, राहुल सिंह, के. हिमा तेजा, राहुल रादेश, साई प्रग्नय रेड्डी, वरुण गौड, तनय त्यागराजन, अनिकेथ रेड्डी, रक्षन रेड्डी, अजय देव गौड, ऋतिक यादव मेंडे आणि साई विकास रेड्डी..बंगालअभिमन्यू ईश्वरन, सुदीप घरामी, सुदीप चॅटर्जी, अभिषेक पोरेल, शाकीर गांधी, अंकुर पॉल, सुमंता गुप्ता, अंकित शुक्ला, शुभम चॅटर्जी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार, सूरज जैस्वाल, प्रदीप्त प्रमाणिक, आमिर गनी, मोहम्मद कैफ आणि सौम्यदीप मंडल.केरळविष्णू विनोद, रोहन कुन्नुम्मल, अभिषेक जे. नायर, अभिषेक पी. नायर, सचिन बेबी, अहमद इम्रान, मोहम्मद अझरुद्दीन, सलमान निझार, वरुण नयनार, जलज सक्सेना, वैशाख चंद्रन, आदित्य सरवटे, अनुराज जेएस, अभिजित प्रवीण, एमडी निधीश, एडन टॉम, पवन राज आणि बेसिल एन.पी.महाराष्ट्रपृथ्वी शॉ, सचिन धस, दिग्विजय पाटील, अंकित बावणे, हर्षल काटे, सिद्धेश वीर, सौरभ नवले, विकी ओस्तवाल, राजवर्धन हंगरगेकर, मुकेश चौधरी, प्रदीप दधे, तनय संघवी, वैभव दारकुंडे, हितेश वालुंज, ऋषिकेश सोनावणे आणि अथर्व धर्माधिकारी.मुंबईसिद्धेश लाड, यशस्वी जैस्वाल, आयुष म्हात्रे, दिव्यांश सक्सेना, मुशीर खान, सर्फराज खान, सुवेद पारकर, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, अथर्व अंकोलेकर, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसोझा आणि ओंकार तरमळे.तामिळनाडूआर. साई किशोर, आंद्रे सिद्धार्थ, अजितेश जी, अजित राम एस., अथिश एस.आर., दीपेश डी., गोविंथ जी., हेमचुदेशन जे., बाबा इंद्रजित, एन. जगदीशन, निधिश एस. राजगोपाल, प्रदोष रंजन पॉल, प्रणव राघवेंद्र, सरवण कुमार, सोनू यादव, विमल कुमार आणि वॉशिंग्टन सुंदर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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