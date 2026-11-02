Harsh Dubey creates Ranji Trophy history for Vidarbha: विदर्भच्या हर्ष दुबे याने रणजी करंडक स्पर्धेतील सोमवारपासून सुरू झालेल्या सामन्यात मध्य प्रदेश संघाचे कंबरडे मोडले.. फिरकीपटूच्या माऱ्यासमोर मध्य प्रदेशचे ९ फलंदाज गार झाले आणि त्याने २३.१-४-५३-९ अशी भन्नाट स्पेल टाकून इतिहास घडवला. ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहेच, शिवाय विदर्भकडून रणजी करंडक स्पर्धेतीलही ही सर्वोत्तम स्पेल ठरली. मध्य प्रदेश संघाविरुद्ध अशी गोलंदाजी कोणी केली नव्हती. सनरायझर्स हैदराबादच्या संघात बदली खेळाडू म्हणून दाखल झालेल्या हर्षने रणजी करंडक स्पर्धेचा मागील हंगाम गाजवला आणि आता तो आणखी एक पर्व अविस्मरणीय करण्यासाठी सज्ज झालाय...नचिकेत भुटेने पहिली विकेट मिळवून दिली आणि यश दुबेला ( ५) त्याने माघारी पाठवले. त्यानंतर संपूर्ण स्कोअरबोर्ड पाहिला तर विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजात एकच नाव दिसेल आणि ते हर्ष दुबे याचे.. त्याच्या या भन्नाट गोलंदाजीसमोर मध्य प्रदेशचा संघ ६६.१ षटकांत २०९ धावांत तंबूत परतला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Who Was BB Nimbalkar? कोल्हापूरचा डॅशिंग क्रिकेटपटू! ज्याच्या नाबाद ४४३ धावांनी वादळ उठवले! 'राजा'ने सामना सोडला नसता तर ब्रॅडमनचा विश्वविक्रम मोडला असता....हर्षला भारताच्या वन डे संघातही स्थान मिळालेले आहे आणि त्याने दोन सामन्यांत ४ विकेट्स घेतल्या. पण, त्याला कसोटीत अद्याप पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही आणि भारतीय खेळपट्टीवर त्याची फिरकी प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी पाच कसोटीच्या मालिकेत त्याची निवड झाल्यास, आश्चर्य वाटायला नको.रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात एका डावातील सर्वकालीन सर्वोत्तम गोलंदाजीची आकडेवारी प्रेमंगसू चॅटर्जी (बंगाल विरुद्ध आसाम, १९५६/५७) यांच्या नावावर आहे. त्यांनी २० धावांत १० विकेट्स घेतल्या होत्या. राजस्थानच्या प्रदीप सुंदरम ( विरुद्ध विदर्भ, १९८५/८६) यांनी ७८ धावांत १० बळी घेतले होते..९ विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये हर्षच्या आजच्या कामगिरीने रणजी करंडक स्पर्धा इतिहासात तिसरे स्थान पटकावले आहे. महाराष्ट्राच्या श्रीकांत कल्याणी यांनी १९९८-९९ मध्ये सौराष्ट्रविरुद्ध ९ बाद १९, तर बॉम्बेच्या सुभाष गुप्ते यांनी १९५४-५५ मध्ये सौराष्ट्र विरुद्ध ९ बाद २३ अशी स्पेल टाकली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.