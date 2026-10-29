Ranji Trophy 2026: मुंबईने ६४ चेंडूंत जिंकली मॅच!Tanush Kotian च्या ८ विकेट्स, तर Musheer Khan ची ऐतिहासिक कामगिरी

Mumbai register third consecutive bonus-point win in Ranji Trophy: ४२ वेळा रणजी करंडक उंचावणाऱ्या मुंबईने २०२६-२७ च्या हंगामात सलग तिसऱ्या सामन्यात विजयासह बोनस गुणांची कमाई केली. मुंबईने गुरुवारी विजयासाठीचे ९७ धावांचे लक्ष्य १०.४ षटकांत पार करून हरयाणाला पराभवाची चव चाखवली. या सामन्यात मुशीर खान व तनुष कोटियन हे चमकले. मुंबईच्या पहिल्या डावात शतक झळकावण्या मुशीरने गोलंदाजीत पाच विकेट्स घेतल्या आणि हरयाणावर फॉलोऑनची वेळ आणली. दुसऱ्या डावात तनुष कोटियनने ८ बळी टिपले..अंगकृश रघुवंशी ( ११४) व मुशीर ( १०९) यांच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने पहिल्या डावात ४३० धावा केल्या. कर्णधार सिद्धेश लाड ( ३३), सर्फराज खान ( ४०) व तनुष कोटियन ( ५० नाबाद) यांनी चांगली साथ दिली. प्रत्युत्तरात मैदानावर उतलेल्या हरयाणाचा पहिला डावा २७० धावांवर गुंडाळला गेला. निशांत सिंधूच्या नाबाद १०५ धावांच्या खेळीला धीरू सिंग ( ४५) सोडल्यात अन्य सहकाऱ्यांकडून साथ मिळाली नाही. या डावात मुशीरने ६ विकेट्स घेतल्या आणि एक इतिहास घडवला. तनुषने तीन बळी टिपले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 : मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात मोठी उलथापालथ; लसिथ मलिंगासह दोन भरवशाच्या सहकाऱ्यांनी सोडली साथ, हार्दिक पांड्याचं काय?.२१ व्या शतकात एकाच सामन्यात शतक व पाच विकेट्स घेणारा तो मुंबईचा पहिलाच खेळाडू ठरला. १९९०-९१ मध्ये मुंबईकडून अशी कामगिरी रवी शास्त्री यांनी केली होती. त्यानंतर मुशीरने हा पराक्रम केला.मदन रायजी - विरुद्ध महाराष्ट्र, १९४७-४८दत्तू फडकर - विरुद्ध मद्रास, १९४८-४९विनू मांकड - विरुद्ध मद्रास, १९५३-५४पॉली उम्रीगर - विरुद्ध महाराष्ट्र, १९५७-५८रवी शास्त्री - विरुद्ध मध्य प्रदेश, १९९०-९१मुशीर खान - विरुद्ध हरयाणा, २०२६-२७.फॉलोऑन स्वीकारून पुन्हा मैदानावर आलेल्या हरयाणाला २५६ धावाच करता आल्या. हिमांशू राणा ( ४६) व निशांत सिंधू ( ४४) यांच्यासह सामंत जाखर ( ४०) व अनुज ठकराल ( ४०) यांनी संघर्षपूर्ण खेळ केला, परंतु तनुषच्या गोलंदाजीसमोर ते ढेपाळले. तनुषने ३४.३-७-८१-८ अशी स्पेल टाकली. मुशीरने या डावात दोन बळी टिपले.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या मुंबईकडून आक्रमक खेळ पाहायला मिळाला. दिव्यांश सक्सेना व अंगकृश रघुवंशी यांनी ६४ चेंडूंत सामनाी संपवला. दिव्यांशने २५ चेंडूंत नाबाद ३०, तर अंगकृशने ३९ चेंडूंत ६७ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.