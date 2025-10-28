Cricket

Arjun Tendulkar: 4,4,4,4,4,4,6! अर्जुनच्या फटकेबाजीमुळे गोवा संघाचा कमबॅक; आधी ३ विकेट्स घेऊन कर्नाटकला दिलेले धक्के...

ARJUN TENDULKAR’S ALL-ROUND SHOW: रणजी ट्रॉफी २०२५ मध्ये अर्जुन तेंडुलकरनं अप्रतिम सर्वांगिण कामगिरी करत गोवा संघाला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. कर्नाटकविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं प्रथम गोलंदाजीत तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या आणि नंतर फलंदाजीत कमाल दाखवली.
Arjun Tendulkar 47 runs 3 wickets match report

Arjun Tendulkar 47 runs 3 wickets match report

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Arjun Tendulkar Ranji Trophy 2025 performance: मयांक अग्रवाल, करुण नायर सारखे भारतीय फलंदाज संघात असणाऱ्या कर्नाटक संघाला रणजी करंडक स्पर्धेत अर्जुन तेंडुलकरने कडवी टक्कर दिली. मुंबईसोडून गोवा संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या अर्जुनने गोलंदाजीत कमाल दाखवताना आधी तीन विकेट्स घेतल्या, नंतर फलंदाजीत सातव्या क्रमांकावर येऊन वादळी खेळी केली. अर्जुनच्या या अष्टपैलू कामगिरीमुळे गोवा संघातने सामन्यात पुनरागमन केले, परंतु इतरांच्या अपयशामुळे संघाला फॉलोऑन मिळाला.

Loading content, please wait...
Karnataka
Goa
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ranji Trophy
cricket news today
Arjun Tendulkar
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com