Arjun Tendulkar: 4,4,4,4,4,4,6! अर्जुनच्या फटकेबाजीमुळे गोवा संघाचा कमबॅक; आधी ३ विकेट्स घेऊन कर्नाटकला दिलेले धक्के...

Arjun Tendulkar Ranji Trophy 2025 performance: मयांक अग्रवाल, करुण नायर सारखे भारतीय फलंदाज संघात असणाऱ्या कर्नाटक संघाला रणजी करंडक स्पर्धेत अर्जुन तेंडुलकरने कडवी टक्कर दिली. मुंबईसोडून गोवा संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या अर्जुनने गोलंदाजीत कमाल दाखवताना आधी तीन विकेट्स घेतल्या, नंतर फलंदाजीत सातव्या क्रमांकावर येऊन वादळी खेळी केली. अर्जुनच्या या अष्टपैलू कामगिरीमुळे गोवा संघातने सामन्यात पुनरागमन केले, परंतु इतरांच्या अपयशामुळे संघाला फॉलोऑन मिळाला..प्रथम फलंदाजी करताना कर्नाटकने ३७१ धावा उभ्या केल्या. भारतीय संघाबाहेर झालेल्या करुण नायरने ( Karun Nair) २६७ चेंडूंचा सामना करताना १४ चौकार व ३ षटकारांसह १७४ धावांची नाबाद खेळी केली. श्रेयस गोपाळ ( ५७), अभिनव मनोहर ( ३७) व वैशाक ( ३१) या तळाच्या फलंदाजांनी चांगले योगदान दिले. गोव्यासाठी अर्जुन व कौशिक व्ही यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. अर्जुनने कर्नाटकच्या आघाडीच्या दोन फलंदाजांसह अभिनवलाही बाद केले. .Shreyas Iyer: आता तर त्याला सोबतच घरी घेऊन जाऊ! सूर्यकुमार यादवने दिले श्रेयसच्या प्रकृतीचे अपडेट्स, मित्राची अवस्था पाहून....गोवा संघाचा पहिला डाव २१७ धावांवर गडगडला. सातव्या व आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या दोन खेळाडूंनी गोवा संघाला पुनरागमनाची आशा दाखवली होती. अर्जुनने १२२ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारांसह ४७ धावा केल्या, तर आठव्या क्रमांकावर आलेल्या मोहित रेडकरने ७७ चेंडूंत ५३ धावा केल्या. या दोघांच्या खेळीमुळे गोवा संघाने ६ बाद ११५ धावांवरून २१७ धावांपर्यंत मजल मारली. .कर्नाटकच्या विद्वथ काव्हेरप्पाने ५, तर अभिलाश शेट्टीने ३ विकेट्स घेतल्या. कर्नाटकने गोवा संघाला पुन्हा फलंदाजीला बोलावले आहे आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा त्यांच्या बिनबाद ९ धावा झाल्या होत्या, ते अजूनही १४५ धावांनी पिछाडीवर आहेत. .PKL 2025: २ चढाईत संपूर्ण संघाला गुंडाळले; पुण्याच्या शुभम बिटकेने इतिहास रचला, जो आतापर्यंत कुणालाच नव्हता जमला Video Viral .अर्जुनची कामगिरी..अर्जुनने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १८ सामन्यांत एका शतकासह ५३३ धावा केल्या आहेत व ३९ विकेट्स नावावर आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १८ सामन्यांत त्याच्या नावावर १०२ धावा व २५ विकेट्स आहेत.