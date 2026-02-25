Cricket

Ranji Trophy Final मध्ये मोठा राडा! जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार कर्नाटकच्या फिल्डरला भिडला, मग मयंक अगरवालही...

Paras Dogra vs KV Aneesh Fight: हुबळी येथे रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात जम्मू-काश्मीर आणि कर्नाटक संघात मोठा राडा झाला. जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार पारस डोगरा आणि कर्नाटकचा क्षेत्ररक्षक अनीश यांच्यात वाद झाला.
J&amp;K Captain Paras Dogra Headbutts Karnataka Fielder

J&K Captain Paras Dogra Headbutts Karnataka Fielder

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

हुबळी येथे रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना जम्मू-काश्मीर विरुद्ध कर्नाटक संघात खेळवला जात आहे. या सामन्यात जम्मू-काश्मीरच्या फलंदाजांनी वर्चस्व ठेवल्याचे दिसले आहे. त्यांनी ४०० धावाही पार केल्या आहेत.

याचदरम्यान, सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी (बुधवारी, २५ फेब्रुवारी) मोठा राडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार पारस डोगराची (Paras Dogra) कर्नाटकचा क्षेत्ररक्षक केव्ही अनीशी (KV Aneesh) जोरदार भांडण (Fight) झाल्याचे पाहायला मिळाले.

<div class="paragraphs"><p>J&amp;K Captain Paras Dogra Headbutts Karnataka Fielder</p></div>
Ranji Trophy: जम्मू-काश्मीरने इतिहास घडवला, फायनलमध्ये रुबाबत एन्ट्री! कर्णधारानेही द्रविड, सचिन यांनाही न जमलेला केला पराक्रम
Loading content, please wait...
Karnataka
Cricket
Jammu And Kashmir
Mayank Agarwal
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ranji Trophy
cricket news today
KL Rahul

Related Stories

No stories found.