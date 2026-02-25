Ranji Trophy Final मध्ये मोठा राडा! जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार कर्नाटकच्या फिल्डरला भिडला, मग मयंक अगरवालही...

हुबळी येथे रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना जम्मू-काश्मीर विरुद्ध कर्नाटक संघात खेळवला जात आहे. या सामन्यात जम्मू-काश्मीरच्या फलंदाजांनी वर्चस्व ठेवल्याचे दिसले आहे. त्यांनी ४०० धावाही पार केल्या आहेत. याचदरम्यान, सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी (बुधवारी, २५ फेब्रुवारी) मोठा राडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार पारस डोगराची (Paras Dogra) कर्नाटकचा क्षेत्ररक्षक केव्ही अनीशी (KV Aneesh) जोरदार भांडण (Fight) झाल्याचे पाहायला मिळाले..Ranji Trophy: जम्मू-काश्मीरने इतिहास घडवला, फायनलमध्ये रुबाबत एन्ट्री! कर्णधारानेही द्रविड, सचिन यांनाही न जमलेला केला पराक्रम.झाले असे की जम्म-काश्मीरच्या (Jammu-Kashmir) डावातील १०१ व्या षटकात अनीश शॉर्ट लेगला क्षेत्ररक्षण करत होता. यावेळी कर्नाटककडून प्रसिद्ध कृष्णा गोलंदाजी करत होता. डोगराने एका चेंडूवर चौकार मारला. यावेळी तो त्याचा फलंदाजीचा साथीदार कन्हैय्या वाधवानशी चर्चा करत होता. यावेळी अनीश सातत्याने स्लेज करत होता. ते ऐकून डोगरा वैगागला आणि तो थेट अनीशला भिडला. त्याने अनीशच्या हेल्मेटला स्वत:च्या हेल्मेटची धडक दिली. त्याचवेळी लगेचच कर्नाटकचा (Karnataka) अनुभवी खेळाडू मयंक अगरवालने लगेचच मध्यस्थी केली..त्यानंतर डोगराला त्याची चूक कळली, त्याने अतिआक्रमकता दाखवल्याने अनीशची माफीही मागितली. पण नंतर मयंक अगरवाल आणि केएल राहुल यांनी मागे न हटता स्लेजिंग सुरु ठेवले. यावेळी कर्नाटकचा कर्णधार देवदत्त पडिक्कल पंचांशी याबाबत चर्चा करतानाही दिसला. पंचांनी डोगराशीही चर्चा केली..पण यानंतर काहीवेळातच कर्नाटकचा वेगवान गोलंदाज विजयकुमार वैशाख आणि वाधवान यांची एकमेकांना खांद्याने धक्काही दिल्याचे दिसले. त्यावेळी पंचांनी वाधवानशी चर्चाही केली..Ranji Trophy: मुंबईचं स्पर्धेतून बाहेर, तर जम्मू-काश्मीरने रचला इतिहास; सेमीफायनलचे चार संघ निश्चित, पाहा वेळापत्रक.जम्मू-काश्मीर अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले आहेत. त्यांच्याकडून शुभम पुंडीरने २४७ चेंडूत १२१ धावांची खेळी केली. तसेच यावेर हसनने ८८ धावांची खेळी केली. तसेच अब्दुल सामद ६१ धावांची खेळी केली. १२७ षटकापर्यंत जम्मू-काश्मीरने ४ बाद ४०६ धावा केल्या. यावेळी डोगरा ४३ धावांवर आणि वाधवान ६० धावांवर खेळत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.