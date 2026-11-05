Chinmay Sutar breaks William Ponsford's 101-year-old record: रणजी करंडक स्पर्धेच्या चालू हंगामात सध्या एकच नाव चर्चेत आहे आणि ते म्हणजे चिन्मय सुतार याचे... मुळचा मुंबईचा पण मिझोराम संघाकडून खेळणाऱ्या चिन्मयने क्रिकेटच्या इतिहासात २५४ वर्षांत कुणालाही न जमलेला विक्रम केला आहे. मिझोराम विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश लढतीत २९ वर्षीय चिन्मयने पहिल्या डावात १७५ धावांची खेळी करून संघाला २८६ धावांची आघाडी मिळवून दिली.अरुणाचल प्रदेशचा संपूर्ण संघ २८५ धावांत तंबूत परतल्यानंतर सुतारने मैदान गाजवले आणि पहिला डाव ९ बाज ५७१ धावांवर घोषित केला. त्याने २९० चेंडूंत १५ चौकारांच्या मदतीने १७५ धावांची खेळी केली आणि तो सोडल्यात संघातील एकाही खेळाडूला तिहेरी आकडा गाठता आलेला नाही..Chinmay Sutar creates history in 254 years of cricketचिन्मय सुतारने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील त्याच्या पहिल्या पाच डावांत २०८.८ च्या सरासरीने ८३५ धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या २५४ वर्षांच्या इतिहासात एकाही फलंदाजाला त्याचा कारकीर्दिच्या पहिल्या सहा डावांत ८०० धावा करता आलेल्या नाहीत. चिन्मयने पाच डावांत हा पराक्रम करून विश्वविक्रम नावावर केला. यापूर्वी १९२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू विलियन पोनस्फोर्ड यांनी पहिल्या पाच डावात ७२४ धावांचा विक्रम नोंदवला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Virat Kohli 38 Records: विराट कोहलीचा ३८ वा वाढदिवस! मैदान गाजवणाऱ्या किंगचे असे ३८ विक्रम, शतकांच्या बाबतीत सचिनही मागे; पाहा खास रेकॉर्ड्स.Chinmay Suthar's First Five First-Class Innings३५ व ९९ धावा वि. मणिपूरनाबाद ४०० धावा वि. नागालँड१३५ धावा वि. मेघालया१७५ धावा वि. अरुणाचल प्रदेश.२०१७ पासून सहा डावांनंतर सर्वाधिक ८३१ धावांचा विक्रम अफगाणिस्तानच्या बहीर शाहच्या नावावर होता. सुतारने हा विक्रम पाच डावांतच मोडला आहे. आता सात डावांनंतर सर्वाधिक ९०० धावांचा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी त्याला पुढील दोन डावांमध्ये ६७ धावा कराव्या लागतील. जर तो पुढील तीन डावांमध्ये १००० धावांचा टप्पा गाठू शकला, तर हा टप्पा सर्वात जलद गाठणारा खेळाडूचा विक्रमही त्याच्या नावावर नोंदवला जाईल..Most Runs After Consecutive Innings From Debutचिन्मय सुतार ( ५ डाव)- ८३४ धावाबहिर शाह ( ७ डाव ) - ९०० धावाबिल्स पोन्सफोर्ड ( ८ डाव) - १०५१ धावा.Who Is Chinmay Sutar?चिन्मय सुतार मुंबईकडून खेळला होता आणि या हंगामाच्या सुरुवातीलाच तो मिझोरमला गेला. ४२ वेळा रणजी ट्रॉफी जिंकलेल्या संघाकडून त्याला रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची संधी कधीच मिळाली नसली तरी, त्याने त्यांच्यासाठी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दोन लिस्ट ए सामने खेळले (२०२१ आणि २०२६ मध्ये ). तो राजेश सुतार यांचा मुलगा आहे, ज्यांनी मुंबईसाठी सात प्रथम-श्रेणी आणि ३० लिस्ट ए सामने खेळले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.