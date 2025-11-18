Ranji Trophy: "मुंबईचा रणजीत धडाका! सहाशे धावांचा डोंगर; सिद्धेशचे दीडशतक, सर्फराझ, शार्दुलचीही अर्धशतके

मुंबई : सहाशे धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर मुंबईने पुदुचेरीची चार बाद ४३ अशी अवस्था केली आणि वानखेडे स्टेडियमवर सुरू असलेल्या रणजी क्रिकेट सामन्यावर असलेली पकड अधिक घट्ट केली..मुंबईकडून यंदाच्या मोसमात फॉर्मात असलेल्या सिद्धेश लाडने चार सामन्यांतले आपले तिसरे शानदार शतक (१७०) केले. यष्टिरक्षक आकाश आनंदनेही शतकी (१०७) खेळी केली. सर्फराझ खानही फॉर्मात आला. त्यानेही ६७ धावा फटकावल्या. त्यामुळे मुंबईने पहिल्या डावात पाच बाद ६३० धावा केल्या..Ranji Trophy 4th Round: मुंबईची दणक्यात सुरुवात, मुशीर खान, सिद्धेश लाडची शतकं; महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या अडीचशे धावा पार.फॉलोऑन वाचवण्यासाठी पुदुचेरीला ४३१ धावा करणे गरजेचे आहे, परंतु दुसऱ्या दिवसअखेर त्यांची चार बाद ४३ अशी अवस्था करून मुंबईने निर्णायक विजयासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आयुष म्हात्रेचा अपवाद वगळता मुंबईच्या सर्व फलंदाजांनी ठसा उमटवला. अखिल हेरवाडकर आणि मुशीर खान यांनी गाजवला होता. दोघांनाही शतकाची संधी होती..काल दिवसअखेर सिद्धेश लाड ८०, तर सर्फराझ खान २९ धावांवर नाबाद होते. आज सिद्धेशने १७० धावांची खेळी केली, तर सर्फराझने ६७ धावा केल्या. भारतीय संघातून वगळण्यात आल्यानंतर भारत अ संघासाठीही विचार न झाल्यामुळे नाराज झाल्याचा परिणाम सर्फराझ खानवर झाला होता, आज मात्र त्याने त्यातून मार्ग काढला..कर्णधार शार्दुल ठाकूरने वेगवान अर्धशतकी खेळी केली. त्याने ३२ चेंडूंत ५६ धावा केल्या. तीन चौकार आणि चार षटकार मारल्यानंतर तो जखमी निवृत्त झाला होता, मात्र मुंबईचा डाव पाच बाद ६३० धावांवर घोषित केल्यानंतर शार्दुल मैदानात उतरला आणि पहिल्या तीन चेंडूंत पुदुचेरीचे दोन फलंदाज बाद करून त्यांची दोन बाद ० अशी अवस्था केली होती..Ranji Trophy: महाराष्ट्रासाठी अर्शिन कुलकर्णीचं शतक, तर पृथ्वी शॉची फिफ्टी, मुंबईकडूनही तिघांची अर्धशतकं; पण विदर्भाचा डाव गडगडला.संक्षिप्त धावफलक ः मुंबई, पहिला डाव ः ५ बाद ६३० घोषित (मुशीर खान ८४, अखिल हेरवाडकर ८६, सिद्धेश लाड १७० - २८५ चेंडू, १९ चौकार ४ षटकार, सर्फराझ खान ६७, आकाश आनंद नाबाद १०७ - १२२ चेंडू, ८ चौकार, शार्दुल ठाकूर जखमी निवृत्त ५६ - ३२ चेंडू, ३ चौकार, ४ षटकार, सभय छादा २७-२-१४६-२).पुदुचेरी, पहिला डाव ः १२ षटकांत ४ बाद ४३..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.