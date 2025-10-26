Ranji Trophy, Video: W,W,W,W,W,W... दोन भारतीय गोलंदाजांनी एकाच डावात घेतल्या दोन हॅटट्रिक! ९० वर्षात पहिल्यांदाच घडलं असं

रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन गोलंदाजांनी एकाच डावात हॅटट्रिक घेतली. अर्जुन शर्मा आणि मोहित जांगराने हॅटट्रिक घेतली. आसाम विरुद्ध सेनादल सामना केवळ ९० षटकांत संपला. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या सुरू असून या स्पर्धेतील दुसऱ्या फेरीत आसाम विरुद्ध सेनादल सामन्याचा निकाल दुसऱ्याच दिवशी लागला आहे. अनेक गोष्टींमुळे हा सामना अनोखा ठरला असून भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात या सामन्याची नोंद झाली आहे. ९० वर्षांच्या रणजी ट्रॉफी स्पर्धेच्या इतिहासातील हा सर्वात लहान सामना ठरला. इतकेच नाही, तर एकाच दिवसात २५ विकेट्स गेल्या आणि दोन गोलंदाजांनी एकाच डावात हॅट्रिकही घेतल्या. हा सामना केवळ ९० षटकांचा झाला. या सामन्यात रियान परागच्या नेतृत्वातील आसाम संघाला ८ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात ९० षटके झाले, ४ सत्रांचाच खेळ झाला, ३५९ धावा झाल्या आणि एकूण ३२ विकेट्स पडल्या..Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक.हा सामना तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स असोसिएशन मैदानात झाला होता. या मैदानात तब्बल २५ वर्षांनी सामना झाला आणि हा सामना अविस्मरणीयही राहिला. या सामन्यात आसामने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण दुसऱ्याच षटकात पुलकित नारंगने परवेज मुसरफला आणि चौथ्या षटकात कर्णधार देनिश दास यांना शून्यावर बाद केले. त्यानंतर प्रद्युन सैकिया आणि रियान पराग यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. परागने आक्रमक खेळ केला..पण १२ वे षटक सामन्याला पूर्णपणे वेगळेच वळण देणारे ठरले. अर्जून शर्माने गोलंदाजी करताना तिसऱ्या चेंडूवर पहिले ३१ धावांत ३६ धावांवर असताना बाद केले. तो यष्टीचीत झाला. त्यांनंतर पुढच्या सलग दोन चेंडूवर सुमीत घाडीगावकर आणि शिबशंकर रॉय यांना शून्यावर बाद करत हॅट्रिक साजरी केली. तरी प्रद्युन आक्रमक खेळत होता, त्याने अर्धशतकही केले. पण १५ आणि १७ व्या षटकात मोहित जांगराने पुन्हा आसामला मोठे झटके दिले आणि त्यांना डावच पुर्ण खिळखिळा केला. त्याने १५ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अर्धशतक करणाऱ्या प्रद्युनला बाद केले. प्रद्युनने ४२ चेंडूत ५२ धावा केल्या. त्यानंतर मोहित १७ व्या षटकात पुन्हा गोलंदाजीला आला. त्याने या षटकाच्या पहिल्या दोन चेंडूंवर मुख्तर हुसैन (१०) आणि भार्गब लाहकर (०) यांना बाद करत हॅट्रिक घेतली. त्यामुळे एकाच डावात रणजी ट्रॉफीमध्ये दोन गोलंदाजांनी हॅट्रिक घेण्याची ही इतिहासातील पहिलीच घटना ठरली. यामुळे आसामचा डाव १७.२ षटकातच १०३ धावांवर संपुष्टात आला..त्यानंतर फलंदाजीला उतरलेल्या सेनादल संघालाही फार काही करता आले नाही. त्यांचाही पहिला डाव २९.२ षटकात १०८ धावांवरच संपला. आसामच्या रियान पराग आणि राहुल सिंग यांच्या गोलंदाजीपुढे सेनादलच्या संघानेही संघर्ष केला. रियान आणि राहुल यांनी मिळून ९ विकेट्स घेतल्या रियान परागने ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला, तर राहुलने ४ विकेट्स घेतल्या. एक विकेट मुख्तर हुसैनने घेतली. तरी सेनादलकडून इरफान अलीने केलेल्या नाबाद ५१ धावांच्या खेळीमुळे किमान त्यांना ५ धावांची आघाडी घेता आली. इरफानशिवाय केवळ शिवम कुमार (१६) आणि अमित शुक्ला (१०) यांनीच १० धावांचा टप्पा ओलांडला..त्यानंतर पुन्हा आसाम संघ फलंदाजीला उतरला. दुसऱ्या डावात आणखी बिकट अवस्था झाली. पहिल्या दिवसअखेर आसामने ५ विकेट्स ५६ धावांवरच गमावल्या होत्या. यात रियान परागचाही समावेश होता. त्याने १२ धावा केल्या होत्या. तसेच कर्णधार देनिश दासनेही १० धावांवर विकेट गमावली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उर्वरित पाच विकेट्सही आसामने झटपट गमावल्या. आसामचा दुसरा डाव २९.३ षटकात ७५ धावांवरच संपला. सुमीत घाडीगावकरने सर्वाधिक २५ धावा केल्या. तसेच पहिल्या डावातील ५ धावांच्या पिछाडीमुळे त्यांनी सेनादलला ७१ धावांचे लक्ष्य दिले. या डावात सेनादलकडून गोलंदाजी करताना अर्जुन शर्माने ४ विकेट्स घेतल्या, तर अमित शुक्लाने ३ विकेट्स घेतल्या. पुलकित नारंगने ३ आणि मोहित जांगराने १ विकेट घेतली..Ranji Trophy: अजिंक्य रहाणे - ऋतुराज गायकवाडचा शतकी धमाका; मुंबई - महाराष्ट्र संघांना सावरलं.७१ धावांचे लक्ष्य सेनादलाने १३.५ षटकात दोन विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले. शिवम कुमार १५ आणि जयंत गोयत १३ धावांवर बाद झाले. या दोघांनाही परागने बाद केले. त्यानंतर मोहित अहलावट आणि रवी चौहान या दोघांनी मिळून लक्ष्य पूर्ण केले. मोहितने नाबाद १६ आणि रवीने नाबाद २० धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.