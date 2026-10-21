Ranji Trophy : सर्फराज खानच्या १५४ धावा! मुंबईने डावाने जिंकला सामना; भारताच्या निवड समितीने ज्याला डावलले, तोच नायक ठरला

Sarfaraz Khan responds to India selection snub with a century: माजी विजेत्या मुंबई संघाने रणजी करंडक स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. हिमाचल प्रदेशविरुद्धचा सामना मुंबईने एक डाव व ९७ धावांनी जिंकला. २०२४ पासून भारताच्या कसोटी संघात पुनरागमनाची प्रतीक्षा पाहणारा सर्फराज खान या सामन्यात चमकला. त्याने २२८ चेंडूंत १९ चौकारांसह १५४ धावांची खेळी करताना संघाला मजबूत स्थिती मिळवून दिली. आकाश आनंदनेही ११७ धावांची खेळी करून त्याला साथ दिली. त्यानंतर गोलंदाजांनी कमाल करताना हिमाचल प्रदेशचा डाव गुंडाळला..तुषार देशपांडेच्या चार आणि सिल्वेस्टर डिसुजाच्या दोन विकेट्सच्या जोरावर मुंबईने हिमाचलचा पहिला डाव १४० धावांवर गुंडाळला. पुखराज मन ( ३५), वैभव कालटा ( ३३) आणि आकाश वसिष्ठ ( ३९) यांनी हिमाचलचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्युत्तरात मुंबईने पहिला डाव ९ बाद ५२८ धावांवर घोषित केला आणि ३८८ धावांची मजबूत आघाडी घेतली. सर्फराज व आकाश यांच्या शतकांव्यतिरिक्त मुशीर खान ( ५७), कर्णधार सिद्धेश लाड ( ८७) यांनी दमदार खेळ केला..IND vs NZ 1st T20I : संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा सलामीला... श्रेयसने स्पष्ट केलं; न्यूझीलंडला धडकी भरवणारी भारताची Playing XI.हिमाचल प्रदेशच्या जितेंदर राणाने चार विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावातही हिमाचलला काही खास कामगिरी करता आली नाही, परंतु पहिल्या डावाच्या तुलनेत ते चांगले खेळले. कर्णधार पुखराज ( ५०) आणइ वैभव ( ६३) यांच्या अर्धशतकांनी संघाला आधार दिला, परंतु अन्य फलंदाज ढेपाळले. मुंबईच्या मोहित अवस्थीने पाच विकेट्स घेतल्या, तर तुषार देशपांडे व शाम्स मुलानी यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले. हिमाचलचा दुसरा डाव २९१ धावांवर गडगडला आणि मुंबईने एक डाव व ९७ धावांनी सामना जिंकला..ICC Women's U19 T20 World Cup 2027 Schedule : भारत-पाकिस्तान वेगळ्या गटात... वर्ल्ड कपचे वेळापत्रक जाहीर; गतविजेत्यांसमोर तगडे स्पर्धक.सर्फराज खानचे पुनरागमन केव्हा?२०२४ मध्ये भारताकडून शेवटचा कसोटी सामना खेळणारा सर्फराज खान देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करतोय. तरीही त्याची निवड होताना दिसत नाही. त्याच्या वजनाचं कारण सुरुवातीला दिलं गेलं होतं, परंतु सर्फराजने त्यावरही काम केलं अन् बरंच वजन कमी करून फिटनेस सिद्ध केला. त्याने भारतासाठी ६ कसोटीत १ शतक व ३ अर्धशतकांसह ३७१ धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६४ सामन्यांत त्याच्या नावावर ६२.९२ च्या सरासरीने ५१६० धावा आहेत आणि त्यात १७ शतकं व १६ अर्धशतकं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.