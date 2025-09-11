Cricket

Rashid Khan: सुरुवातीच्या विकेट्स गमावल्यानंतर अफगाणिस्तानला सुधारणा करण्याची आवश्यकता : राशीद खान

Asia Cup 2025: आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत हाँगकाँगविरुद्ध अफगाणिस्तानाने मोठ्या विजयाची नोंद केली आहे; परंतु संघाचा कर्णधार राशीद खान याने सुरुवातीला फलंदाजांची भूमिका अधिक मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, धावसंख्या मोठी ठरली तरी सुरुवातीच्या विकेटचे महत्व आहे.
अबुधाबी : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत हाँगकाँगविरुद्ध आम्ही मिळवलेल्या मोठ्या विजयाचे समाधान आहे; परंतु या सामन्यासह अगोदरच्या मालिकेतही आम्ही सुरुवातीला फलंदाज गमावले होते. आम्हाला यात सुधारणा करावी लागणार आहे, असे मत अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशीद खानने व्यक्त केले.

