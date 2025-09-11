Rashid Khan: सुरुवातीच्या विकेट्स गमावल्यानंतर अफगाणिस्तानला सुधारणा करण्याची आवश्यकता : राशीद खान

अबुधाबी : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत हाँगकाँगविरुद्ध आम्ही मिळवलेल्या मोठ्या विजयाचे समाधान आहे; परंतु या सामन्यासह अगोदरच्या मालिकेतही आम्ही सुरुवातीला फलंदाज गमावले होते. आम्हाला यात सुधारणा करावी लागणार आहे, असे मत अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशीद खानने व्यक्त केले..आशिया करंडक स्पर्धेत मंगळवारी झालेल्या सामन्या अफगाणिस्तानने सहा बाद १८८ अशी भक्कम धावसंख्या उभारली; परंतु सुरुवातीला त्यांची दोन बाद २६ अशी अवस्था झाली होती. पुढील दोन साखळी सामने आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे सुरुवातीला विकेट न गमावण्याच्या कमकुवत बाजूवर मात करू शकलो तर त्याचा चांगला परिणाम होईल, असे राशीद खान म्हणाला..चांगले फिरकीपटू असतील, तर ते प्रतिस्पर्धी संघावर अतिरिक्त दडपण आणतात. आपली धावसंख्या मोठी असली की प्रतिस्पर्धी फलंदाज धोका घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि तिथेच फिरकीपटू अधिक प्रभावी ठरतात..म्हणूनच आम्ही पाठलाग करण्यापेक्षा धावसंख्या बचावण्यात चांगले आहोत; पण टी-२० मध्ये धावांचा पाठलागही करावा लागतो, त्यामुळे मानसिकता तशी असायला हवी आणि त्या क्षेत्रात सुधारणा करायला हवी, असे राशीदने सांगितले..आमच्याकडे गोलंदाजीसाठी अनेक पर्याय आहेत. त्यामुळे अंतिम ११ खेळाडू निवडताना कसरत करावी लागली. मुजीबला बाहेर ठेवण्याचा निर्णय अवघड होता, मग नूरलाही काही सामन्यांत स्थान मिळाले नव्हते..Asia Cup 2025 साठी संभाव्य २५ खेळाडूंची नावे जाहीर; लिस्ट पाहून बसेल धक्का....आज मी सुरुवातीला माझे दोन षटके टाकायलाच विसरलो. कोणत्या फलंदाजाविरुद्ध कोण जास्त यशस्वी होईल, हे पाहावे लागते. चांगली गोष्ट म्हणजे माझ्याकडे अनेक पर्याय आहेत आणि त्यामुळे माझे काम सोपे होते, असेही राशीदने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.