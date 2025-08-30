Rashid Khan Brother Death: धक्कादायक! राशिद खानच्या भावाचे निधन, T20 सामन्यानंतर पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनी वाहिली श्रद्धांजली

अफगाणिस्तानचा क्रिकेटपटू राशिद खानच्या भावाच्या निधनामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.राशिद दु:ख विसरून तिरंगी टी२० मालिकेत कर्णधार म्हणून खेळत आहे. पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी सामन्यानंतर राशिदला भेटून त्याच्या भावाला श्रद्धांजली वाहिली. .क्रिकेटमधून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अफगाणिस्तानचा अनुभवी फलंदाज राशिद खानच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. त्याचा मोठा भाऊ हाजी अब्दुल हालिम शिनवारी याचे अचानक निधन झाले आहे. त्याचे गेल्या आठवड्यात निधन झाले आहे. त्यामुळे राशिदने अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी श्रद्धांजली वाहिली आहे..Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तानपाठोपाठ अफगाणिस्तानच्या संघाची घोषणा; १७ जणांना संधी, पण कर्णधार कोण? .सध्या अफगाणिस्तान, युएई आणि पाकिस्तान यांच्यात तिरंगी टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेत शुक्रवारी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान संघात सामना झाला. या सामन्यात दु:ख विसरून राशिद कर्णधार म्हणून खेळला. या सामन्यानंतर पाकिस्तानचे खेळाडू राशिदला भेटायला गेले होते. त्यांनी तिथे जाऊन त्याच्या भावाला श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे..दरम्यान, अफगाणिस्तानचा खेळाडू इब्राहिम झाद्रानने एक्सवरून श्रद्धांजली वाहताना लिहिले की 'मोठा भाऊ हा कुटुंबामध्ये वडिलांसारखा असतो. त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो. माझ्या संवेदना राशिद खान आणि त्यांच्या कुटुंबासमवेत आहेत.'अफगाणिस्तानचा माजी कर्णधार असगर अफगाणने लिहिले की 'अल्लाह त्यांना जन्नतुल फिरदौस मधील सर्वोच्च स्थान प्रदान करो आणि त्यांच्या परिवाराला सुंदर धैर्य प्रदान करो. आमीन.'.दरम्यान, तिरंगी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर ३९ धावांनी विजय मिळवला. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानला १८३ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानला १९.५ षटकात १४३ धावाच करता आल्या. अफगाणिस्तानकडून राशिदने ३९ धावांची खेळी केली, रेहमनुल्ला गुरबाजने ३८ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. पाकिस्तानकडून हॅरिस रौफने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या..AFG vs AUS Live : पावसाने 'गोंधळ' घातला! ऑस्ट्रेलिया अन् अफगाणिस्तान यापैकी कोण जाणार उपांत्य फेरीत? आफ्रिकेचे टेंशन का वाढले?.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने २० षटकात ७ बाद १८२ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून कर्णधार सलमान आघाने सर्वाधिक ५३ धावांची खेळी केली. साहिबजादा फरहानने २१ आणि मोहम्मद नवाझने २१ धावांची खेळी केली. फखर जमाने २० धावांची खेळी केली. अफगाणिस्तानकडून फरीद अहमदने २ विकेट्स घेतल्या. राशिदने १ विकेटही घेतली..FAQs१. राशिद खानच्या भावाचे नाव काय होते?(What was the name of Rashid Khan’s brother?)➡️ त्यांचे नाव हाजी अब्दुल हालिम शिनवारी होते.२. पाकिस्तानविरुद्धच्या तिरंगी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात राशिद खान खेळला का?(Did Rashid Khan play against Pakistan after his brother’s demise?)➡️ हो, तो कर्णधार म्हणून सामन्यात उतरला.३. कोणत्या खेळाडूंनी श्रद्धांजली वाहिली? (Which players offered condolences?)➡️ इब्राहिम झाद्रान, असगर अफगाण आणि पाकिस्तानचे खेळाडूंनी श्रद्धांजली वाहिली.४. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सामन्याचा निकाल काय झाला?(What was the result of the Pakistan vs Afghanistan match?)➡️ पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर ३९ धावांनी विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.