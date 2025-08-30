Cricket

Rashid Khan Brother Death: धक्कादायक! राशिद खानच्या भावाचे निधन, T20 सामन्यानंतर पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनी वाहिली श्रद्धांजली

Rashid Khan’s Brother Dies : राशिद खानच्या भावाचे अचानक निधन झाले. मात्र हे दु:ख विसरून तो अफगाणिस्तानसाठी खेळत आहे. यावेळी टी२० सामन्यानंतर पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी त्याला भेटून श्रद्धांजली वाहिली.
  • अफगाणिस्तानचा क्रिकेटपटू राशिद खानच्या भावाच्या निधनामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

  • राशिद दु:ख विसरून तिरंगी टी२० मालिकेत कर्णधार म्हणून खेळत आहे.

  • पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी सामन्यानंतर राशिदला भेटून त्याच्या भावाला श्रद्धांजली वाहिली.

