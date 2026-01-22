Cricket

बांगलादेशच्या मदतीसाठी पाकिस्तानचा आटापीटा! त्यांचा खेळाडू म्हणतोय T20 World Cup स्पर्धेवर घाला बहिष्कार, पुढचं बघून घेऊ

Pakistan supports Bangladesh T20 World Cup protest: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी क्रिकेटच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) बांगलादेशची भारताबाहेर सामने हलवण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
Rashid Latif urges Pakistan to boycott the T20 World Cup

Rashid Latif urges Pakistan to boycott the T20 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rashid Latif statement on T20 World Cup boycott: बांगलादेश आणि आयसीसी यांच्यातल्या वादात पाकिस्तान मुद्दाम घुसण्याचा प्रयत्न करतोय. सुरक्षेचं कारण पुढे करून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याची केलेली विनंती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) फेटाळून लावली. काल १६ पैकी १४ सदस्यांनी बांगलादेशच्या मागणीला विरोध दर्शवला आणि जय शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या आयसीसीने बांगलादेशला २४ तासांची अंतिम मुदत दिली आहे. आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही ( PCB) बांगालदेशची मागणी मान्य करा अन्यथा आम्ही पण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे वृत्त Geo News ने दिले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Board
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Bangladesh Cricket Team

Related Stories

No stories found.