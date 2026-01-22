बांगलादेशच्या मदतीसाठी पाकिस्तानचा आटापीटा! त्यांचा खेळाडू म्हणतोय T20 World Cup स्पर्धेवर घाला बहिष्कार, पुढचं बघून घेऊ

Rashid Latif statement on T20 World Cup boycott: बांगलादेश आणि आयसीसी यांच्यातल्या वादात पाकिस्तान मुद्दाम घुसण्याचा प्रयत्न करतोय. सुरक्षेचं कारण पुढे करून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याची केलेली विनंती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) फेटाळून लावली. काल १६ पैकी १४ सदस्यांनी बांगलादेशच्या मागणीला विरोध दर्शवला आणि जय शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या आयसीसीने बांगलादेशला २४ तासांची अंतिम मुदत दिली आहे. आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही ( PCB) बांगालदेशची मागणी मान्य करा अन्यथा आम्ही पण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे वृत्त Geo News ने दिले आहे. .पाकिस्तानचा माजी कर्णधार राशीद लथिफ ( Rashid Latif) याने पाकिस्तान संघानेही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घ्यायला हवी, अशी भूमिका मांडली आहे. आयसीसीने बांगलादेशची मागणी फेटाळल्याचा निषेध पाकिस्तानने करावा, असे लतिफचे म्हणणे आहे. .२९,००० धावा, ९७ शतकं अन् दोनवेळा ४००+ धावांची खेळी! भारतीय संघाची नवीन रन मशीन! वैभव सूर्यवंशीपेक्षा जास्त डेंजर... .तो म्हणाला, भारत आणि पाकिस्तान हा सामनाच होत असेल तर वर्ल्ड कप स्पर्धा तिथेच ५० टक्के संपतेय. सध्याच्या क्रिकेट मक्तेदारीला आव्हान देण्याची ही योग्य संधी आहे. पाकिस्तानने बांगलादेशसोबत खांद्याला खांदा लावून उभं राहायला हवं आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घ्यावी. कठोर भूमिका घेण्याची हीच ती वेळ आहे आणि त्यासाठी खंबीर राहायला हवं..लतिफने यावेळी आयसीसीवरही टीका केली. तो म्हणाला, आयसीसीने घेतलेला निर्णय योग्य नाही. आज आयसीसी बांगलादेशी खेळाडूंना सांगतेय की भारतात कोणताही धोका नाही. जगात अशी कोणतीच संस्था नाही, जी धोका नसल्याचे ठामपणे सांगू शकेल. मग आयसीसी असं कसे सांगू शकते?.पाकड्यांनी हद्द ओलांडली! आशिया चषकातील 'हस्तांदोलन' प्रकरणावरून भारताचा अपमान केला; Viral Video ने संतापाची लाट....लतिफने जय शाह व अमित शाह हे राजकारण करत असल्याचेही म्हटले. तो म्हणाला, अमित शाह ते जय शाह यांच्याकडून खेळली जाणारी ही राजकीय खेळी आहे. पाकिस्तानच्या हातात ट्रम्प कार्ड आहे आणि बांगलादेशची भूमिका योग्य आहे. पाकिस्तानला यापेक्षा चांगली संधी मिळू शकत नव्हती. पाकिस्तानचे न खेळणे, म्हणजेच वर्ल्ड कप न होणे. पाकिस्तान हा प्रमुख संघ आहे. याचा पाकिस्तानला भविष्यात धोका बसू शकतो. पण, आयसीसी स्पर्धेत न खेळल्यास कोणतीही कारवाई होणार नाही, तसा नियम नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.