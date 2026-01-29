Cricket

T20 World Cup 2026 जिंकून सूर्यकुमारच्या नेतृ्त्वात टीम इंडिया इतिहास घडवणार? रवी शास्त्री म्हणाले, '१० मिनिटांचा खेळ...'

Ravi Shastri Explains Why India Are Favourites in T20 WC 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात इतिहास घडवण्याच्या तयारीत आहे. रवी शास्त्री यांनी संघाचे कौतुक केले, पण त्यांनी एक महत्त्वाचा इशाराही दिला आहे.
Ravi Shastri Backs Defending Champions India in T20 WC 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका येथे खेळवली जाणार आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणार असून गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे. आत्तापर्यंत टी२० वर्ल्डकप सलग दोन वेळा कोणत्याच संघाला जिंकता आलेला नाही.

त्यामुळे भारतीय संघाला हा इतिहास बदलून नवा इतिहास घडवण्याची संधी आहे. याबाबत आता भारतीय संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी मत मांडले आहे. त्यांनी भारतीय संघाला मोलाचा सल्लाही दिला आहे.

