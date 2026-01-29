T20 World Cup 2026 जिंकून सूर्यकुमारच्या नेतृ्त्वात टीम इंडिया इतिहास घडवणार? रवी शास्त्री म्हणाले, '१० मिनिटांचा खेळ...'

Ravi Shastri Backs Defending Champions India in T20 WC 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका येथे खेळवली जाणार आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणार असून गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे. आत्तापर्यंत टी२० वर्ल्डकप सलग दोन वेळा कोणत्याच संघाला जिंकता आलेला नाही. त्यामुळे भारतीय संघाला हा इतिहास बदलून नवा इतिहास घडवण्याची संधी आहे. याबाबत आता भारतीय संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी मत मांडले आहे. त्यांनी भारतीय संघाला मोलाचा सल्लाही दिला आहे. .धक्कादायक! T20 World Cup साठी संघात निवड झालेल्या खेळाडू ICC कडून निलंबित; मॅच फिक्सिंगचे आरोप.रवी शस्त्री यांनी भारतीय संघ विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी भारतीय संघातील खेळाडूंचेही कौतुक केले असून सध्या भारतीय संघाचा फॉर्म चांगला असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय संघाने २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर अद्याप एकही टी२० मालिका गमावलेली नाही. तसेच ३२ सामने जिंकले असून केवळ ५ सामने पराभूत झाले आहेत. तसेच भारतीय संघ आयसीसी टी२० क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आहे, तर फलंदाजी क्रमवारीत अभिषेक शर्मा, तर गोलंदाजी क्रमवारीत वरुण चक्रवर्ती अव्वल क्रमांकावर आहे.शास्त्री म्हणाले, 'मला वाटतं गतविजेते स्पष्टपणे प्रबळ दावेदार म्हणून स्पर्धेची सुरुवात करतील. प्रत्येक खेळाडूचा सध्याचा फॉर्म, मॅच फिटनेस आणि त्यांनी ज्याप्रमाणात नजीकच्या काळात क्रिकेट खेळले आहे, ते पाहाता त्यांना प्रबळ दावेदार समजले जात आहेत. विशेषत: जेव्हा तुम्ही वरची फळी अफलातून फॉर्ममध्ये आहे.'.याशिवाय अनुभवी आणि युवा खेळाडूंचे चांगले संमिश्रण भारतीय संघात निवड समितीने ठेवले असल्याचेही शास्त्री यांनी म्हटले. ते म्हणाले काही खेळाडू पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कप खेळत असल्याने अनेक खेळाडूंवर फार दबाव नसेल. तसेच ज्या खेळाडूंनी मागचा टी२० वर्ल्ड कप खेळला आहे, त्यांच्याकडे भरपूर अनुभव आहे.'जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या संघात आहेत, जे सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये आहेत. हार्दिक पांड्याकडे फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागात योगादान देण्याची क्षमता आहे. शिवम दुबेही त्याच्या सोबत आहे. भारताला आशा असेल की तिलक वर्मा लवकप फिट व्हावा. तो डावखुरा असल्याने वरच्या फळीत मोठा फरक पडेल.''मला वाटतं फिरकी गोलंदाजी महत्त्वाचा भाकग असेल आणि भारतीय संघात फिरकी गोलंदाजीसाठी पुरेसे पर्याय आहेत. वरुण चक्रवर्ती आहे, अक्षर पटेल आहे, कुलदीप यादव आहे. तुम्ही जर संघातील विविधता पाहिली, खेळाडूंचे योग्य स्थान पाहिले आणि संघाचा समतोल पाहिला, तर असं वाटतं की भारतीय संघ त्यांचे विजेतेपद राखू शकेल.'.पण, यासोबतच घरच्या मैदानांवर खेळण्याचा दबाव भारतीय संघाला हाताळावा लागणार असल्याने सावध राहण्याचा इशाराही शास्त्री यांनी दिला. ते म्हणाले, 'तुम्ही जेव्हा विजेतेपद राखण्यासाठी उतरता आणि घरच्या मैदानांवर खेळत असता, तेव्हा दबाव येतो आणि तो कुठूनही येतो. तुमचे टी२० सामन्यातील खराब १५ मिनिट किंवा खराब १० मिनिटंही सामन्याचा निकाल बदलू शकतात. बऱ्याचदा ते १०-१५ मिनिटे तुम्ही दबावामुळेच खराब झालेली असतात.''त्यामुळे भारतीय संघ हा दबाव कसा हाताळणार ते स्पर्धेची सुरुवात कशी करणार हे महत्त्वाचे असेल. जर त्यांनी सुरुवात चांगली केली आणि काही अडचणी आल्या, तरी त्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्याकडे फलंदाजीच सखोलता आहे.'.अजिंक्य रहाणे संतापला, पाकिस्तानला सुनावले! म्हणाला, T20 World Cup वर बहिष्काराची भाषा कसली करताय, तेवढा दम... .भारतीय संघ टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ए ग्रुपमध्ये असून या ग्रुपमध्ये अमेरिका, पाकिस्तान, नेदरलँड्स आणि नामिबिया हे संघ आहेत. भारताचा पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध होईल, तर पाकिस्तानविरुद्धचा बहुचर्चित सामना १५ फेब्रुवारीला खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.