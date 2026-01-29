धक्कादायक! T20 World Cup साठी संघात निवड झालेल्या खेळाडू ICC कडून निलंबित; मॅच फिक्सिंगचे आरोप

USA's Aaron Jones Provisionally Suspended: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला क्रिकेटविश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचा स्टार क्रिकेटपटू ऍरॉन जॉन्सवर फिक्सिंगच्या आरोपामुळे बंदीची कारवाई झाली आहे. याबाबत आयसीसीआने माहिती दिली आहे. आयसीसी आणि क्रिकेट वेस्ट इंडिज बोर्ड यांनी संयुक्तपणे जोन्सवर (Aaron Jones) भ्रष्टाचार विरोधी संहितेतील पाच नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्याला सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून तात्पुरते निलंबित (Provisionally Suspended) करण्यात आले आहे. .अजिंक्य रहाणे संतापला, पाकिस्तानला सुनावले! म्हणाला, T20 World Cup वर बहिष्काराची भाषा कसली करताय, तेवढा दम... .३१ वर्षीय जोन्स अमेरिकेकडून १०० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला असून तो मेजर लीग क्रिकेट आणि कॅरेबियन प्रीमियर लीग स्पर्धेतही खेळला आहे. तथापि, त्याच्यावर तीन आरोप बार्बाडोस Bim10 २०२३-२४ स्पर्धेच्या संबंधित असून ही स्पर्धा क्रिकेट वेस्ट इंडिजच्या भ्रष्टाचार विरोधी युनिटच्या अंतर्गत येते. तसेच दोन आरोप आंतरराष्ट्रीय सामन्यांशी संबंधित असल्याने आयसीसीनेही यात लक्ष घातले आहे..त्याच्यावर मॅच फिक्सिंग, फिक्सिंगचा प्रयत्न, संशयित संपर्कांबद्दल माहिती लपवणे आणि भ्रष्टाचार विरोधातील चौकशीसाठी सहकार्य न करण्याचे आरोप आहेत. आयसीसीच्या नुसार त्याने तपासादरम्यान महत्त्वाची माहिती लपवली असून पुरव्यांशीही छेडछाड केली आहे. आयसीसीने असंही म्हटलं आहे की हा व्यापक चौकशीचा भाग असून येत्या काळात अन्य खेळाडूंवरही आरोप लागू शकतात..आता या कारवाईनंतर जोन्सकडे या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत आहे. मात्र या आरोपांमुळे त्याला आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला मुकावे लागणार आहे. या स्पर्धेसाठी त्याचा अमेरिका संघात समावेश होता. मात्र निलंबनाच्या कारवाईमुळे त्याला खेळतान येणार नाही..T20 World Cup 2026: भारतीय संघासाठी कोणता खेळाडू ठरू शकतो गेम चेंजर? रोहित शर्माने सांगितलं नाव.जोन्सने २०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने ५२ वनडेत १६६४ धावा केल्या आहेत, तर ४८ टी२० सामन्यांमध्ये ७७० धावा केल्या आहेत. तसेच त्याने कॅरेबियन प्रीमियर लीग आणि मेजर लीगव्यतिरिक्त बांगलादेश क्रिकेट लगीमध्येही सामने खेळले आहेत. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत ९ प्रथम श्रेणी सामन्यात ३४२ धावा केल्या आहेत. त्याने ७४ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २०७६ धावा केल्या आहेत. ८५ टी२० सामन्यांमध्ये १२१४ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.