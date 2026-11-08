Mohammed Shami शिवाय भारतीय वेगवान गोलंदाजी अपूर्ण, तो न्यूझीलंड दौऱ्यात हवा होता, रवी शास्त्री स्पष्टच बोलले

Ravi Shastri Exresses Disappointment as Mohammed Shami Retires From Test: चेंडूची शिवण एका रेषेत सरळ ठेवून गोलंदाजी करणारा मोहम्मद शमीसारखा वेगवान गोलंदाज नव्हता. या बाबतीत तो जेम्स अँडरसनच्याही पुढे होता. गेल्या वर्षभरात शमीला खेळायची संधी मिळायला हवी होती, अशा शब्दांत रवी शास्त्री यांनी शमीच्या कसोटीमधील निवृत्तीबाबत भाष्य केले आहे. भारताचा भेदक वेगवान गोलंदाज असा लौकिक प्रस्तापित करणाऱ्या मोहम्मद शमीने शुक्रवारी रात्री कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. .Mohammad Shami: 'तुझ्या वयापेक्षा मोठं माझं करियर...' वैभव सूर्यवंशीकडून खास भेट मिळाल्यानंतर काय म्हणाला शमी? पाहा BCCI चा Video.६४ कसोटीत २२९ विकेट अशी कामगिरी शमीने केलेली आहे. कपिलदेव (४३४), झहीर खान आणि ईशान शर्मा (प्रत्येकी ३११), जवगल श्रीनाथ (२३६), जसप्रीत बुमरा (२३४) यांच्यानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट मिळवणारा तो भारताचा सहावा वेगवान गोलंदाज आहे..अफलातून कारकिर्द असलेला वेगवान गोलंदाज, भारतीय संघ प्रगती करीत असताना शमीचा त्यात प्रभाव होता. त्या वेळी मी भारतीय संघाचा प्रशिक्षक होतो, हे माझे सुदैव. त्याशिवाय भारतीय वेगवान गोलंदाजी अपूर्ण होती. शमीचा कधी कधी विकेट मिळाल्या नाहीत, परंतु त्याचे दडपण प्रतिस्पर्ध्यांवर हमखास असायचे असे, शास्त्री यांनी म्हटले आहे.शमीला कसोटीतून निवृत्त होताना पाहाणे खेदजनक आहे. गेल्या वर्षभरात त्याला खेळायची संधी मिळायला हवी होती. आणखी ३० ते ४० विकेट त्याच्या खात्यात हमखास जमा झाल्या असत्या. या न्यूझीलंड दौऱ्यात तो असायला हवा होता, अशा प्रकारे शास्त्री यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..Mohammed Shami retirement from Tests: "आज, जड अंतःकरणाने..."; मोहम्मद शमीची कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती; म्हणाला, चांगल्या-वाईट काळात माझ्यावर... .भारतीय संघाचा मी गोलंदाजी प्रशिक्षक झालो तेव्हा शमी भारतीय संघात होता. भारतीय खेळाडूंची विचारसरणी आणि हिंदी शब्द मला शमीकडून शिकता आले, अशी आठवण वेगवान गोलंदाजीचे विद्यमान प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्कल यांनी सांगितली. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यावर २०२४ मध्ये मॉर्केल यांची गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, तोपर्यंत शमीला कसोटी संघातून वगळण्यात आले होते. मात्र २०२५ मधील चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेसाठी शमी संघात होता आणि त्या वेळी मॉर्केल यांच्याशी त्याची मैत्री झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.