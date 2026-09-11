Mohammad Shami: 'तुझ्या वयापेक्षा मोठं माझं करियर...' वैभव सूर्यवंशीकडून खास भेट मिळाल्यानंतर काय म्हणाला शमी? पाहा BCCI चा Video

दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेचे (Duleep Trophy) विजेतेपद ईशान किशनच्या नेतृत्वातील पूर्व विभागाने जिंकला. तब्बल १३ वर्षांनंतर पूर्व विभागाने या प्रतिष्ठीत स्पर्धेते विजेतेपद मिळवले. चेन्नईमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात पूर्व विभागाने दक्षिण विभागाविरुद्ध पहिल्या डावात घेतलेल्या ३७२ धावांच्या आघाडीच्या जोरावर हे विजेतेपद जिंकले. सामना अनिर्णित राहिल्याने पहिल्या डावातील आघाडीच्या जोरावर विजेतेपद दिले जाते. दरम्यान, हे विक्रमी विजेतेपद मिळवल्यानंतर पूर्व विभागाकडू भारताचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीचाही (Mohammed Shami) सन्मान करण्यात आला. कारण त्याचा हा अंतिम सामना कारकिर्दीतील १०० वा प्रथम श्रेणी सामना होता. यावेळी शमीने वैभव सूर्यवंशीच्या (Vaibhav Sooryavanshi) वयापेक्षा मोठी कारकिर्द असल्याचं गमतीने म्हणत त्याला खास सल्लाही दिला. याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे. .Duleep Trophy Winner: ईशान किशनच्या संघाने जिंकले विजेतेपद! तिलक वर्माच्या संघाविरुद्ध फायलनमध्ये केलेल्या १००० हून अधिक धावा.या व्हिडिओमध्ये दिसते की प्रशिक्षक हा १०० वा सामना असल्याबद्दल शमीचे कौतुक करत आहेत. तसेच त्याबद्दल खेळाडूंनी स्वाक्षरी केलेली जर्सी त्यांनी संघातील सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीच्या हातून शमीला देण्यास सांगितले. त्यानंतर वैभवने शमीला ती जर्सी दिली आणि नंतर वैभवने शमीला भाषण करण्याचा आग्रह केला..मेहनत करत राहा - शमीत्यावर शमी म्हणाला, 'आठवणींबद्दल मी आधीच बोललो आहे. पण माझ्यासाठी ही सन्मानाची गोष्ट आहे. पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत, खेळाडू असो किंवा सपोर्ट स्टाफ, मित्र किंवा कुटुंब, किंवा कोणीही ज्यांनी मला या प्रवासात प्रेरणा दिली, त्यासर्वांचे सर्वात आधी आभार. दुसरी गोष्ट क्रिकेटमध्ये कधी विचार केला नव्हता इथपर्यंत पोहचेल, १०० प्रथम श्रेणी सामने खेळेल, भारतासाठी खेळेल.''कोणालाही समजत नाही, पण मेहनत सर्व करतात, त्यामुळे मी एकच गोष्ट सांगेल की मेहनत करत राहा, माहित नाही कधी-केव्हा नशीब बदलेल आणि तुम्ही तुमच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचाल. त्यामुळे खेळासाठी जो प्रामाणिकपणा आणि वचनबद्धता लागते, ती कायम ठेवा. छातीवर जो बॅज आहे, त्यासाठी सर्वस्व द्या.'.Duleep Trophy: तिलक वर्मा ९९ धावांवर आऊट अन् मग वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशनसह पूर्व विभागानं जे केलं, त्यानं जिंकली कोट्यवधींची मनं!; Video.शमीचा वैभव सूर्यवंशीला सल्लात्यानंतर शमी थोड्या मस्करीच्या मुडमध्ये म्हणाला, 'हा यार १३ वर्षांनंतर विजेतेपद मिळवलंय. मस्करीत व्हायचं की १५-१६ वर्षांची कारकिर्द आहे आणि आपल्यासोबत १५ वर्षांचा पोरगा आहे. त्याच्या वयापेक्षा जास्त करियर आहे.''वैभवसाठी मी विशेष प्रार्थना करेल की त्याची कारकिर्द खूप मोठी आहे. त्याला खूप लक्ष्य केंद्रित करण्याची गरज आहे, ते कर. नाव मिळालंय, प्रसिद्धी मिळाली आहे, सामने मिळालेत, सर्व गोष्टी मिळाल्या आहेत, त्यामुळे स्वत:ची काळजी घे, आनंद घे.'तसेच पूर्व विभागाला जे विजेतेपद मिळाले, त्याच सर्वांचे योगदान आहे, असंही शमी म्हणाला. या स्पर्धेत शमीने ७ विकेट्स घेतल्या आहेत..ईशान किशनकडून शमीचे कौतुकयानंतर पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशन यानेही शमीचे कौतुक केले. तो म्हणाला, लहान असल्यापासून त्याला खेळताना पाहायला मजा आली. शमी भाई, कदाचित तुला आमच्यासोबत राहून जाणवलं नसेल, पण खूप आधीपासून तुझा प्रवास पाहिला आहे. तू सर्वकाही दिले. तू कुठून आलास आणि कुठे-कुठे जाऊन खेळत तू तुझ्यासाठी मार्ग तयार केलास, त्यातून सर्वांनी आदर्श घेण्यासारखा आहे. ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि तू संपूर्ण भारताचे मनोरंजन केलंय, त्यामुळे तुझे इतके चाहते आहेत.''तू तुझे सर्वस्व दिले आहेस आणि भारताला खूप सामनेही जिंकून दिलेत. आम्हाला आनंद आहे की आम्ही हा सामना तुझ्यासोबत खेळत आहोत, विशेषत: हे विजेतेपद तू संघात असताना जिंकलो आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तुझे आभार आणि आशा आहे आपण आणखी काही सामने एकत्र खेळू.'शमीने त्याच्या १०० प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ३८४ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने १५ वेळा डावात ५ किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.