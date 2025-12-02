Gautam Gambhir : रवी शास्त्री यांनी साधला गौतम गंभीरवर निशाणा; म्हणाले, त्याचा बचाव करणार नाही, कारण १०० टक्के चूक...

Ravi Shastri launched a strong attack on Gautam Gambhir: भारताच्या कसोटी संघाला नुकत्याच झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत सपाटून मार खावा लागला. यावरून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर टीकाकारांच्या निशाण्यावर असताना माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनीही जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गौतम गंभीरने भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून इंग्लंड दौऱ्यावरील कसोटी मालिका बरोबरीत रोखली आणि ऑक्टोबरमध्ये घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका जिंकली. .पण, भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर न्यूझीलंड व दक्षिण आफ्रिका या दोन संघांविरुद्ध शरणागती पत्करली. गुवाहाटी कसोटीत भारतीय फलंदाजांच्या कामगिरीवर सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली. भारतीय फलंदाजांनी अधिक जबाबदारीने खेळ करायला हवा, असा सल्ला शास्त्रींनी दिला. गुवाहाटी कसोटीत पहिल्या डावात भारताचा डाव गडगडला. जिथे आफ्रिकेने ४८९ धावा केल्या होत्या, तिथे भारताला २०१ धावा करता आल्या होत्या..Sarfaraz Khan : सर्फराजचे ट्वेंटी-२०त शतक! मुंबई २०० पार... गौतम गंभीर अन् अजित आगरकर यांना 'गार' करणारी अफलातून खेळी.'तुम्ही मला सांगा... गुवाहाटी कसोटीत काय घडले? १ बाद १०० वरून आपली गाडी ७ बाद १३० अशी घसरली. हा संघ वाईट नक्कीच नाही. या संघात प्रतिभावंत खेळाडू आहेत. म्हणूनच, खेळाडूंनी जबाबदारी घेतली पाहिजे. तुम्ही लहानपणापासूनच फिरकी खेळला आहात," असे प्रभात खबरने प्रसिद्ध केलेल्या टीझर पॉडकास्टमध्ये शास्त्री म्हणाले..मुख्य प्रशिक्षक गंभीरच्या बचावासाठी तु्म्ही हे बोलत आहात का, असे विचारताच शास्त्री म्हणाले, “मी त्याचा बचाव करत नाहीये. १०० टक्के, तो देखील याला जबाबदार आहे. मी काही वेगळे बोलतोय का? मी मुख्य प्रशिक्षक असताना माझ्यासोबत असं घडलं असतं तर मी सर्वप्रथम जबाबदारी घेतली असती. पण नंतर, मी संघाच्या बैठकीत खेळाडूंनाही झापले असते..Prithvi Shaw : ११ चौकार, १ षटकार! पृथ्वीच्या आक्रमक खेळीमुळे वैभव सुर्यवंशीचे विश्वविक्रमी शतक व्यर्थ; महाराष्ट्राचा बिहारवर विजय.२०१२ ते २०२४ या कालावधीत भारताने घरच्या मैदानावर संपूर्ण वर्चस्व गाजवले होते. शास्त्री हे भारताचे सर्वात यशस्वी कसोटी प्रशिक्षक म्हणून उदयास आले. २०१७ ते २०२१ या त्यांच्या कार्यकाळात भारताने सर्व फॉरमॅटमध्ये ६५ टक्के यश मिळवले होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये भारताने दोन कसोटी मालिका जिंकल्या आणि भारत प्रथमच ऑस्ट्रेलियात अशी कामगिरी करू शकला होता. या वर्चस्वामुळे भारताने ४२ महिने (२०१६-२०२१) नंबर १ कसोटी क्रमवारी कायम ठेवली आणि २०२१ मध्ये पहिल्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.